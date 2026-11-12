دمشق 1211/2026/سانا

تأخذ زاوية عين على السينما قرّاءها هذا الأسبوع إلى مواجهات غير متوقعة، فمن عصابة تحوّل السطو على المصارف إلى استعراض أمام الكاميرات، ورجل يطارد ذاكرته للخروج من ورطة، إلى أمير يخوض رحلة تختبر مصيره، وضابط سابق يصارع قسوة براري ألاسكا، وطفلة تواجه شبحاً غامضاً في منزلها.

خمس حكايات تتنقل بين الجريمة والمغامرة والفانتازيا والرعب، وتقدم لرواد صالات السينما في دمشق وحلب عوالم متباينة من التشويق والمفاجآت.

الفيلم: كيف تسرق مصرفاً

النوع: جريمة وأكشن وكوميديا.

عصابة توثق سرقاتها للبنوك بالبث المباشر للجمهور

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: ديفيد ليتش.

التأليف: مارك بيانكولي.

البطولة: نيكولاس هولت، زوي كرافيتز، آنا ساواي، بيت ديفيدسون، جون سي رايلي، رينزي فيليز، وكريستيان سلاتر.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول عصابة من لصوص البنوك المحترفين، الذين يحوّلون عمليات السطو الجريئة التي ينفذونها إلى عروض مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتجذب شهرتهم الرقمية انتباه الشرطة وعميلاً مخضرماً في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتجد العصابة نفسها أمام تحدٍ لتنفيذ أخطر عملية سطو في مسيرتها.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق وسينما الزهراء في حلب.



الفيلم: حدوتة

النوع: دراما وكوميديا.

رجل خطف شاهداً ثم نسي أين أخفاه

بلد الإنتاج: مصر

الإخراج: مازن أشرف، وعماد الجازوي مخرجاً منفذاً.

البطولة: أحمد حلمي، أمينة خليل، ماجد المصري، خالد الصاوي، رحمة أحمد فرج، محمد عبد العظيم، ومحمد ممدوح ضيف شرف.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول رجل في الأربعينيات من عمره، يُلقب بـ “حدوتة”، ويعمل في عالم البلطجة، قبل أن يواجه مشكلة بعد نسيانه المكان الذي أخفى فيه شاهداً مهماً اختطفه، ويلجأ إلى أخصائية في العلاج بالتنويم المغناطيسي لمساعدته على استعادة ذاكرته، لكن رحلته تقوده إلى مواجهة أعدائه القدامى واستعادة تفاصيل من ماضيه.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق وسينما الزهراء بحلب.



الفيلم: رامايانا.. صعود أسطورة

النوع: أكشن ومغامرات وفانتازيا ملحمية.

ملحمة هندية تروي مواجهة الأميرين لقوى الشر

بلد الإنتاج: الهند.

الإخراج: نيتيش تيواري.

التأليف: شريدهار راجافان، وناميت مالهوترا.

البطولة: رانبير كابور، ساي بالافي، ياش، سوني ديول، رافي دوبي، وكاجال أغاروال.

قصة الفيلم: يستلهم الفيلم أحداثه من ملحمة هندية شهيرة، ويروي حكاية الأمير راما والأميرة سيتا، اللذين تبدأ رحلتهما بالزواج قبل أن يُحكم عليهما بالنفي، ليواجها سلسلة من التحديات التي تختبر علاقتهما والتزامهما بالواجب، في وقت تتصاعد فيه قوة الإمبراطور رافانا المدفوع بالرغبة في الانتقام، وصولاً إلى مواجهة بين قوى الخير والشر.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق

الفيلم: قلب الوحش

النوع: أكشن ومغامرات وإثارة.

معركة بقاء لضابط سابق وكلبه في ألاسكا

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: ديفيد آير.

التأليف: كاميرون ألكسندر.

البطولة: براد بيت، جي كي سيمونز، وآنا لامب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي يُدعى جيمس بلمونت، وكلبه أودين، واللذان يجدان نفسيهما عالقين في براري ألاسكا بعد تحطم طائرتهما، ليبدأا رحلة شاقة من أجل النجاة في مواجهة الطبيعة القاسية والظروف المناخية الصعبة، بعيداً عن أي مساعدة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.



الفيلم: الأم الأخرى

النوع: رعب.

طفلة تصارع شبحاً يدعى الأم الأخرى بمنزلها

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا.

الإخراج: روب سافاج.

التأليف: جوش مالرمان، عن روايته “حوادث حول المنزل”.

البطولة: جيسيكا شاستاين، ديتشين لاكمان، شون كوفمان، جاي دوبلاس، آدم سيلفر، وأرابيلا أوليفيا كلارك.

قصة الفيلم: تعيش الطفلة بيلا، البالغة من العمر ثماني سنوات، في منزل تشهد فيه أسرتها مشكلات زوجية حادة، قبل أن تواجه كياناً شريراً يخرج من خزانتها ويقدم نفسه باسم «الأم الأخرى»، لتبدأ الأسرة محاولات لمواجهة هذا التهديد الذي تتزايد مخاطره مع تطور الأحداث.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

وتتنوع هذه الأعمال بين قصص مستوحاة من عوالم الجريمة والذاكرة والأساطير والمغامرات ومواجهات الرعب، لتمنح عشاق السينما خيارات متعددة، تجمع بين التشويق والإثارة والخيال، وتتيح لهم خوض تجارب سينمائية مختلفة عبر شاشات العرض.