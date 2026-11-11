مديرية ثقافة حلب تفتتح معرض “تفاصيل” للفنون التشكيلية بمشاركة مواهب واعدة ‏

حلب-سانا
افتتحت مديرية الثقافة بمحافظة حلب اليوم الأربعاء، بالتعاون مع دائرة المراكز الثقافية، معرض الفن التشكيلي “تفاصيل”، الذي يقدم أعمالاً وتجارب إبداعية مشتركة للفنان محمد إبراهيم ومُتدربي الرسم بمركز مدينة أعزاز الثقافي.
وأوضح معاون مدير الثقافة في حلب، علي حاج حمود، في تصريح لـ سانا، أن المعرض يضم لوحات تعكس تفاصيل حياتية متنوعة لطلاب وطالبات مركز أعزاز الثقافي من مختلف مناطق حلب وإدلب وريفها، حيث جسّد المشاركون عبر أعمالهم محطات وقضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، وسط حضور جماهيري وثقافي لافت.
من جهته، بيّن الرسام محمد إبراهيم أن المعرض يمثِّل مشروع تخرج لدفعة من المتدربين والمتدربات في مركز الأناضول الثقافي، ويتضمن نحو 90 لوحة فنية تنتمي لمدارس وأفكار متنوعة تعكس شخصيات الرسامين ورؤاهم، مشيراً إلى أن هذا المعرض يُعد تجربته الأولى الخاصة التي يقيمها في مدينة حلب.
بدورها، أعربت سدرة العمر عن سعادتها بمشاركتها بثلاث لوحات تدمج بين جماليات الخط العربي وأصالة الخيول العربية، مؤكدة تطلعها للمشاركة في معارض فنية أكبر وتطوير أدواتها الإبداعية مستقبلاً.
يُذكر أن تنظيم معرض “تفاصيل” يأتي ضمن سلسلة من الخطط والمبادرات الثقافية المستمرة لدعم الفنون الجميلة واكتشاف المواهب الواعدة في محافظة حلب، واستمراراً للأنشطة والورش التدريبية التي شهدتها المراكز الثقافية في المدينة والريف خلال شهري تموز وآب الماضيين.