بمشاركة ثلاثة أفلام سورية.. مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية يفتتح دورته الـ17

واشنطن-سانا

تستعيد السينما الوثائقية قدرتها على توثيق حكايات الإنسان وعلاقته بأرضه وذاكرته، مع انطلاق الدورة السابعة عشرة من مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية (DOC NYC)، الذي يجمع أكثر من 200 فيلم من مختلف أنحاء العالم، ويتيح مساحة لعرض تجارب سينمائية تتناول قضايا الهوية والثقافة والتحولات الاجتماعية.

وذكر الموقع الرسمي للمهرجان أمس الأربعاء، أن عروض الدورة الجديدة بدأت أمس، وتستمر حضورياً حتى التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، في عدد من صالات العرض بنيويورك، على أن تتواصل العروض عبر الإنترنت حتى التاسع والعشرين منه، متضمنةً أفلاماً طويلة وقصيرة ولقاءات مع مخرجين وفعاليات مهنية متخصصة.

وافتتح المهرجان عروضه بالفيلم الوثائقي “الطائر الطنان يرسم أغنيات عطرة”، الذي يتتبع تجربة الفنانة سارة فلوريس، من منطقة الأمازون البيروفية، في توظيف الفن والزخارف الهندسية التقليدية للتعبير عن المعرفة الموروثة والدفاع عن ثقافة مجتمعها.

مساحات للذاكرة والإبداع

يتضمن البرنامج أفلاماً تتناول تجارب فنية وشخصيات ثقافية، من بينها فيلم “بريتندرز” عن المغنية وكاتبة الأغاني كريسي هايند، وإلى جانب العروض السينمائية، ينظم المهرجان برنامجاً مهنياً بعنوان DOC NYC PRO، يضم نقاشات وورشات عمل تتناول صناعة الأفلام غير الروائية وسبل إنتاجها وتوزيعها، بما يربط المخرجين والمنتجين بالجمهور والعاملين في القطاع.

حضور سوري متنوع

تتمثل المشاركة السورية في دورة هذا العام بثلاثة أفلام وثائقية، تتناول تجارب سورية من زوايا إنسانية وفنية مختلفة، حيث يبرز بينها “مليون من بين مليون” للمخرجين عتاب عزام وجاك ماكينز، الذي يتابع حياة فتاة سورية وأسرتها خلال سنوات الثورة، و”ربما غداً” لوعد الخطيب ووفاء مصطفى، الذي يتناول قضية الاختفاء القسري في فترة النظام البائد، إلى جانب “نصف قمر” الذي يستكشف تجربة الموسيقي السوري كنان العظمة وعلاقة الفن بالمنفى والذاكرة.

ويعد المهرجان من أبرز المنصات الأمريكية المتخصصة في السينما الوثائقية، إذ يوفر مساحة للأفلام التي تقترب من قضايا الإنسان والمجتمعات والثقافات، وتقدم الواقع من خلال رؤى سينمائية متعددة.