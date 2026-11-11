منصة الشارقة للأفلام.. تجارب سينمائية تستحضر الذاكرة والعدالة والتحولات الاجتماعية

الشارقة-سانا

تنوّعت الموضوعات التي حملتها الأفلام الفائزة بالدورة التاسعة من منصة الشارقة للأفلام، في دورة احتفت بتجارب سينمائية مستقلة قاربت قضايا الذاكرة والعدالة والاضطهاد والتحولات الاجتماعية.

وأعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، في بيان نشرته على موقعها الرسمي في العاشر من تشرين الثاني الجاري، أسماء الأفلام الفائزة ضمن أربع فئات رئيسية، شملت الفيلم الروائي الطويل والقصير، والوثائقي الطويل والقصير، إلى جانب إشادة خاصة بأحد الأعمال الوثائقية.

حكايات عربية على الشاشة

نال الفيلم اللبناني القطري السعودي “يوم الغضب: حكايات من طرابلس” للمخرجة رانيا الرافعي جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، مستنداً إلى أرشيف عائلي وأصوات متعددة عابرة للأجيال، ليروي تاريخ مدينة طرابلس اللبنانية عبر عقود من المآسي والتحولات، متجاوزاً صورتها المتكررة في التغطيات الإخبارية، ومقدماً مجتمعها بوصفه شاهداً على تاريخه المحلي.

وفي فئة الفيلم الروائي القصير، فاز “كسرتُ مزهرية” للمخرج عاصم عبد العزيز، وهو إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والإمارات، ويقدم معالجة شاعرية للمشهد اليمني، مستخدماً المزهرية المكسورة رمزاً بصرياً يتجاوز الحكاية المحلية إلى معانٍ أوسع تتصل بالخيانة ومحدودية القدرة الإنسانية.

الذاكرة والعدالة

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير فذهبت إلى “ظل الساكورا” للمخرج عارف بوديمان، وهو إنتاج إندونيسي ياباني، يتناول قضية آلاف النساء والفتيات اللواتي أُجبرن على العمل بالسخرة قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.

وفاز الفيلم الروائي الطويل “المغسلة” للمخرجة زامو مخوانازي، وهو إنتاج جنوب أفريقي سويسري، بالجائزة المخصصة لهذه الفئة.

كما منحت لجنة التحكيم إشادة خاصة للفيلم الوثائقي الكوبي “إلى الغرب، في زاباتا” للمخرج ديفيد بيم، الذي يتابع كفاح صياد لتأمين معيشة أسرته في بيئة طبيعية قاسية، ويرصد العزلة والتكاتف والحب بوصفها عناصر تعين الإنسان على البقاء.

منصة للسينما المستقلة

أقيمت الدورة التاسعة من المنصة بين 30 تشرين الأول الماضي و8 تشرين الثاني الجاري، بتنظيم مؤسسة الشارقة للفنون، وشهدت عروضاً لأفلام إقليمية ودولية في “سينما سراب المدينة” بساحة المريجة، و”فوكس سينما” في سيتي سنتر الزاهية.

وتوفر المنصة مساحة لصناع الأفلام المستقلة لعرض تجاربهم والتواصل مع الجمهور، إلى جانب الندوات والنقاشات المهنية وورشات العمل، فيما اختيرت الأعمال الفائزة من قبل لجنتي تحكيم دوليتين مكلفتين بفئتي الأفلام الروائية والوثائقية.