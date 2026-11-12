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المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 12 من تشرين الثاني 2026

الثقافية المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 12 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ ورشة عمل بعنوان (تركيب العطور)، بإشراف الأستاذين سامر طحان، ومحمد حمود، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (من الفردية إلى المؤسسية: كيف تعمل الشركات الاحترافية وكيف تبنى فرق العمل؟)، يلقيها المهندس محمد المغربي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 ـ ورشة بعنوان (تعلم اللغة اليابانية)، بإشراف الدكتورة سارة الترك، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

4 ـ عرض أفلام الأطفال المترجمة والمدبلجة “إلى الأمام”، و”السنافر”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:30 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

5 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (الابتزاز الإلكتروني)، يقدمها المحامون نغم منزلجي، وإسلام الموهباني، وبندر عرنوس، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (دور الأشعة التداخلية في صحة المرأة والرجل)، يقدمها الدكتور فؤاد بركات، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:00 عصراً.

درعا:

عرض الفيلم السينمائي (طريق العودة)، في المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حمص:

محاضرة بعنوان (من لهيب الذاكرة: جحيم سجن تدمر)، يلقيها الدكتور فواز شربك، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

حفل موسيقي بعنوان (الأغنية التراثية الحموية)، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 ـ محاضرة بعنوان (الشعر مرآة الروح)، تقدمها الأستاذة لورين عباس، في صالة المحطة الثقافية بحصين البحر، الساعة الـ 9:45 صباحاً.

2 ـ ظهرية شعرية بعنوان (الشعر يجمعنا)، يشارك فيها الأساتذة نور الدين إسماعيل، وعبد الرحمن الإبراهيم، وحسان شريقي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة والكوميديا الرومانسية “فرديناند”، و”أميرة البجع”، و”النعاج لا يفوتها القطار”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

عرض مسرحي بعنوان (هذه ليلتي)، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

1 ـ محاضرة بعنوان (من هو الله… صفات الله العظيم)، يلقيها الشيخ مصطفى الطماحي، بالمركز الثقافي في عين عيسى، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 ـ حفل توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين المشاركين في دورة الحاسوب، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

دير الزور:

1 ـ ورشة عمل بعنوان (وجعل بينكم مودة ورحمة)، تقدمها الآنسة رنا شحاذة، بالمركز الثقافي العربي في موحسن، الساعة الـ 3:30 عصراً.

2 ـ أمسية شعرية بعنوان (صهيل القوافي)، يقدمها الشاعران إياد الرحبي، وعدنان أبو عرنة، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 ـ عرض خاص للفيلم الروائي (ميسي بغداد)، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.

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