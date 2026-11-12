مشروع فوتوغرافي يستكشف حياة العمال في عالم الشحن البحري

واشنطن-سانا

يستكشف الفنان والمصور الأمريكي آلان سيكولا في مشروعه الفني ”قصة سمكة” العالم الخفي للتجارة البحرية، كاشفاً ما وراء حركة السفن والحاويات من تحولات اقتصادية وحكايات إنسانية ترتبط بحياة العمال والموانئ، وذلك عبر تجربة بصرية تجمع التصوير الفوتوغرافي بالنصوص النقدية، وتعيد قراءة العولمة من منظور العاملين في منظومة الإنتاج والنقل البحري.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته في العاشر من تشرين الثاني الجاري، أن المشروع الذي يعرض حالياً في غاليري والاك بجامعة كولومبيا الأمريكية، يقدم رؤية فنية واسعة لعالم الشحن البحري، مستعيداً تجربة سيكولا في توثيق حياة البحارة وعمال الموانئ والآثار الاجتماعية والاقتصادية للتجارة العالمية.

رحلة بين الموانئ

أنجز سيكولا المشروع خلال سبع سنوات بين عامي 1988 و1995، متنقلاً بين موانئ ومدن ساحلية في مناطق مختلفة من العالم، من بينها برشلونة وغدانسك وغلاسكو وهونغ كونغ ولوس أنجلوس ونيويورك وبوسان وروتردام، ليرصد التغيرات التي أحدثها توسع الشحن بالحاويات في حركة التجارة والعمل والصناعة.

ويتألف العمل من تسعة فصول تضم 105 صور فوتوغرافية و26 نصاً كتبها الفنان، إلى جانب عرضين للشرائح، تتناول المناظر البحرية وأساطير البحر والتحولات في قطاع نقل البضائع، وتوثق أوضاع العمال والتراجع الصناعي والبحث عن اليد العاملة الأقل كلفة في الأسواق العالمية.

ما وراء حركة البضائع

لا يقتصر مشروع “قصة سمكة” على تسجيل المشاهد البحرية والصناعية، بل يتخذ من التصوير وسيلة لتحليل البنية الاقتصادية التي تقف خلفها، مسلطاً الضوء على العمال الذين يتولون تشغيل هذه المنظومة، وعلى التفاوت بين اتساع حركة التجارة الدولية والظروف المهنية والاجتماعية المحيطة بها.

ويكتسب المعرض أهمية إضافية من إعادة عرض المشروع كاملاً للمرة الأولى في نيويورك، إذ يستعير أعماله من مركز ووكر للفنون في مينيابوليس، ويستمر في غاليري والاك حتى العشرين من كانون الأول المقبل.

ويُعد آلان سيكولا (1951-2013) من أبرز الفنانين والمصورين الذين وظفوا الصورة الفوتوغرافية في دراسة قضايا العمل والعمال، جامعاً في أعماله بين التوثيق البصري والتحليل الاجتماعي والنقد الفني.