جماليات البوح في القصيدة… أمسية تجمع شعراء من سوريا والأردن بدمشق

دمشق -سانا

أقام المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق اليوم الأربعاء أمسية شعرية بعنوان “جماليات البوح في القصيدة”، قدَّم خلالها المشاركون قراءات ركزت على مفاهيم الوطن، والحنين، والتأمل الروحي، والتجارب الوجدانية.

وشهدت الأمسية، التي أدارتها الشاعرة لميس الرحبي، مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين، حيث شاركت الشاعرة والروائية والإعلامية الأردنية الدكتورة رانيا أبو عليان، والشاعرة السورية صفية الدغيم، والشاعر سليمان الزعبي مدير الثقافة في درعا وصاحب ديوان “أطلق سراح الروح”، إضافة إلى الدكتور البراء خالد هلال أستاذ النقد والأدب المقارن والحاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي في النقد.

وتخللت الأمسية قصائد استعرضت الرمزية المكانية للمدن السورية إلى جانب نصوص تناولت أبعاداً تأملية وإنسانية متنوعة.

أواصر تاريخية ورسالة محبة

أكدت الشاعرة أبو عليان في تصريح لـ سانا أن مشاركتها تشكِّل رسالة محبة من الشعب الأردني إلى نظيره السوري، مشيرة إلى الروابط الجغرافية والاجتماعية الراسخة بين الجانبين.

ولفتت إلى أن قصائدها احتفت بمدن دمشق وحلب وحماة وحمص ودرعا، محذِّرة من محاولات إثارة الفتنة بين الشعبين عبر المنصات الإعلامية والرقمية.

تعزيز التفاعل الثقافي المباشر

من جانبه، بيّن الشاعر سليمان الزعبي أن هذه الفعاليات توفّر بيئة لتلاقي الرؤى وتطوير العمل الإبداعي، مشدداً على أهمية الحضور الأدبي المباشر وتجاوز الاكتفاء بالتواصل عبر العالم الافتراضي.

وتأتي الأمسية ضمن برامج وزارة الثقافة للفعاليات الأدبية وإتاحة المنصات أمام المبدعين للتواصل مع الجمهور.