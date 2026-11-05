جائزة ثيربانتس تحتفي بتجربة كريستينا فرنانديث كوباس في الأدب الإسباني

مدريد-سانا

فازت الكاتبة الإسبانية كريستينا فرنانديث كوباس بجائزة ميغيل دي ثيربانتس للأدب باللغة الإسبانية لعام 2026، تقديراً لإسهامها في تجديد فن القصة القصيرة وتطوير الأدب التخييلي باللغة الإسبانية، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة الإسبانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في 3 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التحكيم منحت الجائزة للكاتبة تقديراً لأصالة أعمالها وتميزها وتماسك تجربتها الأدبية، وما قدمته من إسهام في تجديد القصة المعاصرة وتوسيع إمكانات الأدب الخيالي باللغة الإسبانية، مشيدة بدقتها السردية وقدرتها على توظيف وجهات النظر والصمت في بناء الحكاية.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة 125 ألف يورو، ومن المقرر تسليمها في 23 نيسان 2027، خلال احتفال يقام في جامعة ألكالا دي إيناريس، بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب.

تكريم للمسيرة الأدبية

تُعد جائزة ميغيل دي ثيربانتس من أبرز الجوائز الأدبية في الدول الناطق بالإسبانية، وقد أُنشئت بموجب قرار صادر عن وزارة المعلومات والسياحة الإسبانية في 15 أيلول 1975، وتُمنح سنوياً لكاتب أو كاتبة، بصرف النظر عن الجنسية، تقديراً لمجمل أعماله الأدبية المكتوبة باللغة الإسبانية.

وتعكس قائمة الفائزين بها مكانتها في الأدب الناطق بالإسبانية، إذ ضمت أسماء بارزة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية، من بينها خورخي لويس بورخيس، وغابرييل غارسيا ماركيز، وأوكتافيو باث، وماريو فارغاس يوسا، وإيدا فيتالي.

تجربة فريدة في القصة القصيرة

وُلدت كريستينا فرنانديث كوباس عام 1945 في بلدة أرينيس دي مار بإقليم برشلونة، ودرست الحقوق والصحافة في جامعة برشلونة، وعملت في الصحافة قبل أن تبرز بوصفها واحدة من أهم كاتبات القصة القصيرة في إسبانيا.

ومن أبرز مجموعاتها القصصية أختي إلبا (1980)، وعلّيات برومال (1983)، وزاوية الرعب (1990)، ومع أغاثا في إسطنبول (1994)، وأقارب الشيطان الفقراء (2006)، التي نالت جائزة سيتينيل لأفضل مجموعة قصصية منشورة في إسبانيا.

وجمعت جانباً كبيراً من قصصها في كتاب “جميع القصص” الصادر عام 2008، وحصلت به على جوائز مدينة برشلونة للأدب باللغة الإسبانية، وسالامبو للسرد، وكلامو لكتاب العام، كما نالت مجموعتها غرفة نونا (2015) جائزة النقاد وجائزة دولسي تشاكون والجائزة الوطنية للرواية في إسبانيا.

وإلى جانب القصة القصيرة، كتبت كوباس الرواية والمسرح والسيرة، ومن أعمالها الروائية عام النعمة (1985)، والأرجوحة (1995)، والباب الموارب (2013)، كما أصدرت كتاب الذكريات أشياء لم تعد موجودة (2001).

وفي عام 2023 نالت جائزة الدولة الإسبانية للآداب عن مجمل مسيرتها، قبل أن يأتي فوزها بثيربانتس ليضيف تكريماً جديداً إلى تجربتها، التي رسخت حضورها في الأدب الإسباني المعاصر.