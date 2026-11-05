إيكوموس سوريا تعلن نتائج مسابقة التصوير وتفتتح معرضاً للتراث العمراني السوري

دمشق-سانا

أعلنت الرابطة الوطنية للمعالم والمواقع الأثرية «إيكوموس سوريا»، بالتعاون مع وزارة الثقافة – مديرية الفنون الجميلة، اليوم الخميس، نتائج مسابقة التصوير الفوتوغرافي، خلال فعالية أُقيمت في المتحف الوطني بدمشق.

وترافق إعلان النتائج مع معرض لأعمال وثقت معالم أثرية وتاريخية من المحافظات السورية، ومحاضرة عن دور الذاكرة الجمعية والصورة الفوتوغرافية في الحفاظ على التراث العمراني.

عدسات الشباب توثق التراث السوري

أوضح رئيس إيكوموس سوريا موفق دغمان في تصريح لـ سانا أن المسابقة أقيمت على المستوى الوطني، وشهدت مشاركة نحو 24 متسابقاً ومتسابقة، معظمهم من الشباب، وعكسوا في أعمالهم المخزون الثقافي والحضاري للمحافظات السورية، بهدف إبراز الدور الحضاري لسوريا، وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في التعريف بتراثهم، وفق المتطلبات التقنية للصورة.

وأضاف أن لجنة مشتركة من وزارة الثقافة وإيكوموس تولت تقييم المشاركات واختيار أفضل ثلاث صور، وفاز بها مشاركون من محافظات حلب ودرعا ودمشق، ولفت إلى أن المسابقة رافقها معرض ضم نحو 60 صورة اختيرت وطبعت بمستوى فني عالٍ، وتناولت معالم تاريخية وأثرية في المحافظات، للتعريف بقيمتها وتعزيز حمايتها ونشر معلومات عنها عالمياً، باعتبار سوريا مهد الحضارات.

وقال: إن الفعاليات تعزز التشاركية بين المختصين والمجتمع المحلي، وتدعم ترميم المواقع التراثية وتأهيلها وتوظيفها علمياً بعيداً عن العشوائية، وأكد استمرار مجلس إيكوموس سوريا بإعداد برامج وفعاليات جديدة تحقق هذه الأهداف، بالتعاون مع إيكوموس الإقليمية والدولية لحماية التراث.

الفنون البصرية لصون الذاكرة

من جهته، أوضح مدير مديرية الفنون الجميلة بوزارة الثقافة وسيم عبد الحميد أن تسليط الضوء على الآثار والتراث السوري ونشر الوعي بأهميتهما من الأدوار الأساسية لوزارة الثقافة، موضحاً أن المديرية تحقق ذلك عبر المسابقات وورشات العمل والملتقيات.

وبيّن أن التعاون مع إيكوموس سوريا في تنظيم المسابقة جاء ضمن هذا التوجه، لتسليط الضوء على المعالم الأثرية، عبر تنظيم الفعالية وتشكيل لجنة التحكيم وإعداد المعرض بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف، كما أكد أهمية إشراك شباب المحافظات في التوثيق، وتحويل الصورة إلى وسيلة لصون الهوية والذاكرة الحضارية.

وأشار عبد الحميد إلى العمل على تطوير التجربة وتوسيع نطاقها، والتوجه لجعل المسابقة دورية تقام سنوياً بمشاركة أكبر عدد من الفنانين والشباب، على أن تنطلق في العام المقبل برؤية جديدة وأكثر شمولية، لتعزيز دور الفنون البصرية في التعريف بالتراث وحمايته.

التحكيم الفني بين الالتزام والجمال

بدوره، قال الفنان التشكيلي والأستاذ في الجامعة الدولية الخاصة عبد الله رضا وعضو لجنة التحكيم في المسابقة: إن اللجنة اطلعت على جميع الأعمال المشاركة، وراجعتها وفق شروط المسابقة، موازنة بين الالتزام بالشروط والقيمة الجمالية، ولا سيما الإضاءة والتكوين والتوازن البصري، وأوضح أن الصور الفائزة استوفت شروط المسابقة وتميزت بتوافر هذه العناصر الجمالية.

