الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون يفوز بجائزة “بوكر” 2026‏

لندن-سانا‏

فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون بجائزة “بوكر” الأدبية لعام 2026 عن روايته ‌‏”نهاية كل شيء” (‏The End of Everything‏)، ليصبح في سن الـ81 أكبر كاتب يفوز ‏بالجائزة منذ تأسيسها، وأول روائي ينتمي إلى أدب الخيال العلمي يحصد هذا التكريم، ‏وفق ما أعلنه موقع الجائزة الرسمي.‏

وتأخذ الرواية، الواقعة في 198 صفحة، القارئ إلى ساحل مقاطعة كِنت البريطانية في ‏مستقبل قريب، حيث يعيش “فيليب تيننت” مع عمته “مارني” منشغلاً بجمع ما يقذف به ‏البحر إلى الشاطئ، في وقت يواجه فيه المجتمع تداعيات كارثة غامضة وانهيار ‏المؤسسات، بالتزامن مع ظهور كائنات غريبة تُعرف باسم “آي-غيتي”. ‏

وتنسج الرواية عالمها من الخيال العلمي والسخرية والواقعية والرعب، دون تقديم تفسير ‏مباشر لطبيعة الكارثة أو الكائنات، تاركة الشخصيات والقارئ أمام واقع تتبدل فيه قواعد ‏الحياة اليومية.‏

وأشادت رئيسة لجنة التحكيم، ماري بيرد، بالعمل، مؤكدة أنه يقدم سياسة الحاضر من ‏منظور المستقبل، ويصور مجتمعاً يواجه ظروفاً لا يفهمها بصورة كاملة.‏

وأوضحت أن قرار منح الجائزة جاء بالإجماع بعد مناقشات استمرت يوماً كاملاً بين ‏أعضاء اللجنة حول الروايات الست المدرجة في القائمة القصيرة.‏

وتفوق هاريسون على خمسة كتّاب آخرين، هم: الجامايكي مارلون جيمس عن ‌‏”المختفون”، والبريطاني لوك كينارد عن “الحقيبة السوداء”، وريبيكا بيري عن “هل ‏نطعم الملك؟”، والأمريكية إليزابيث ستراوت عن “الأشياء التي لا نقولها أبداً”، ‏والإسكتلندي دوغلاس ستيوارت عن “جون ابن جون”، حيث اختيرت الروايات الست من ‏بين 163 عملاً روائياً ترشحت للجائزة.‏

ويُعد هاريسون، وهو كاتب وناقد أدبي بدأ نشر أعماله في ستينيات القرن الماضي، من ‏أبرز الأسماء الأدبية وفي رصيده 13 رواية وخمس مجموعات قصصية، وتُمنح الجائزة ‏سنوياً لأفضل رواية مكتوبة باللغة الإنكليزية ومنشورة في المملكة المتحدة أو إيرلندا، ‏ويحصل الفائز على نحو 65 ألف دولار، إضافة إلى درع تذكاري، فيما ينال كل كاتب ‏وصل إلى القائمة القصيرة نحو 3000 دولار.‏