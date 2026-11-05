الأشكال الهندسية في لوحة عناية البخاري.. من المألوف إلى التجريد

دمشق-سانا

تتناول لوحة الفنانة التشكيلية السورية عناية البخاري جدلية الشكل واللون عبر تداخل هيئات تستحضر الأواني والقوارير، تتقاطع معها خطوط بيضاء حرة في مسارات متباينة فوق خلفية حمراء تهيمن على المشهد البصري.

ويبرز هذا العمل، المندرج ضمن زاوية “قراءة تشكيلية” الأسبوعية عبر سانا الثقافية، حواراً بصرياً متوازناً بين التجريد الغنائي والتجريد الهندسي، حيث يتحول المألوف اليومي إلى مساحات إيقاعية وحركية تجمع بين العفوية الحرة والدقة التنظيمية.

الأواني من اليومي إلى التجريد

تستحضر الأواني في اللوحة أشياء مألوفة من الحياة اليومية، لكنها لا تظهر بصورتها الواقعية، بل تختزلها الفنانة إلى كتل مبسطة تتفاوت في الارتفاع والحجم، وتتداخل حدود بعضها مع بعض، لتغدو أجزاء من بناء واحد.

وتتنوع هيئاتها بين القوارير الطويلة والقصيرة والفتحات الدائرية والحواف الملونة، فيما تتجاور الكتل البرتقالية والصفراء والزرقاء الداكنة، ولا ينصب اهتمام الفنانة على محاكاة شكل الإناء بقدر ما يتجه إلى إمكاناته التشكيلية، فيتحول الشيء المألوف إلى مساحة لونية، وتصبح انحناءاته وأحجامه عناصر في إيقاع اللوحة.

الألوان والخطوط تحرّك التكوين

تهيمن درجات الأحمر على الخلفية، في مقابل حضور الأصفر والبرتقالي في الأشكال الأمامية، وتباينها مع كتل زرقاء داكنة تمنح العمل عمقاً وتساعد على إبراز حدود العناصر، كما يضفي اختلاف درجات اللون داخل الأواني، ولا سيما عند فتحاتها العلوية، تنوعاً على تفاصيلها.

أما الخطوط البيضاء، فلا تكتفي بتحديد الأشكال، بل تمر فوقها وبينها في مسارات منحنية ومتباينة، فتقود العين من كتلة إلى أخرى، وتكسر احتمال استقرار النظر عند عنصر بعينه، وهكذا تتولد الحركة من تفاعل الخطوط الحرة مع الكتل الأكثر تحديداً، من دون أن يفقد التكوين ترابطه.

العفوية داخل بناء منظم

في تصريح سابق لـ سانا، أوضحت البخاري أن انجذابها إلى الأشكال الهندسية يرتبط بحضورها في الحياة وعمارة الكون والأرض، مشيرة إلى أنها أرادت تقديم رؤيتها الفنية لهذه التشكيلات، ويضيء هذا التصريح جانباً من تعاملها مع الأشكال في اللوحة، حيث لا تكتسب أهميتها من صورتها المألوفة وحدها، بل من موقعها وعلاقتها ببقية العناصر.

وفي قراءة لتجربتها نشرتها صحيفة الحرية في 30 تموز 2026، يرى الصحفي والناقد علي الراعي أن أعمال البخاري تستكشف العلاقات بين اللون والشكل والإيقاع، وتتنقل بين التجريد الغنائي والتجريد الهندسي، وبين الحس العفوي والانضباط البنائي.

وتساعد هذه الرؤية على فهم طبيعة التكوين في اللوحة موضوع القراءة، فالخطوط البيضاء تبدو حرة في مساراتها، فيما تحتفظ الكتل الملونة بحدود وأحجام تمنحها قدراً من التنظيم، وبذلك تتجاور حرية الحركة مع دقة توزيع العناصر.

ويمتد تنوع تجربة البخاري إلى الحفر على المرايا والمائيات والزيت والأكريليك وطباعة الشاشة الحريرية.

ويرى في هذا الصدد الفنان التشكيلي محمود الجوابرة في تصريح سابق لـ سانا أن اشتغال عناية البخاري على التقنية الأخيرة يمثل تجربة خاصة في الفن التشكيلي السوري، لما تتطلبه من أناة وصبر، ولنجاحها في تحويل الطباعة من جانب مهني إلى وسيلة لبناء العمل الفني.

في هذا العمل، تنطلق البخاري من أشكال قريبة من الحياة اليومية، ثم تعيد صياغتها عبر اللون والخط والتداخل، لتمنحها علاقات جديدة تتجاوز وظيفتها الأصلية، في تكوين يوازن بين حرية الحركة ودقة البناء.

محطات في مسيرتها الفنية

عناية البخاري فنانة تشكيلية سورية من مواليد دمشق عام 1960، وعضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، بدأت مشاركاتها الفنية عام 1989، وامتدت تجربتها نحو 37 عاماً، أقامت خلالها 13 معرضاً فردياً في دمشق وحلب واللاذقية، وشاركت في معارض خارج سوريا، منها مشاركات في إسبانيا وتونس وفيينا.

وتنوعت أدواتها بين الحبر الصيني والمائيات والحفر على الزجاج والمرايا وطباعة الشاشة الحريرية والألوان الزيتية والأكريليك، كما توجد أعمال لها ضمن مقتنيات متاحف في قطر وفرنسا والولايات المتحدة واليونان.