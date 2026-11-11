مفاهيم الحضارة الحديثة وانعكاساتها على علم نفس الطفل في محاضرة بدمشق

دمشق-سانا‏

ركزت المحاضرة التي أقيمت اليوم الأربعاء في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة على مفهوم الحضارة الحديثة وانعكاساتها على علم ‏نفس الطفل.‏

وأكد الباحث والمترجم أديب الخوري، خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان “الحضارة الحديثة وعلم نفس الطفل”، أن اختزال الحضارة ‏في الشاشات والتكنولوجيا يحجب أبعاداً أوسع تتصل بحياة الإنسان وعلاقته بالطبيعة والمجتمع، وما تحمله التحولات من آثار إيجابية ‏وسلبية تنعكس على أنماط العيش والتفكير والتواصل بين الأجيال.‏

وأوضح الخوري أن الفجوة بين عالم اليوم وما كان عليه قبل عقود باتت واسعة ومتسارعة، لافتاً إلى أن استيعاب هذا التغيير يقتضي ‏النظر إلى الحضارة بوصفها منظومة متكاملة، بدلاً من اختزالها في مجرد هاتف أو شاشة.‏ وتناول الحضارة بوصفها عملية خروج مستمرة من الطبيعة دون الانفصال عنها، إذ يُعد اللباس والطهي والبناء والزراعة مظاهر لهذه ‏الصيرورة، مثلما تمثِّل التكنولوجيا والرحلات الفضائية والذكاء الاصطناعي مراحل متقدمة منها، فالإنسان يغير شروط عيشه لكنه ‏يظل جزءاً من الطبيعة.‏

وجوه متناقضة للحضارة الحديثة

وأشار الخوري إلى أن التقدم العلمي والتواصل العالمي والاعتراف بحقوق الإنسان والمرأة والطفل تمثل جوانب إيجابية للحضارة، ‏مقابل مظاهر مقلقة كالفوارق الاجتماعية والفقر والعنف والنزعة الاستهلاكية وهيمنة المال.‏

وشرح مفهوم “حضارة الخوارزميات”، موضحاً أن منصات التواصل تتعلم اهتمامات المستخدم وتكرر تقديم محتوى مشابه، ما قد ‏يحصره في دائرة معلوماتية ضيقة، ويقلِّل تعرضه لوجهات نظر مختلفة، فضلاً عن توجيه انتباهه وترسيخ استهلاكه ضمن منظومة ‏اقتصادية تستفيد من تفاعله.‏

وشدد على أن التكنولوجيا ليست شراً مطلقاً، فالإنترنت يتيح تبادل المعرفة وتفتح الشاشات أمام الأطفال فرص التعلم والاكتشاف، ‏بشرط وجود ضوابط تراعي أعمارهم واحتياجاتهم.‏

الطفل شريك في عالم متغير

ولفت الخوري إلى أن الاهتمام بالطفل وحقوقه يمثِّل وجهاً مهماً من التحول الحضاري، بعدما تطورت النظرة إليه من مجرد متلقٍ ‏للتعليم إلى الفهم المستند للدراسات التربوية والنفسية والاعتراف بخصوصيته.‏

وبيّن أن علم نفس الطفل يستند إلى مدارس ونظريات متعددة تساعد على فهم الحالات ولا يقدِّم إجابات حاسمة كالقوانين الرياضية، ‏مؤكداً أن مسؤولية الأهل والمعلمين لا تُحال بالكامل إلى الخبراء، فالطفل يتعلم من سلوك الكبار بقدر تأثره بتوجيهاتهم.‏

وختم الخوري بالتأكيد على أن التعامل الواعي مع التكنولوجيا يبدأ من الكبار اقتداءً وتطبيقاً، داعياً إلى إقامة علاقة متوازنة مع الوسائل ‏الرقمية تتيح للطفل التعلم والاستكشاف ضمن حدود واضحة، دون حرمانه من فرص العصر أو تركه أسيراً لها، باعتبار الحضارة ‏مسؤولية مشتركة تتشكل ملامحها في حياة الأجيال الجديدة.‏

يُذكر أن الباحث أديب الخوري مدرس وعضو في الجمعية الكونية السورية، وله منشورات في الترجمة عن الفرنسية والإنكليزية منها ‏كتاب “تعليم جديد من أجل عالم مختلف”