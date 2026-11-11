من طوكيو إلى دمشق.. شاب ياباني يحمل قضية سوريا ويختارها وطناً

دمشق-سانا

​في عالم تتشابك فيه المسافات وتتباعد الثقافات، قد يصنع الحب شعاعاً ينير أقاصي الأرض، ليجمع بين القلوب التي تؤمن بحرية الإنسان وكرامته.

وحدها العدالة والوقوف إلى جانب المظلومين كانت البوصلة التي وجهت خطوات الشاب الياباني “يامادا” منذ صغره، مترجماً إياها إلى مسيرة إنسانية وحقوقية فريدة وجدت صداها الأعمق في قلب الثورة السورية، ليتحول من متضامن عابر إلى ابن وفيّ لهذه الأرض.

شرارة الشارع السوري توقظ وجدان العالم

أشار يامادا إلى أن الشغف العميق بموضوع الثورة السورية يعود إلى عام 2011، حين كان طالباً في الثانوية العامة يدرس في العاصمة الفرنسية باريس، وهناك، على شاشة التلفزيون، تابع بقلب نابض حشوداً هائلة من السوريين والسوريات يخرجون للشوارع مطالبين بالحرية والكرامة والتغيير.

ويستحضر يامادا خلال مقابلة مع سانا تلك اللحظات الفاصلة ويقول عنها: “كنت في الخامسة عشرة من عمري، وشاهدت شباباً من جيلي يواجهون رصاص الاستبداد بصدور عزل، لقد ألهموني بشجاعتهم غير المعهودة، وكانت تلك اللحظة بمثابة صحوة حقيقية غيرت مجرى حياتي ومسيرتي الأكاديمية بالكامل”.

صيحة صوت أوقدت شرارة العاطفة

يامادا لم يكتفِ بمشاعر التعاطف التقليدية، فكانت نقطة التحول الكبرى في حياته حين استمع إلى صرخة أيقونة الثورة، الشهيد عبد الباسط الساروت، في الفيلم الوثائقي “العودة إلى حمص”، ذلك الفيلم الذي روى محطات من حياة هذا الثائر بين عامي 2012 و 2013، وآلمته كلماته وهو يقول: “أما زلتم تتجاهلون صرخاتنا يا إخوتنا؟”.

تلك الكلمات خاطبت روح يامادا مباشرة، ليدفعه الوفاء المطلق لتنظيم أولى فعاليات العرض والتضامن في جامعته بطوكيو، ومنذ تلك اللحظة، اعتبر أن كل ما قدمه خلال العقد الماضي لم يكن مجرد عمل عابر، بل هو تفانٍ مطلق ووفاء دائم لروح الساروت الذي يعتبره اليوم مديناً له بحياته وبكل ما أنجزه وفق ما ذكر.

منظمة يابانية تدعم السوريين

في عام 2017 أسس يامادا منظمة “اليابان تقف مع سوريا”، لتكون المنظمة اليابانية التي جهرت بدعم الثورة السورية في وجه ماكينات الدعم الإعلامي والدعاية المضللة التي قادها النظام البائد، ورغم ما تعرض له وفريقه من تهديدات أمنية كثيرة ومحاولات تخريب من عملاء للنظام وحلفائه، إلا أن إيمانه الراسخ بعدالة القضية لم يهن لحظة واحدة.

ويشير إلى أن منظمتهم تميزت بامتلاكها فريقاً ميدانياً متكاملاً يعمل مباشرة داخل مدينة إدلب، حيث قدم المساعدات الطارئة، والدعم التعليمي والاقتصادي، واحتضن بحرارة عائلات المفقودين والناجين من جحيم سجون الطغيان.

عناق الدمع لمثوى الساروت​

مع فجر تباشير الحرية وسقوط النظام البائد، يروي يامادا أنه لم يتردد لحظة واحدة في تحقيق حلمه بالقدوم إلى سوريا ليعيش فيها طوال حياته ويواصل مسيرة البناء.

وتكلل هذا الحلم بالزيارة الأولى عام 2025، حيث كانت محطته الأولى فور دخول الأراضي السورية التوجه إلى قبر الشهيد عبد الباسط الساروت، ليعاهد رمزه على البقاء إلى جانب الشعب السوري حتى اللحظة الأخيرة من عمره.

النضال الحقوقي يلتقي بنكهة الفرح​

يبيّن يامادا أنه اليوم لا يكتفي بنشاطه الحقوقي وبحثه المتخصص في توثيق جرائم سجون النظام البائد، بل اختار أن يترجم رسالته الإنسانية بطريقة مبتكرة عبر افتتاح مطعم “روكومي مارو”، أول مطعم ياباني أصيل في سوريا.

وعن هذا الاختيار، يرى أن العمل الحقوقي وتقديم الطعام يتقاطعان في جوهرهما، فبينما يواجه الأول الأرواح المفقودة والكرامة المسلوبة عبر تحقيق العدالة، يخلق الثاني مساحة آمنة للناجين لاستعادة بهجة حياتهم اليومية، حيث يرسل من خلاله رسالة عميقة بأن السوريين يستحقون الفرح، وتذوق طعم الحياة مع الأصدقاء والعائلة.

ختام العهد.. وفاء للثورة والشهداء​

يختتم يامادا حديثه مؤكداً أنه بين وطنه الأم اليابان وسوريا التي اختارها وطناً لروحه وعقله، سيبقى مرابطاً على هذه الأرض حتى آخر أيام حياته، حاملاً امتناناً لا ينتهي لتضحيات الشهداء الأبرار.

ويوجه رسالة نابضة بالحب الخالص لكل السوريين، قائلاً: “لقد انتصرت الثورة بفضل تضحياتكم الجليلة، وأنا معكم هنا على هذه الأرض حتى اللحظة الأخيرة، لأرد ولو جزءاً بسيطاً من المحبة الغامرة التي غمرتموني بها طوال السنوات العشر الماضية”.