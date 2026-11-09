جوائز أستيتكا السينمائي.. أفلام قصيرة تلتقط حكايات إنسانية من زوايا مختلفة

لندن-سانا

تتعدد الحكايات التي يلتقطها الفيلم القصير، من تجربة المرض واللجوء إلى الذاكرة والمنفى والبحث عن الذات، وهو ما عكسته نتائج جوائز مهرجان أستيتكا السينمائي لعام 2026، التي كُشف عنها في ختام دورته السادسة عشرة بمدينة يورك البريطانية، أمس الأحد.

ووفقاً للنتائج المنشورة على الموقع الرسمي للمهرجان في الثامن من تشرين الثاني الجاري، فاز الفيلم البريطاني «لا تلمس العمل الفني» للمخرجة شمس الزها منصور بجائزة أفضل فيلم في المهرجان، إلى جانب جائزة أفضل فيلم لفنانين، ويتناول العمل مواجهة شابة للمظهر الجامد للمتحف، مطلقاً من نظرتها تمرداً بصرياً تتبدل خلاله القواعد المألوفة للواقع.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، حصد الفيلم الأفغاني البريطاني المشترك «رائد الفضاء المنسي» للمخرج إلهام إحساس الجائزة، مستعيداً رحلة عبد الأحد مومند، أول رائد فضاء أفغاني، إلى الفضاء عام 1988، واتصاله بوالدته من المدار، في حكاية تضيء أثر الهجرة في حياة الأفراد وعائلاتهم.

أما جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة فذهبت إلى الفيلم الأسترالي «هذا ليس مذكرات» للمخرج جوش إيرل، الذي يوثق تجربة الشاب الأسترالي كريس رامزي، المقيم في لندن، بعد تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء، وما يرافق المرض من تحولات نفسية وعائلية ومواجهة مع المجهول.

ونال الفيلم الإسباني «لا أحد ينبح» للمخرجة جوليا كولدويل سيرا جائزة أفضل فيلم كوميدي، مقدماً حكاية امرأة تصدم كلب ابن أختها بالسيارة، ثم تخفي ما حدث وتختلق أسطورة عن رحلة للكلاب بحثاً عنه، في قصة تمزج الموقف العبثي بتداعيات الكذب على العلاقة بين الخالة والطفل.

وفي فئة الأفلام الملائمة للعائلة، فاز الفيلم «للقبض على حورية»، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وسويسرا وبريطانيا، للمخرجة السويسرية رافاييلا فاغنر، ويروي حكاية طفلة لاجئة تبحث عن أمها التي تتخيل أنها حورية بحر، مستخدماً أجواء الحكاية الخرافية للاقتراب من الفقد والاقتلاع من منظور طفولي.

وشملت الجوائز أفلاماً أخرى في مجالات الدراما والتجريب والرقص والموسيقا والتشويق، إلى جانب أعمال الواقع الافتراضي والألعاب، فيما امتد برنامج المهرجان بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الجاري، متضمناً عروضاً سينمائية وورشات عمل ولقاءات مهنية وفعاليات تعنى بأشكال السرد الجديدة.

ويُعد مهرجان أستيتكا، الذي يقام سنوياً في مدينة يورك البريطانية، منصة للأفلام المستقلة والقصيرة، ويجمع أعمالاً من بلدان متعددة ضمن مسابقات تشمل الأنواع السينمائية والفنون الرقمية والتجارب الغامرة.