رواية «مدن اليمام» لابتسام تريسي.. من حكاية أم تبحث عن ابنها إلى ذاكرة وطن

دمشق-سانا

حين تغيب أخبار ابنها خلف أبواب المعتقل، لا يبقى أمام الأم سوى الانتظار ومحاولة التقاط أثره من حكايات الآخرين.

لكن رحلة البحث في رواية “مدن اليمام” للروائية السورية ابتسام تريسي تتجاوز حدود الفجيعة العائلية، لتفتح أبواباً على بلد تتشابه فيه حكايات الأمهات، وتتقاطع فيه ذاكرة الاعتقال في ثمانينيات القرن الماضي مع وقائع الثورة السورية عام 2011.

ابن الشمس.. حكاية جيل يقاوم

تنسج تريسي روايتها من حكاية أم تبحث عن ابنها الشاب “نور حلاق”، الذي شارك في التظاهرات ضد النظام البائد ونقل المساعدات الإغاثية إلى الثوار والمناطق المحاصرة، قبل أن يُعتقل وتنقطع أخباره.

ومع امتداد رحلة البحث، يتجاوز نور صورته بوصفه ابناً غائباً، ليغدو حاضراً في حكايات شبان وشابات يواصلون ما بدأه، ويتظاهرون ويجمعون المساعدات ويؤازرون النازحين والجرحى، فيتحول الغياب الفردي إلى ذاكرة جماعية عن جيل اختار مواجهة الخوف.

وتتجلى هذه النقلة في العبارة التي تصف بها الرواية نوراً بأنه “ابن سوريا، ابن الشمس”، وهي صورة تختصر انتقاله من ملكية العائلة العاطفية إلى رمز يتقاسمه الناس، وتمنح الأم التي تبحث عن ابنها، وجوهاً كثيرة تراه فيها.

من الوجع الشخصي إلى الجماعي

وتتلاقى تجربة الأم في الرواية مع مصائر الشخصيات الأخرى، وتشمل مدناً وأسراراً ووجوهاً تتوزع على الجغرافيا السورية، وتظهر شخصية ”حنظلة”، المستلهمة من رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي، كصوتٍ يرافق الأم عبر مجموعة خاصة على موقع فيسبوك، وينقل إليها مشاهداته من المدن السورية، وما يتعرض له أهلها من قصف واعتقال وتهجير.

وخلال بحث الأم عن نور تكتشف وجهاً آخر من وجوه الغياب، حتى تصبح المدن نفسها جزءاً من سردية الفقد والمقاومة، فتتراكم الحكايات وتتجاور مع بعضها، لتقول: إن المأساة لم تكن حادثة معزولة في بيت واحد، وإنما تجربة عاشتها عائلات ومجتمعات في أماكن متباعدة.

ذاكرة القمع بين جيلين

وتعود تريسي إلى ثمانينيات القرن الماضي، مستحضرة اعتقال والدها وشقيقها، وما خلّفته التجربة في الأسرة، إذ خرج الأب من السجن منتظراً الإفراج عن ابنه، لكنه توفي قبل لقائه، بينما أمضى الشقيق أكثر من عشرين عاماً في الاعتقال، ثم توفي بعد خروجه ببضع سنوات نتيجة الفشل الكلوي.

وتضع الرواية هذه الذاكرة إلى جانب أحداث الثورة السورية، لتكشف استمرار الخوف والاعتقال وتكرار المأساة عبر جيلين، لأن تريسي حين تستدعي الماضي تجعله حاضراً في فهم معاناة الجيل الجديد، فالأب الذي خرج من السجن ولم ينتظر ابنه حتى يعود، والشاب الذي يُعتقل في زمن الثورة، يلتقيان في ذاكرة عائلة واحدة، وفي سؤال يتجاوزها عن مصير الإنسان حين تتحول السجون إلى جزء من تاريخ المجتمع.

