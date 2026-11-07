بين الورق والشاشة.. أسبوع الكتاب في ثقافي أبو رمانة يناقش القراءة والهوية

دمشق-سانا‏

حضرت قضايا التحولات الرقمية واتساع مصادر المعرفة الإلكترونية والحفاظ على مكانة ‏المطالعة والكتاب الورقي، في ندوة “الكتاب أداة للوعي والتمكين”، التي استضافها المركز ‏الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم السبت، ضمن فعاليات أسبوع الكتاب، بمشاركة فائزين ‏في تحدي القراءة العربي وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.‏

وتناولت الندوة أثر القراءة في تكوين الشخصية وتنمية المعرفة، ومكانة اللغة العربية في ‏حياة الشباب، إلى جانب تجارب قرائية سلطت الضوء على علاقة الكتاب بالهوية الثقافية، ‏والتحديات التي يفرضها انتشار الذكاء الاصطناعي والوسائط الإلكترونية، إلى جانب ‏تجارب المشاركين في تحدي القراءة العربي، وأثر الكتب في مسيرتهم.‏

اللغة العربية والهوية الثقافية

قال القيصر محمد سلطان حمد، البالغ من العمر 17 عاماً، وهو طالب في السنة الجامعية ‏الأولى بتخصص الشريعة والقانون، والفائز بجائزة التحدي في مسابقة تلاميذ ابن الوردي، ‏وعدد من المسابقات الأخرى التي نظمتها وزارة التربية، لمراسل سانا: إن مشاركته في ‏الندوة جاءت للحديث عن أهمية اللغة العربية بالنسبة لشاب يقف على عتبة مقتبل العمر في ‏عصر الحداثة السائلة.‏

وأوضح أن الكتاب الورقي يمنح القارئ تفاعلاً أكبر مع المحتوى، ويساعد على ترسيخ ‏المعلومات من خلال التعامل المباشر مع صفحاته، مقارنة بالقراءة عبر الهاتف والشاشات ‏الإلكترونية.‏

ودعا حمد الأجيال الجديدة إلى الاهتمام باللغة العربية وإعادة نشر استخدامها والتحدث بها، ‏ولا سيما الفصحى، لما تمثله من ارتباط باللغة القرآنية والهوية العربية، مشيراً إلى أن ‏التحدث بالفصحى يسهم في إعادة الاعتبار للغة العربية في الحياة اليومية.‏

القراءة وتجربة تحدي القراءة العربي

من جهته، استعرض الطفل الأيسر حمد، البالغ من العمر 14 عاماً وبطل سوريا في تحدي ‏القراءة العربي والفائز على مستوى ريف دمشق، مسيرته في المسابقة، والأثر الذي تركته ‏القراءة في شخصيته حتى وصوله إلى هذا الإنجاز.‏

وأكد أن رسالته تتمثل في تشجيع الجميع على تعلم اللغة العربية الفصحى، لما تمثله من ‏أهمية في الثقافة والمعرفة، كما تحدث عن أهمية الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي ‏والكتب الإلكترونية، معتبراً أن التطور التقني سهّل الوصول إلى مصادر المعرفة، وأبرز ‏أهمية الكتاب الورقي.‏

الكتاب ونشر الوعي الثقافي

وأوضح المحامي محمد الراوي أن مشاركته في فعاليات أسبوع الكتاب بالمركز الثقافي ‏العربي في أبو رمانة تأتي في إطار الاهتمام بنشر الوعي وتجديد ثقافة القراءة لدى ‏الجمهور والمهتمين بالكتاب.‏

وأشار إلى استضافة اثنين من الفائزين في تحدي القراءة العربي، للحديث عن مشروعاتهما ‏في تطوير القراءة، وكيف أسهم الكتاب في تكوين شخصيتيهما وتوسيع اهتماماتهما ‏القرائية.‏

ولفت الراوي إلى أن مشاركته جاءت تأكيداً على أن الكتاب الورقي سيبقى وسيلة أساسية ‏لنشر الوعي والثقافة، استناداً إلى تجارب ممتدة في هذا المجال.‏

إعادة القراءة إلى الكبار والصغار

من جهتها، أوضحت المشاركة فايزة هويدي، أن الأمسية المقامة بمناسبة أسبوع الكتاب ‏تضمنت إضاءات على عدد من المؤلفات ولقاءً مع قارئين فائزين في مسابقات القراءة، هما ‏الأيسر سلطان والقيصر سلطان، إلى جانب فقرات تناولت كتباً وموضوعات ثقافية ‏بمشاركة الأستاذة عبير عزاوي والمحامي محمد الراوي والإعلامي عمر البلاط.‏

وبيّنت أن الهدف يتمثل في إعادة تنشيط القراءة لدى الكبار والصغار والأطفال، ونشر ‏الوعي وتشجيع الناس على العودة إلى الكتاب مصدراً للمعرفة والمعلومات، بدلاً من ‏الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تنشر أحياناً معلومات مغلوطة.‏

وتضمنت الفعالية أيضاً مناقشة موضوعات أدبية وفكرية تتصل بثقافة بلاد الشام وهويتها ‏المتنوعة، إلى جانب طرح تجارب في القراءة والتأليف، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن ‏الثقافي.‏

وتأتي الفعالية ضمن نشاطات أسبوع الكتاب الذي تقيمه وزارة الثقافة ومديرياتها للتعريف ‏بالكتاب وتشجيع القراءة لدى مختلف الفئات العمرية.‏