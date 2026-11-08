“عَ هدير البوسطة”.. استعادة لذاكرة الرسائل والناس والأمكنة

دمشق-سانا

قبل أن تصبح الرسالة إشعاراً عابراً على شاشة، كانت رحلةً طويلة وموعد انتظار، وكانت البوسطة تحمل بين مقاعدها وأمتعتها أخبار الغائبين وأشواق المسافرين وحكايات الناس.

من هذا العالم الذي تركته السرعة خلفها، يفتح محمود الرفاعي في كتابه “ع هدير البوسطة” صندوق ذاكرة مزدحماً بالرسائل والوجوه والأمكنة، بحثاً عن زمن كانت فيه المسافات تُقاس بلهفة الوصول وما تتركه الكلمات في القلوب.

من دكان الأب تبدأ الحكاية

وينطلق الكتاب من دكان والد المؤلف بدولة الكويت في سبعينيات القرن الماضي، الذي كان محطة اجتماعية التقت فيها جنسيات وثقافات مختلفة، وكان والده يتولى استقبال رسائل سكان الحي وإيصالها إلى أصحابها، ما أتاح للكاتب التعرف إلى حكايات الغربة والانتظار وأحوال المغتربين، ومشاهدة الأثر الذي تتركه الرسائل في نفوس مرسليها ومتلقّيها.

ويستعيد الرفاعي هذه المرحلة من خلال رسائل احتفظ ببعضها، عثر عليها لاحقاً بين أوراق والده ومستنداته القديمة، فأعادت إليه وجوهاً وأمكنة وأحداثاً ظن أنه نسيها، وشكلت حافزاً لتحويل تلك الذاكرة الشخصية إلى مادة توثّق جوانب من الحياة الاجتماعية والإنسانية.

حكايات تتجاوز حدود الرسالة

وتتنوع شخصيات الكتاب بين أبو جاسم وعبد المحسن، وزبون الرسائل الذي يقلب الأظرف بدافع الفضول، والعجوز أم مبارك التي أنهكها انتظار أخبار أبنائها، والعاملين المصريين سيد وشريف، إلى جانب حكايات العشاق والأصدقاء والمغتربين، وما تحمله رسائلهم من مشاعر الشوق والقلق والعتاب والأمل.

ولا تقتصر الحكايات على الرسائل البريدية، فهي تشمل البرقيات المستعجلة، والرسائل التي كانت تنتقل عبر الحافلات والمسافرين بين البلدان والقرى، حاملة الأخبار والحوالات والهدايا، فضلاً عن الكتابات على الجدران ووسائل النقل، التي يراها المؤلف شكلاً آخر من أشكال التواصل الإنساني.

الرسالة أثر إنساني

ويركز الكتاب على الإنسان الذي كتب الرسالة وانتظرها، وما تحمله من أثر شخصي، بدءاً من خط اليد والتعديلات على الكلمات، وصولاً إلى المشاعر التي تختزنها الورقة وتبقي صاحبها حاضراً رغم بعد المسافات.

وفي هذا السياق، يطرح المؤلف تساؤلات حول طبيعة التواصل في الزمن الراهن، في ظل السرعة التي وفرتها التكنولوجيا، وما إذا كانت سهولة تبادل الرسائل قد جعلت الناس أكثر قرباً بعضهم من بعض، مشيراً إلى أن استعادة الماضي لا تعني تصويره زمناً مثالياً أو رفض وسائل الاتصال الحديثة، وإنما التأمل في قيمة العلاقات الإنسانية وما قد يفقده الإنسان وسط تسارع الحياة.

البوسطة ذاكرة مجتمع

وعن دلالة العنوان، يوضح الرفاعي في تصريح لـ سانا، أن البوسطة كانت جزءاً من حياة الناس ورفيقة طرق السفر والاغتراب وناقلة للأخبار والرسائل والطرود والهدايا، لافتاً إلى أن هدير محركها ارتبط في ذاكرة الناس بوصول خبر منتظر أو قدوم مغترب أو انطلاق رسالة نحو عنوان بعيد.

ويضيف أن اختياره مقاطع من أغاني الفنانة فيروز في بدايات الفقرات والقصص جاء لتهيئة القارئ لأجوائها، واستحضار الأغاني التي تركت بصمتها في وجدان أجيال من المجتمع.

ويقول الرفاعي: “اختصرت التكنولوجيا المسافات، لكنها لم تضمن لنا اختصار المسافات بين القلوب”، مؤكداً أن العلاقات الإنسانية لا تقاس بعدد الرسائل المتبادلة، بل بما تحمله من صدق واهتمام ووفاء.

كتاب “ع هدير البوسطة” للكاتب محمود الرفاعي صادر عن دار موزاييك للدراسات والنشر عام 2024 ويقع في 153 صفحة من القطع المتوسط، ويأتي امتداداً لاهتمام المؤلف بالتجارب الإنسانية وتوثيق تفاصيل الحياة اليومية، ومن إصداراته كتاب “نصف قلم رصاص” الصادر عام 2024.