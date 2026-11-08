دمشق-سانا

تقدم زاوية «إصدارات سورية حديثة» هذا الأسبوع مجموعة من الكتب التي تتنوع موضوعاتها بين التاريخ والأدب والنقد والفنون والسيرة، وتتناول قضايا فكرية وثقافية وتجارب إبداعية، من تحولات الحرف العربي وجماليات الخط، إلى تاريخ المدن والسير والشخصيات الأدبية والسياسية، بما يثري المكتبة العربية بموضوعات ومعارف متنوعة.

– كتاب: الصراع الفكري في البلاد المستعمرة

المؤلف: المفكر الجزائري مالك بن نبي

دار النشر: دار موزاييك للدراسات والنشر، إسطنبول، 2026.

نبذة عن الكتاب: يتناول الكتاب أساليب الاستعمار في توجيه الفكر والتأثير في الوعي داخل المجتمعات المستعمرة، ويبحث في آليات التبعية المعرفية وسبل التحرر الفكري وبناء الوعي المستقل، وتأتي هذه الطبعة بتحرير ومراجعة عزة مبارك، لتسلط الضوء على أفكار مالك بن نبي حول الصراع الفكري وشروط النهوض الحضاري، وأهمية امتلاك أدوات التفكير المستقل في مواجهة أشكال الهيمنة الثقافية والمعرفية.

– كتاب: الأعمال الشعرية الكاملة

المؤلف: الشاعرة الأمريكية آن سكستون

دار النشر: دار التكوين للنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يضم الكتاب النتاج الشعري الكامل للشاعرة الأمريكية آن سكستون، إحدى أبرز رائدات شعر الاعتراف في الأدب العالمي، ويقدم للمكتبة العربية ترجمة موسعة أنجزها وقدم لها المترجم السوري الدكتور عابد إسماعيل، مستعرضاً عوالم الشاعرة النفسية والوجدانية وتجاربها الإنسانية العميقة، وما تتميز به قصائدها من مكاشفة ذاتية وجرأة في التعبير.

– كتاب: تاريخ حلب القديم

المؤلف: الدكتور فاروق إسماعيل

دار النشر: دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يتناول الكتاب تاريخ مدينة حلب والحضارات التي تعاقبت عليها، متتبعاً جذورها الأثرية والتاريخية منذ نشأة مملكة إيبلا وتأسيس السلالة الأمورية وصولاً إلى العصر الآرامي، ومعتمداً المنهج العلمي في توثيق المراحل التاريخية وتحليل الشواهد الأثرية، وإبراز مكانة حلب ودورها في تاريخ سوريا والشرق القديم.

– كتاب: الرحيق المختوم.. بحث في السيرة النبوية

المؤلف: الشيخ صفي الرحمن المباركفوري

دار النشر: دار الفيحاء للنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب دراسة موثقة للسيرة النبوية، متتبعاً أبرز أحداثها ومحطاتها التاريخية، منذ نشأة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصولاً إلى وفاته، ومعتمداً أسلوباً يجمع بين دقة التوثيق وسلاسة السرد، ويأتي في طبعة منقحة للعمل الفائز بالمركز الأول في مسابقة رابطة العالم الإسلامي، بما يتيح للقارئ التعرف إلى السيرة النبوية في سياقها التاريخي وأبعادها الدينية والإنسانية.

– كتاب: رحلة الحرف العربي.. مسارات ورؤى في تحولات الخط

المؤلف: الإعلامي والباحث السوري وحيد تاجا

دار النشر: دار الفكر، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يتناول الكتاب مسيرة الحرف العربي وتحولاته الجمالية والفنية عبر العصور، ويقع في 352 صفحة من القطع الكبير، ويضم 26 حواراً مع نخبة من الخطاطين والحروفيين من عشرة بلدان عربية وإسلامية، يستعرض من خلالها تجاربهم الفنية ورؤاهم حول أصالة الخط العربي وآفاق التجديد فيه، وعلاقته بالهوية الثقافية والحضارية.

– كتاب: من الصندوق الأسود للسلطان عبد الحميد الثاني.. أسفار الحِبر والدَّمع والنار: يوميات عزت باشا العابد 1897-1909

المؤلف: عزت باشا العابد دار النشر: دار جسور للترجمة والنشر، بيروت، 2026.

نبذة عن الكتاب: يوثق الكتاب يوميات الدبلوماسي السوري عزت باشا العابد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1897 و1909، كاشفاً جوانب من الحياة السياسية وأسرار بلاط السلطان عبد الحميد الثاني في قصر يلدز، ويأتي العمل بتحقيق وتعريب ودراسة الباحث محمد عثمانلي، ليقدم مادة تاريخية توثيقية تسلط الضوء على كواليس الحكم والتحولات السياسية في الدولة العثمانية وانعكاساتها على الشرق العربي.

وتعكس هذه الإصدارات تنوع المشهد الثقافي والمعرفي، وما تشهده حركة النشر من اهتمام بموضوعات تجمع بين توثيق التاريخ واستكشاف التجارب الأدبية والفنية، وتقديم قراءات تسهم في إثراء المكتبة العربية وفتح آفاق جديدة أمام القراء والباحثين.