الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون يفوز بجائزة “بوكر” 2026‏

لندن-سانا
فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون بجائزة “بوكر” الأدبية لعام 2026 عن روايته ”نهاية كل شيء” (The End of Everything)، ليصبح في سن الـ81 أكبر كاتب يفوز بالجائزة منذ تأسيسها، وأول روائي ينتمي إلى أدب الخيال العلمي يحصد هذا التكريم، وفق ما أعلنه موقع الجائزة الرسمي.
وتأخذ الرواية، الواقعة في 198 صفحة، القارئ إلى ساحل مقاطعة كِنت البريطانية في مستقبل قريب، حيث يعيش “فيليب تيننت” مع عمته “مارني” منشغلاً بجمع ما يقذف به البحر إلى الشاطئ، في وقت يواجه فيه المجتمع تداعيات كارثة غامضة وانهيار المؤسسات، بالتزامن مع ظهور كائنات غريبة تُعرف باسم “آي-غيتي”.
وتنسج الرواية عالمها من الخيال العلمي والسخرية والواقعية والرعب، دون تقديم تفسير مباشر لطبيعة الكارثة أو الكائنات، تاركة الشخصيات والقارئ أمام واقع تتبدل فيه قواعد الحياة اليومية.
وأشادت رئيسة لجنة التحكيم، ماري بيرد، بالعمل، مؤكدة أنه يقدم سياسة الحاضر من منظور المستقبل، ويصور مجتمعاً يواجه ظروفاً لا يفهمها بصورة كاملة.
وأوضحت أن قرار منح الجائزة جاء بالإجماع بعد مناقشات استمرت يوماً كاملاً بين أعضاء اللجنة حول الروايات الست المدرجة في القائمة القصيرة.
وتفوق هاريسون على خمسة كتّاب آخرين، هم: الجامايكي مارلون جيمس عن ”المختفون”، والبريطاني لوك كينارد عن “الحقيبة السوداء”، وريبيكا بيري عن “هل نطعم الملك؟”، والأمريكية إليزابيث ستراوت عن “الأشياء التي لا نقولها أبداً”، والإسكتلندي دوغلاس ستيوارت عن “جون ابن جون”، حيث اختيرت الروايات الست من بين 163 عملاً روائياً ترشحت للجائزة.
ويُعد هاريسون، وهو كاتب وناقد أدبي بدأ نشر أعماله في ستينيات القرن الماضي، من أبرز الأسماء الأدبية وفي رصيده 13 رواية وخمس مجموعات قصصية، وتُمنح الجائزة سنوياً لأفضل رواية مكتوبة باللغة الإنكليزية ومنشورة في المملكة المتحدة أو إيرلندا، ويحصل الفائز على نحو 65 ألف دولار، إضافة إلى درع تذكاري، فيما ينال كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة نحو 3000 دولار.