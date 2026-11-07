دور القراءة في بناء الإنسان ونهضة المجتمع ضمن محاضرة بدمشق

دمشق-سانا‏

ربطت محاضرة “اقرأ.. أهمية القراءة وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع”، التي نظمها ‏المركز الثقافي العربي بالمزة اليوم السبت، بالتعاون مع نادي القراءة في مؤسسة رؤية ‏للفكر، بين ثقافة المطالعة وبناء الإنسان ودورها في النهوض بالمجتمع.‏

وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور أيمن شعباني، مدير معهد الفتح الإسلامي، سبل ‏استعادة الكتاب مكانته في الحياة اليومية، بوصفه ركيزة لإعداد أجيال واعية وقادرة على ‏الإسهام في إعادة بناء المجتمع فكرياً وثقافياً ومعرفياً.‏

القراءة غذاء للعقل وأساس لبناء الإنسان

واستهل شعباني حديثه بعرض أسباب تراجع الاهتمام بالقراءة، والتي ترتبط برأيه بارتفاع ‏أسعار الكتب، إضافة إلى مجموعة من الظروف الاجتماعية والمعيشية التي مر بها ‏المجتمع السوري خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها التنقل وعدم الاستقرار والظروف ‏الأمنية والمعيشية، التي دفعت الكثيرين إلى إعطاء الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية.‏



وأكد أن القراءة تمثل غذاءً للعقل، تماماً كما يمثل الطعام غذاءً للجسم، فهي تتيح للإنسان ‏اكتساب المعرفة من تجارب الآخرين، والتعرف إلى ذاته وإمكاناته ونقاط النقص لديه، ‏بما يسهم في تطوير شخصيته وتعزيز قدرته على التفكير والوعي.‏

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واعتبر أن مرحلة البناء التي تشهدها سوريا تتطلب الاهتمام ببناء الإنسان إلى جانب إعادة ‏إعمار المؤسسات والمنشآت، ولا سيما أن القراءة تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق ‏هذا الهدف، لما لها من أثر في إعداد أجيال واعية ومثقفة وقادرة على تحمل مسؤولياتها.‏

الأسرة شريك أساسي في ترسيخ ثقافة المطالعة

وفي تصريح لـ سانا تحدث شعباني الحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن، عن أهمية ‏دور الأسرة في غرس حب القراءة لدى الأطفال، ودور الوالدين اللذين يمثلان القدوة ‏الأولى للأبناء، وأن تخصيص وقت يومي للمطالعة داخل المنزل يسهم في تحويل القراءة ‏إلى سلوك اعتيادي وثقافة راسخة.‏

ونبه شعباني من التحديات التي تفرضها الشاشات والأجهزة المحمولة على علاقة الأجيال ‏الجديدة بالكتاب، داعياً إلى تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وتخصيص أوقات ‏للقراءة، وتعزيز التنسيق بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الثقافية والتربوية ‏لنشر ثقافة المطالعة. ‏

نادي القراءة يطلق برامج لتعزيز الحراك المعرفي

من جانبه أوضح محمد عليان، مدير جمعية رؤية في مؤسسة رؤية للفكر، أن المؤسسة ‏التي مقرها تركيا ولها فرع في دمشق، استأنفت أنشطتها بعد التحرير، ووضعت نشر ‏الوعي الفكري والثقافي بين الشباب في مقدمة أولوياتها، مبيناً أن نادي القراءة الذي ‏تأسس قبل نحو ثلاثة أشهر، أطلق ستة برامج، من بينها برنامج القراءة التأسيسي، الذي ‏يتضمن مجموعة من الكتب والدورات والمحاضرات الهادفة إلى بناء قاعدة معرفية لدى ‏المشاركين.‏

ورأى عليان أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف المبادرات التي تعيد الاعتبار للكتاب ‏وتشجع على القراءة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لنشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.‏

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وتعكس هذه المحاضرة دور القراءة في بناء مجتمع يمتلك أدوات المعرفة والوعي، ‏ويكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله.‏