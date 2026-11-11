المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 11 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ ورشة عمل للإناث بعنوان (احتراف الاستبيانات الإلكترونية من جوجل)، بإشراف الأستاذة خولة العرفي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 ـ ورشة عمل بعنوان (تركيب العطور)، بإشراف الأستاذين سامر طحان، ومحمد حمود، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (إدارة الأعمال والموارد البشرية من الفكرة الشغوفة إلى المؤسسة الناجحة)، يلقيها الأستاذ محمد نور حسين الصالح، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3:30 عصراً.

4 ـ محاضرة بعنوان (الحضارة الحديثة وعلم نفس الطفل)، يلقيها الأستاذ أديب الخوري، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 ـ محاضرة بعنوان (لأنه الله … نستسلم لأمره ونخشاه)، يقدمها الأستاذ محمد زياد تقوى، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 ـ محاضرة بعنوان (من الفردية إلى المؤسسية: كيف تعمل الشركات الاحترافية وكيف تبنى فرق العمل؟)، يلقيها المهندس محمد المغربي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ محاضرة ضمن سلسلة “الشام حاضنة اللغة العربية” بعنوان (اللغة العربية، اغترابها وتغريبها)، يلقيها الدكتور طارق مقبل، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 ـ ندوة بعنوان (الأديبة إلفة الإدلبي.. ياسمينة الشام)، يشارك فيها الأستاذة رامه عمر باشا، والدكتور غسان الكلاس، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

9 ـ أمسية شعرية بعنوان (جماليات البوح في القصيدة)، يشارك فيها الدكتورة رانيا أبو عليان، والأساتذة صفية الدغيم، وسليمان الزعبي، والبراء خالد هلال، وتقدمها الأستاذة لميس الرحبي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 ـ عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (السيرة النبوية) للنساء فقط، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 ـ افتتاح معرض الطيور، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 3:00 عصراً.

درعا:

محاضرة بعنوان (وخير جليس في الأنام كتاب)، يقدمها الأستاذ يحيى موسى الغزالي، في المركز الثقافي بإزرع، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 ـ جلسة مناقشة كتاب بعنوان (من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟) للكاتب الأمريكي سبنسر جونسون، في المركز الثقافي العربي بتلكلخ، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (عبقرية التأليف عند العرب)، يقدمها أنس تدمري، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي في حمص، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حماة:

1 ـ أصبوحة شعرية، يشارك فيها الدكتوران ممدوح الكردي، وغيث زودة، والأستاذة ربا الحلاق، في صالة النشاطات بمقر فرع اتحاد الكتاب العرب بحماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (لأنه الله.. إن الحكم إلا لله)، يقدمها الشيخ معاذ ريحان، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة “الجميلة والوحش”، و”رابونزل”، و”دورا ومدينة الذهب المفقودة”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان (الفصول الأربعة)، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ورشة عمل للأطفال بعنوان (مهارات حياتية)، يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 ـ عرض مسرحي بعنوان (هذه ليلتي)، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 ـ معرض للفن التشكيلي بعنوان (تفاصيل)، يشارك فيه الرسام محمد إبراهيم ومتدربات الرسم والفن في مركز أعزاز الثقافي، في صالة مديرية الثقافة بحي السبيل، من الساعة الـ 11:00 صباحاً وحتى الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 ـ جلسة ضمن دورة “اقرأ ما وراء النص” في القراءة التحليلية للنصوص بعنوان (السياق الاجتماعي والمسكوت عنه في النص)، تقدمها الأستاذة ثريا بشماف، في صالة مديرية الثقافة بحلب، من الساعة الـ 3:00 عصراً وحتى الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 ـ عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”بويونا 2″، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

الرقة:

محاضرة بعنوان (القراءة والتأثير على اليافعين)، يقدمها محمد نور الحسين، في ثانوية المتوكل على الله بقرية الرحبي في الرقة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

دير الزور:

1 ـ ندوة بعنوان (لا للتلوث… نعم لاستعادة بيئتنا)، يقدمها كادر مؤسسة الشباب الخيرية، في مقر المؤسسة بمدينة العشارة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (حماية البيئة مسؤولية الجميع)، يقدمها الأستاذ أحمد البطي، في المحطة الثقافية ببلدة الكسرة، الساعة الـ 3:00 عصراً.