مديرية ثقافة حلب تفتتح معرض “تفاصيل” للفنون التشكيلية بمشاركة مواهب واعدة ‏

حلب-سانا‏

افتتحت مديرية الثقافة بمحافظة حلب اليوم الأربعاء، بالتعاون مع دائرة المراكز الثقافية، معرض الفن التشكيلي “تفاصيل”، ‏الذي يقدم أعمالاً وتجارب إبداعية مشتركة للفنان محمد إبراهيم ومُتدربي الرسم بمركز مدينة أعزاز الثقافي.‏

وأوضح معاون مدير الثقافة في حلب، علي حاج حمود، في تصريح لـ سانا، أن المعرض يضم لوحات تعكس تفاصيل ‏حياتية متنوعة لطلاب وطالبات مركز أعزاز الثقافي من مختلف مناطق حلب وإدلب وريفها، حيث جسّد المشاركون عبر ‏أعمالهم محطات وقضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، وسط حضور جماهيري وثقافي لافت.‏

من جهته، بيّن الرسام محمد إبراهيم أن المعرض يمثِّل مشروع تخرج لدفعة من المتدربين والمتدربات في مركز الأناضول ‏الثقافي، ويتضمن نحو 90 لوحة فنية تنتمي لمدارس وأفكار متنوعة تعكس شخصيات الرسامين ورؤاهم، مشيراً إلى أن هذا ‏المعرض يُعد تجربته الأولى الخاصة التي يقيمها في مدينة حلب.‏

بدورها، أعربت سدرة العمر عن سعادتها بمشاركتها بثلاث لوحات تدمج بين جماليات الخط العربي وأصالة الخيول العربية‏، مؤكدة تطلعها للمشاركة في معارض فنية أكبر وتطوير أدواتها الإبداعية مستقبلاً.‏

يُذكر أن تنظيم معرض “تفاصيل” يأتي ضمن سلسلة من الخطط والمبادرات الثقافية المستمرة لدعم الفنون الجميلة واكتشاف ‏المواهب الواعدة في محافظة حلب، واستمراراً للأنشطة والورش التدريبية التي شهدتها المراكز الثقافية في المدينة والريف ‏خلال شهري تموز وآب الماضيين.‏