مفاهيم الحضارة الحديثة وانعكاساتها على علم نفس الطفل في محاضرة بدمشق

دمشق-سانا
ركزت المحاضرة التي أقيمت اليوم الأربعاء في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة على مفهوم الحضارة الحديثة وانعكاساتها على علم نفس الطفل.
وأكد الباحث والمترجم أديب الخوري، خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان “الحضارة الحديثة وعلم نفس الطفل”، أن اختزال الحضارة في الشاشات والتكنولوجيا يحجب أبعاداً أوسع تتصل بحياة الإنسان وعلاقته بالطبيعة والمجتمع، وما تحمله التحولات من آثار إيجابية وسلبية تنعكس على أنماط العيش والتفكير والتواصل بين الأجيال.
وأوضح الخوري أن الفجوة بين عالم اليوم وما كان عليه قبل عقود باتت واسعة ومتسارعة، لافتاً إلى أن استيعاب هذا التغيير يقتضي النظر إلى الحضارة بوصفها منظومة متكاملة، بدلاً من اختزالها في مجرد هاتف أو شاشة. وتناول الحضارة بوصفها عملية خروج مستمرة من الطبيعة دون الانفصال عنها، إذ يُعد اللباس والطهي والبناء والزراعة مظاهر لهذه الصيرورة، مثلما تمثِّل التكنولوجيا والرحلات الفضائية والذكاء الاصطناعي مراحل متقدمة منها، فالإنسان يغير شروط عيشه لكنه يظل جزءاً من الطبيعة.
وجوه متناقضة للحضارة الحديثة
وأشار الخوري إلى أن التقدم العلمي والتواصل العالمي والاعتراف بحقوق الإنسان والمرأة والطفل تمثل جوانب إيجابية للحضارة، مقابل مظاهر مقلقة كالفوارق الاجتماعية والفقر والعنف والنزعة الاستهلاكية وهيمنة المال.
وشرح مفهوم “حضارة الخوارزميات”، موضحاً أن منصات التواصل تتعلم اهتمامات المستخدم وتكرر تقديم محتوى مشابه، ما قد يحصره في دائرة معلوماتية ضيقة، ويقلِّل تعرضه لوجهات نظر مختلفة، فضلاً عن توجيه انتباهه وترسيخ استهلاكه ضمن منظومة اقتصادية تستفيد من تفاعله.
وشدد على أن التكنولوجيا ليست شراً مطلقاً، فالإنترنت يتيح تبادل المعرفة وتفتح الشاشات أمام الأطفال فرص التعلم والاكتشاف، بشرط وجود ضوابط تراعي أعمارهم واحتياجاتهم.
الطفل شريك في عالم متغير
ولفت الخوري إلى أن الاهتمام بالطفل وحقوقه يمثِّل وجهاً مهماً من التحول الحضاري، بعدما تطورت النظرة إليه من مجرد متلقٍ للتعليم إلى الفهم المستند للدراسات التربوية والنفسية والاعتراف بخصوصيته.
وبيّن أن علم نفس الطفل يستند إلى مدارس ونظريات متعددة تساعد على فهم الحالات ولا يقدِّم إجابات حاسمة كالقوانين الرياضية، مؤكداً أن مسؤولية الأهل والمعلمين لا تُحال بالكامل إلى الخبراء، فالطفل يتعلم من سلوك الكبار بقدر تأثره بتوجيهاتهم.
وختم الخوري بالتأكيد على أن التعامل الواعي مع التكنولوجيا يبدأ من الكبار اقتداءً وتطبيقاً، داعياً إلى إقامة علاقة متوازنة مع الوسائل الرقمية تتيح للطفل التعلم والاستكشاف ضمن حدود واضحة، دون حرمانه من فرص العصر أو تركه أسيراً لها، باعتبار الحضارة مسؤولية مشتركة تتشكل ملامحها في حياة الأجيال الجديدة.
يُذكر أن الباحث أديب الخوري مدرس وعضو في الجمعية الكونية السورية، وله منشورات في الترجمة عن الفرنسية والإنكليزية منها كتاب “تعليم جديد من أجل عالم مختلف”