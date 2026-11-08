المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 8 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ ورشة للإناث بعنوان (التصميم والعروض التقديمية ببرنامج Canva)، بإشراف الأستاذتين ياسمين الشلق، وحلا حسن، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 ـ أمسية أدبية بعنوان (كلمات زرعت بذور الإبداع)، يديرها ويشارك فيها الشاعر محمود الوزير، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

3 ـ معرض فن تشكيلي بعنوان (عشق دمشق)، تنسيق الأستاذة حنان محمد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 ـ أمسية شعرية بعنوان (ذاكرة الخريف)، يشارك فيها الأساتذة إيمان الصباغ، وفواز عابدون، ولميس الرحبي، وهناء داوودي، وفادي طالب، وأحمد برهوم، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

5 ـ أمسية شعرية بعنوان (المونولوج الغنائي الناقد بين الماضي والحاضر)، يقدمها الشاعر عبد الرحمن الحلبي، بمشاركة فرقة التخت الشرقي للتراث بقيادة الفنان بديع بغدادي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المترجمة والمدبلجة “داك داك غوس” و”فندق ترانسيلفانيا 2″، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

7 ـ مسرحية بعنوان (طباخ روحه)، في مسرح القباني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 ـ عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (أهمية اللغة الإنكليزية وطرق تدريس الأهل)، تلقيها الآنسة هالة أبو سكة، في قاعة النافذة الثقافية بمدينة صيدنايا، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (بين الخدع التسويقية والعلم.. المكملات الغذائية تحت مجهر الحقيقة)، تلقيها الدكتورة ليلى خزمة، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:00 مساءً.

حمص:

محاضرة بمناسبة أسبوع الكتاب بعنوان (أجمل ما قرأت في علم النفس)، تقدمها الأستاذة ريم موسى، في النافذة الثقافية في شين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حماة:

العرض الحصري لفيلم “طريق العودة”، في مدرج مديرية الثقافة في حماة، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة والمترجمة “زوتوبيا” و”ألڤين والسناجب 2″، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساء.

2 ـ محاضرة تراثية بعنوان (الثقافة والعادات والتقاليد بين الريف والمدينة)، يقدمها الأستاذ سامر أحمد، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (القراءة.. نحو أمن ثقافي واستنهاض حضاري)، يقدمها الدكتور أنس ياسين، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 ـ حلقة كتاب للكبار بعنوان (شيفرة بلال)، تقديم أسماء بعيتي، في المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 ـ العرض المسرحي (شوكولا)، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 ـ دورة في أساسيات كتابة المقال، يقدمها الدكتور ياسين جمول، في دار الكتب الوطنية بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 ـ حفل موسيقي بعنوان (أمسية من عصر الباروك)، بإشراف الأستاذ عبد الحليم حريري، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 ـ عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”احذر بويونا”، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (قصة مثل)، يقدمها الدكتور زهير حسون، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.

الرقة:

أمسية شعرية بعنوان (شجن فراتي)، يشارك فيها الشعراء عمر الصران، وياسر الحسين، وأنس العلي، وسعيد السراج، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 6:00 مساءً.