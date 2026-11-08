من ذاكرة الفرشاة إلى أسئلة الحاضر.. الحبر الصيني يتجدد في شنغهاي

بكين-سانا

يخرج الحبر الصيني من قوالبه التقليدية إلى فضاءات التجريب المعاصر، في معرض “الحبر المتحرر” الذي افتتح في مدينة شنغهاي الصينية أمس السبت، مقدماً تجارب تشكيلية تسترجع جماليات الفرشاة والورق والماء، وتعيد توظيفها في أعمال تتناول الإنسان والطبيعة والهوية وتفاصيل الحياة الحديثة.

ووفق البيان التعريفي الذي نشرته صالة “بلو رايدر آرت” المنظمة للمعرض على موقعها الإلكتروني مؤخراً، يأتي الحدث بوصفه الفصل الثالث من مشروع “سلسلة الحبر الجديد”، بعد محطتين في لندن ولوس أنجلوس، حملتا عنواني “الحبر المتحول” و”الحبر المتجدد”، قبل أن يصل المشروع إلى شنغهاي تحت شعار التحرر من القوالب الفنية المألوفة.

التقليد يفتح أبواب التجريب

يستند فن الحبر الصيني إلى علاقة دقيقة بين الفرشاة والورق والماء وتدرجات الكثافة والجفاف والانتشار والفراغ، وهي عناصر شكلت لغته الجمالية على مدى قرون، ولكن هذا الفن لم يقم على التوارث وحده، بل عرف محاولات متعاقبة لكسر القواعد وتجديد أساليب التعبير، من تقنيات الحبر المكسور في عهد أسرة تانغ إلى التجارب المعاصرة متعددة الوسائط.

ويجمع المعرض أعمال سبعة فنانين من الصين وهونغ كونغ وتايوان، تتنوع بين الرسم الدقيق والمناظر الطبيعية والشخصيات والطيور والزهور والتعبير الخطي، مع توظيف الحبر على الورق والحرير، وإدخال الكولاج والأصباغ المعدنية ومواد غير تقليدية.

ومن هذه التجارب أعمال الفنان ينغ ييفو، الذي يمزج الحبر بالشاي والقهوة والأصباغ المعدنية، فيما يعيد لي ليانغتشن بناء المناظر الطبيعية من خلال القصاصات النصية والرموز المتفرقة، ويستكشف وو هواهنغ العلاقة المادية بين الحبر والورق عبر التباين بين الأسود العميق والأبيض الحاد.

لغة بصرية لزمن جديد

يقدم المعرض الحبر باعتباره تقنية تراثية ووسيطاً فنياً قابلاً للتفاعل مع التجربة الحضرية والقلق الفردي وأسئلة الهوية، ويستعيد الفنانون المشاركون من خلاله تقاليد الرسم الصيني، ويختبرون إمكانات تجاوزها من داخلها، سواء بتغيير المنظور أو الموضوع أو الخامات، في محاولة لإنتاج لغة تشكيلية تجمع عمق الذاكرة البصرية بوعي الحاضر.

ويستمر المعرض حتى 31 كانون الأول المقبل في صالة “بلو رايدر آرت” بمنطقة البوند في شنغهاي، ضمن مشروع فني عابر للقارات يسعى إلى تقديم الحبر الصيني لجمهور معاصر، وإظهار قدرته على التجدد دون فقدان جذوره الجمالية.