المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 12 من تشرين الثاني 2026

دمشق:
1 ـ ورشة عمل بعنوان (تركيب العطور)، بإشراف الأستاذين سامر طحان، ومحمد حمود، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 عصراً.
2 ـ محاضرة بعنوان (من الفردية إلى المؤسسية: كيف تعمل الشركات الاحترافية وكيف تبنى فرق العمل؟)، يلقيها المهندس محمد المغربي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.
3 ـ ورشة بعنوان (تعلم اللغة اليابانية)، بإشراف الدكتورة سارة الترك، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.
4 ـ عرض أفلام الأطفال المترجمة والمدبلجة “إلى الأمام”، و”السنافر”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:30 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.
5 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.
ريف دمشق:
1 ـ محاضرة بعنوان (الابتزاز الإلكتروني)، يقدمها المحامون نغم منزلجي، وإسلام الموهباني، وبندر عرنوس، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 4:00 عصراً.
2 ـ محاضرة بعنوان (دور الأشعة التداخلية في صحة المرأة والرجل)، يقدمها الدكتور فؤاد بركات، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:00 عصراً.
درعا:
عرض الفيلم السينمائي (طريق العودة)، في المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.
حمص:
محاضرة بعنوان (من لهيب الذاكرة: جحيم سجن تدمر)، يلقيها الدكتور فواز شربك، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.
حماة:
حفل موسيقي بعنوان (الأغنية التراثية الحموية)، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.
طرطوس:
1 ـ محاضرة بعنوان (الشعر مرآة الروح)، تقدمها الأستاذة لورين عباس، في صالة المحطة الثقافية بحصين البحر، الساعة الـ 9:45 صباحاً.
2 ـ ظهرية شعرية بعنوان (الشعر يجمعنا)، يشارك فيها الأساتذة نور الدين إسماعيل، وعبد الرحمن الإبراهيم، وحسان شريقي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.
3 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة والكوميديا الرومانسية “فرديناند”، و”أميرة البجع”، و”النعاج لا يفوتها القطار”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.
اللاذقية:
عرض مسرحي بعنوان (هذه ليلتي)، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.
حلب:
عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.
الرقة:
1 ـ محاضرة بعنوان (من هو الله… صفات الله العظيم)، يلقيها الشيخ مصطفى الطماحي، بالمركز الثقافي في عين عيسى، الساعة الـ 12:30 ظهراً.
2 ـ حفل توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين المشاركين في دورة الحاسوب، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.
دير الزور:
1 ـ ورشة عمل بعنوان (وجعل بينكم مودة ورحمة)، تقدمها الآنسة رنا شحاذة، بالمركز الثقافي العربي في موحسن، الساعة الـ 3:30 عصراً.
2 ـ أمسية شعرية بعنوان (صهيل القوافي)، يقدمها الشاعران إياد الرحبي، وعدنان أبو عرنة، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 4:00 عصراً.
3 ـ عرض خاص للفيلم الروائي (ميسي بغداد)، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.