ووصف رضا النتائج بالجيدة، رغم ضيق الوقت وعدم إتاحة المجال لدراسة معمقة، ولا سيما أن معظم المشاركين من الشباب وبعضهم يخوض تجربته الأولى، وأوضح أن عدد الصور المقدمة تفاوت بين 70 صورة لدى بعض المتسابقين وصورة واحدة أو عشر صور لدى آخرين، فيما راجعت اللجنة الأعمال أكثر من مرة قبل اختيار المجموعة النهائية، ومنحت الجهة المنظمة الصور الفائزة المرتبة الأولى بالتساوي.

عدسة معمارية تستعيد ذاكرة حلب

من بين الفائزين الثلاثة المهندس المعماري كرم مهندس، الذي شارك بنحو 70 صورة، تركز معظمها على معالم حلب الأثرية، ومنها القلعة والبيوت العربية التقليدية والأسواق والخانات، إلى جانب عدد من الصور لمواقع في اللاذقية، وأوضح أن صورته الفائزة توثق بيت وكيل في حي الجديدة بحلب القديمة، وهو منزل تراثي مميز خضع لأعمال ترميم، ويضم الغرفة الحلبية الخشبية المعروضة حالياً في متحف الفن الإسلامي ببرلين.

وأشار مهندس، الدارس للماجستير في اختصاص إعادة تأهيل المدن الإسلامية والتاريخية، إلى أن اهتمامه بالتصوير يرتبط بشغفه بالعمارة وحلب القديمة والمواقع الأثرية، واعتبر أن تخصيص المسابقة للشباب ومشاركة مختلف المحافظات يسهمان بإعادة وصل الأجيال بتراث مدنهم، بعد سنوات من الانقطاع عن حلب القديمة ومعالمها وما طالها من دمار.

المعالم الأثرية بعيون فنية معاصرة

ضم معرض التصوير الضوئي، المقام في قاعة العرض المؤقت بالمتحف الوطني، صوراً وثّقت مواقع أثرية وتاريخية في مختلف المحافظات السورية، وأبرزت جوانب من معالمها وتفاصيلها.

وقدّم المشاركون رؤاهم الفنية للأماكن المختارة، مبرزين خصائصها وقيمتها التراثية، بما يعكس تنوع الموروث السوري ويعرّف بمعالمه بصرياً.

أرشيف الصور يكشف حكايات العمران

تضمنت الفعالية محاضرة للدكتور محمود زين العابدين، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة يلديز التقنية بإسطنبول، تناولت الذاكرة المجتمعية ودورها في الحفاظ على التراث العمراني، من خلال ذكريات البيوت والأحياء والأسواق وتفاصيل الحياة المرتبطة بالمكان، حيث شدد على أهمية صلة الشباب السوري المغترب بجذوره، مستعرضاً ورشات نظمها مع طلاب سوريين في إسطنبول، شملت زيارة أسواق تشبه الأسواق السورية وإنجاز مجسمات تستحضر ذاكرتهم المكانية وتعزز ارتباطهم بهويتهم.

وتناول المحور الثاني الصورة الفوتوغرافية بوصفها وثيقة تاريخية ومرجعاً أساسياً لترميم المباني وإعادة تأهيلها، مستشهداً بمشروعه “حلب بين الأمس واليوم نحو المستقبل”، الذي أعاد من خلاله تصوير مشاهد من أرشيف المصور كريزويل، من الزوايا نفسها بعد نحو قرن، إلى جانب الاستفادة من أرشيف السلطان عبد الحميد الذي يوثق مراحل بناء المباني وترميمها، ومنها الجامع الأموي بدمشق.

وأشار إلى صور أول بنك زراعي في حلب خلال العهد العثماني، قبل أن تتغير وظيفته ويصبح مطعماً، فيما تكشف الصور القديمة هيئته الأصلية، وخلص إلى أن الصورة تحفظ الذاكرة الفردية والجمعية، وتدعم جهود صون التراث وتعزز ارتباط الأجيال به.

معالم غائبة تدخل ذاكرة التوثيق

وكان رئيس منظمة «إيكوموس سوريا» أعلن في 12 تموز الماضي إطلاق مسابقة للتصوير الضوئي، استمرت 60 يوماً، بهدف توثيق المواقع والمباني التاريخية في مختلف المحافظات السورية، وإنشاء أرشيف بصري يعرّف بالتراث ويسهم في حمايته، على أن تُستخدم الصور المشاركة في إعداد قواعد بيانات وخرائط جغرافية رقمية، وتُنشر عبر منصات علمية ووطنية ودولية، بما يعزز حضور المواقع التاريخية السورية ويوثق معالم لا يزال بعضها بعيداً عن الاهتمام والتوثيق.