وتتسع هذه الذاكرة لتشمل شخصيات أخرى، منها محمود، الرجل الذي يعاني اضطراباً عقلياً وينجو من الاعتقال مرتين قبل أن يُقتل دهساً بدبابة، حيث تكشف الرواية كيف يطول العنف أفراداً لا يملكون حتى القدرة على فهم القمع الذي يبتلع حياتهم، وتصبح مأساتهم جزءاً من صورة أوسع للضحايا.

أصوات متعددة وحقيقة غائبة

وتعتمد الرواية تعدد الشخصيات والأصوات، وتتنقل بين الأم وحنظلة وشخصيات أخرى، بينما تتداخل الحكايات مع الأمكنة التي تتحرك فيها، ومن المدن والقرى إلى المخيمات والزنازين والفروع الأمنية للنظام البائد، ويغدو الانتقال بينها تعبيراً عن الصراع بين الرغبة في الحياة والقيود التي يفرضها القمع.

بين السيرة والتخييل

وتكتسب الرواية بعداً إضافياً من تقاطع التجربة الشخصية للكاتبة مع العالم المتخيل، وقالت عن ذلك تريسي في حوار صحفي نشر في كانون الأول 2022: إنها عاشت تجربة اعتقال ابنها مدة سنتين، ورصدت من خلالها ما عاشته خارج المعتقل وما عاشه في داخله، موضحة أن المخيلة شاركت في صياغة الوقائع وإعادة روايتها عبر شخصيات روائية.

وترى الكاتبة أن الرواية تقدم عالماً إنسانياً لا يستطيع التقرير الإخباري أو الكتاب التاريخي تقديمه بالطريقة نفسها، لأنها تتيح للقارئ الدخول إلى مشاعر الشخصيات وحواراتها وتفاصيل حياتها.

وتكشف هذه المقاربة عن وظيفة الرواية في مواجهة النسيان، فالأم التي تبحث عن ابنها، والشخصيات التي تتناوب على رواية حكاياتها، تشكلان معاً فسيفساء إنسانية لمرحلة من تاريخ سوريا، حيث تتجاور الذاكرة الشخصية والجماعية، ويصبح السرد وسيلة لحفظ أصوات غابت أو غُيّبت.

الآراء النقدية.. تعدد الأصوات وذاكرة القمع

وتعددت القراءات النقدية لرواية مدن اليمام، إذ يرى الناقد ضاهر عيطة، في مقال نشره موقع “ميكروسيريا” في أيار 2017، أن تريسي تجاوزت حدود الوجع الشخصي واعتقال ابنها، وفتحت المجال أمام شخصيات متعددة لتروي مآسيها وذكرياتها، بما يحوّل الرواية إلى صورة أوسع عن الثورة السورية، تتقاطع فيها الأمكنة والمصائر والأحلام.

ومن جهته، يتوقف الكاتب فايز علام، في مراجعة نشرها موقع رصيف 22 في أيار 2016، عند الربط بين اعتقالات ثمانينيات القرن الماضي وأحداث الثورة السورية، معتبراً أن الرواية ترصد استمرار العقلية الأمنية وأساليب القمع، وتكشف أثرها في حياة الأفراد والعائلات، ويلتقي رأيه مع عيطة عند إبراز قدرة الرواية على الانتقال من الحكاية الفردية إلى الذاكرة الجماعية، ومن توثيق الألم إلى مساءلة أسبابه وتحولاته.

نبذة عن الراوية والكاتبة

صدرت “مدن اليمام” عام 2014 عن مكتبة الدار العربية للكتاب في القاهرة، وتقع في 342 صفحة من القطع المتوسط.

وابتسام تريسي روائية وقاصة سورية من مواليد أريحا عام 1959، تخرجت في قسم اللغة العربية بجامعة حلب عام 1986، ونالت مجموعتها القصصية “جذور ميتة” الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عام 2001، وفازت مجموعتها “نساء بلا هديل” بالجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عام 2004، ووصلت روايتها “عين الشمس” إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2010، ولها أعمال روائية وقصصية أخرى.