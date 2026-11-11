سوريا على مسرح قرطاج.. «شمس الشرق» في الافتتاح و«بروفة يوم الحساب» في المسابقة

تونس-سانا

تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ 27 من أيام قرطاج المسرحية بتونس، من خلال عرض شمس الشرق لفرقة إنانا الذي يفتتح فعاليات المهرجان، ومسرحية “بروفة يوم الحساب” للمخرج ماهر صليبي المشاركة في المسابقة الرسمية.

منافسة عربية وإفريقية واسعة

أعلنت الإذاعة الوطنية التونسية، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، برنامج الدورة التي تقام بين الـ 21 و الـ 28 من تشرين الثاني الجاري، تحت شعار ”تنبض بالحياة.. تنبض بالمسرح”، مشيرة إلى مشاركة 12 عرضاً في المسابقة الرسمية، وافتتاح الفعاليات بعرض “شمس الشرق” لفرقة إنانا السورية للمسرح الراقص على خشبة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية.

وتتنافس مسرحية “بروفة يوم الحساب” ضمن المسابقة الرسمية إلى جانب تجارب مسرحية عربية وإفريقية من 11 دولة، ما يتيح حواراً فنياً بين المدارس المسرحية المختلفة.

كما تشهد هذه الدورة عودة جائزة أفضل إخراج إلى جوائز المسابقة، إلى جانب جوائز أفضل عمل مسرحي، أفضل نص، أفضل سينوغرافيا، وفن الأداء، فضلاً عن العروض الموازية والورشات واللقاءات الفكرية.

قضايا الذاكرة وتنوع التراث السوري

يُشار إلى أن مسرحية بروفة يوم الحساب عرض لمديرية المسارح والموسيقا في سوريا، من تأليف فارس الذهبي وإخراج ماهر صليبي، عُرضت للمرة الأولى في دمشق في حزيران الفائت، وتدور أحداثها في قبو خياطة قديم، حيث تواجه امرأتان ناجيتان من الاعتقال والتعذيب من قبل النظام البائد آثار الماضي، وتطرح أسئلة العدالة الانتقالية والذاكرة والانتقام.

أما عرض ”شمس الشرق.. أرض واحدة، قلب واحد” لفرقة إنانا السورية للمسرح الراقص، فمن إخراج جهاد مفلح، وهو عمل فني يستلهم تنوع الجغرافيا السورية وثراء الذاكرة الشعبية، ويوظف الحركة والإيقاع لاستحضار روافد التراث الثقافي السوري وتعددها.

يُذكر أن أيام قرطاج المسرحية تظاهرة مسرحية تونسية تأسست عام 1983، وتُعد من أبرز المهرجانات المسرحية العربية والإفريقية التي توفر فضاءً للتبادل الفني والنقدي والمهني.