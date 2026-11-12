تجربة فرنسية تجمع الفن والعلم على خشبة المسرح لمواجهة التحديات البيئية

باريس-سانا

تحولت خشبة المسرح في بعض التجارب الفنية المعاصرة من مساحة لعرض الحكايات والأفكار، إلى مجالٍ لطرح الأسئلة الكبرى التي تواجه الإنسان ومستقبل كوكبه، ومن هذا المنطلق يطلق مسرح المدينة الدولية في باريس تجربة تجمع الفنانين والباحثين العلميين، بهدف تحويل القضايا البيئية من تحذيرات وأرقام إلى تجارب فنية تلامس مشاعر الجمهور وتدفعه إلى التفكير.

وسلطت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير نشرته أمس الأربعاء، الضوء على المشروع الذي تقوده مديرتا المسرح فريديريك آيت تواتي وناتالي فيمو، ويقوم على إقامة تعاون بين المبدعين والعلماء، بمشاركة ”معهد من أجل أرض قابلة للحياة”، وهو برنامج بحثي تشرف عليه مؤسستا المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ومعهد البحث من أجل التنمية.

من المعرفة العلمية إلى التجربة الفنية

يتيح هذا التعاون لباحثين في مجالات البيئة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وعلوم الحياة والأرض، العمل إلى جانب الفنانين داخل المؤسسة المسرحية، سعياً إلى تطوير لغة مشتركة تتيح للجمهور فهم التحديات البيئية والشعور بتأثيراتها، بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات العلمية المجردة.

وترى عالمة الأنثروبولوجيا بريسيلا دوبوز، المشاركة في المشروع، أن مخاطبة مشاعر الجمهور قد تكون أكثر قدرة على إيصال أهمية الأبحاث العلمية من الاعتماد على المعرفة النظرية وحدها، في وقت تتزايد فيه المخاطر البيئية وتتواصل التحذيرات من تداعيات تغير المناخ.

ولا يحصر المشروع اهتمامه في قضايا البيئة، بل يفتح خشبة المسرح أيضاً على موضوعات النزوح والهجرة والاستعمار وغيرها، في محاولة لإبراز رؤى وتجارب إنسانية لا تحظى بما يكفي من الاهتمام، وفق ما نقلته لوموند عن المديرة المفوضة للمسرح ناتالي فيمو.

وتؤكد المديرة فريديريك آيت تواتي أن الفن لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد وسيلة لشرح النظريات العلمية، بل يمتلك قدرة على ابتكار أشكال فنية وخيالات تتيح تصور بدائل للحياة ومستقبل مختلف، مستفيدة من خبرتها في الجمع بين البحث العلمي والإخراج المسرحي.

فضاء ثقافي متعدد الجنسيات

يمثل المشروع امتداداً لتوجه ثقافي يجعل من المسرح فضاءً للبحث والإبداع والحوار مع المجتمع، إذ يسعى القائمون عليه إلى إشراك الطلاب المقيمين في المدينة الجامعية الدولية بباريس، من خلال ورشات وعروض وفعاليات تقام داخل مبانيها، إلى جانب الأنشطة التي يستضيفها المسرح.

ويضم المجمع الجامعي الذي يحتضن المسرح 47 بيتاً جامعياً تستقبل طلاباً من نحو 150 جنسية، ما يمنح التجربة بعداً دولياً، ويتيح التقاء خلفيات ثقافية وعلمية متعددة حول قضايا تتجاوز الحدود الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق محاولات المؤسسات الثقافية توسيع دور الفنون في النقاشات المعاصرة، وإيجاد صيغ جديدة للتواصل بين العلم والمجتمع، بحيث لا تظل الأزمات البيئية موضوعاً محصوراً في المؤتمرات والتقارير، بل تصبح جزءاً من التجربة الثقافية والوعي اليومي.