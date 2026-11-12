نسيج دمشق العمراني في حوار اللون.. الجامع الأموي بريشة حنان محمد

دمشق-سانا

تتراكم البيوت الدمشقية بأسطحها المتقاربة حول الجامع الأموي، الذي يتوسط المشهد بقبته الزرقاء ومآذنه المرتفعة، فيما تمتد المدينة نحو أفق تتدرج فيه الألوان بين البنفسجي والوردي والأزرق.

بهذا التكوين البانورامي، تستعيد الفنانة التشكيلية حنان محمد ملامح دمشق القديمة، عبر التفاصيل المعمارية وتفاعل الكتل والاتجاهات اللونية التي تمنح المكان حضوره وذاكرته.

وضمن زاوية ”قراءة تشكيلية” الأسبوعية، تتوقف سانا الثقافية عند هذا العمل المنفذ بالألوان الزيتية، متتبعةً كيفية توظيف الفنانة للكتل المعمارية والخطوط والألوان في بناء مشهد يجمع الجامع الأموي بمحيطه العمراني، ويقدم المدينة من منظور يحتفي بوحدتها البصرية وتنوع تفاصيلها.

المدينة في ثلاثة مستويات

تتوزع عناصر اللوحة على ثلاثة مستويات بصرية، إذ تشغل البيوت الدمشقية المتقاربة مساحة المقدمة، بأسطحها المتفاوتة وكتلها المتداخلة، فيما يحتل الجامع الأموي مركز التكوين، ممتداً بخط أفقي واضح، قبل أن تتراجع الأبنية في الخلفية نحو الأفق البعيد.

وتقدم الفنانة تفاصيل البيوت وفق محاكاة معمارية، تختزل كثيراً منها في مساحات لونية متجاورة، تتفاوت في أحجامها ودرجاتها، وتظهر بينها إشارات إلى النوافذ والأسطح والقباب الصغيرة، لتمنح ضربات الفرشاة الواضحة هذا الجزء من اللوحة ملمساً حيوياً، يجعل النسيج العمراني يبدو متراكماً ومتعدد التفاصيل، من دون أن يفقد تماسكه داخل المشهد العام.

وفي وسط هذا الامتداد، يبرز الجامع الأموي بكتلته الأفقية التي تتقدم بصرياً على الأبنية المحيطة، فيما ترتفع مآذنه فوقها، وتستقر القبة الزرقاء قرب مركز التكوين، ويؤدي هذا التباين بين الامتداد الأفقي للمبنى والاتجاهات العمودية للمآذن دوراً في تحقيق التوازن، كما يقود عين المشاهد من تفاصيل المدينة القريبة إلى المعلم المعماري الذي يتصدر اللوحة.

أما في الخلفية، فتتراجع الأبنية وتفقد تفاصيلها شيئاً فشيئاً، لتتحول إلى كتل لونية تتداخل فيها درجات البنفسجي والوردي والبني، في معالجة توحي بالمسافة وتمنح المشهد عمقاً يتجاوز حدود العمارة الظاهرة.

اللون يستعيد ملامح المكان

تستند المعالجة اللونية إلى تباين واضح بين دفء المدينة وبرودة الفضاء المحيط بها، إذ تهيمن درجات الأصفر الترابي والبني والنحاسي على البيوت، بينما تتقدم ألوان الأزرق والدرجات الفيروزية في أسطح الجامع وقبته والسماء.

هذا التباين ينظم حركة النظر داخل اللوحة، فالألوان الدافئة تمنح الكتل العمرانية حضوراً كثيفاً، في حين تستقطب زرقة الجامع والسماء الانتباه وتفتح التكوين نحو الأعلى، وتضيف الدرجات البنفسجية والوردية في المسافة البعيدة انتقالاً لونياً يربط المدينة بالأفق، من دون حدود حادة تفصل بينهما.

وتبدو السماء، بسحبها البيضاء المتناثرة وتدرجاتها الزرقاء، مساحة أوسع وأكثر انفتاحاً في مقابل ازدحام البيوت في أسفل اللوحة، ويعزز هذا التقابل الإحساس باتساع المشهد، كما يخفف من كثافة الكتل المتراكمة في المقدمة والوسط.

بين المعلم والمدينة

يظهر الجامع الأموي في اللوحة كجزء من نسيج دمشق العمراني، تحيط به البيوت وتتجاور معه الأسطح والقباب، في علاقة تجعل قيمة المعلم مرتبطة أيضاً بالمكان الذي نشأ فيه واستقر عبر الزمن.

ومن خلال اختزال التفاصيل وإبراز الكتل والاتجاهات اللونية، تبتعد حنان محمد عن التوثيق المعماري الحرفي، وتتجه إلى تقديم صورة فنية للمدينة تستند إلى ملامحها المألوفة وإلى الانطباع الذي تتركه في الذاكرة، فيغدو الجامع الأموي محوراً بصرياً يستحضر تاريخ دمشق وامتداد عمرانها.

الفنانة في سطور

حنان محمد، فنانة تشكيلية، تشغل مسؤولة الإعلام في الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين – فرع سوريا، قدمت أعمالاً ومعارض تهتم بالتراث والهوية والقضايا الإنسانية، كما نشطت في تنظيم المعارض والفعاليات التشكيلية بدمشق، وتتناول في تجربتها الفنية موضوعات المرأة والصمود والأمل، مستعينةً بالرموز والعناصر البصرية للتعبير عن الذاكرة والانتماء.