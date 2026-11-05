مهرجان إشبيلية الأوروبي للسينما يطلق دورته الـ23 غداً الجمعة بعروض متنوعة

مدريد-سانا

تنطلق يوم غد الجمعة فعاليات الدورة 23 من مهرجان إشبيلية الأوروبي للسينما، بمشاركة أفلام من إنتاجات أوروبية ودولية، تتوزع على مسابقات وبرامج متنوعة، وتضم أعمالاً سبق أن عُرضت في مهرجانات كان وبرلين والبندقية وأنسي، وتستمر حتى الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري.

15 فيلماً في المسابقة الرسمية

وذكر الموقع الرسمي للمهرجان مؤخراً أن برنامج الدورة يتضمن 15 فيلماً في المسابقة الرسمية، إلى جانب 12 عملاً ضمن اختيار الأكاديمية الأوروبية للأفلام، وأقسام تنافسية أخرى تشمل «إمبروخو» و«رامبا» و«ألومبرامينتو»، التي تقدم تجارب سينمائية تتنوع بين الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة، وتسلط الضوء على أصوات سينمائية جديدة واتجاهات معاصرة في صناعة الأفلام.

ويفتتح البرنامج السينمائي فيلم الرسوم المتحركة «تحيا كارمن!» للمخرج الفرنسي سيباستيان لودنباخ، الذي يعيد تقديم شخصية كارمن في معالجة مستوحاة من أوبرا جورج بيزيه، المأخوذة عن قصة الكاتب بروسبير ميريميه، وتدور أحداث الفيلم في مدينة إشبيلية الإسبانية خلال القرن التاسع عشر، حيث يحاول فتى ومجموعة من أطفال الشوارع حماية كارمن من مصير مأساوي.

حضور بارز للسينما الأندلسية

تحضر السينما الأندلسية بقوة في هذه الدورة، إذ أعلن المنظمون، عبر الموقع الرسمي، مشاركة 66 عملاً محلياً، بينها 37 فيلماً طويلاً و29 قصيراً، منها 21 عرضاً عالمياً أولاً.

وتتوزع هذه الأعمال على أقسام مختلفة، وتتناول موضوعات الذاكرة الثقافية والهوية والتقاليد والتحولات الاجتماعية، إلى جانب أعمال توثق الموسيقا والفلامنكو وشخصيات وتجارب من تاريخ المنطقة.

وفي سياق التكريمات، يمنح المهرجان المخرجَة البولندية أنييشكا هولاند «جيرالديّو الشرفي»، فعالية منفصلة يوم غد الجمعة عند الساعة 8.30 مساءً في سينما سيرفانتس، بالتزامن مع عرض فيلم «نادراً ما أستيقظ حالماً» للمخرجة إيزابيل شتيفر.

وكان منظمو المهرجان أعلنوا إلغاء حفل الافتتاح الذي كان مقرراً في مركز «كارتوخا» تضامناً مع ضحايا حادث تصادم قطارين في منطقة أوردا بمقاطعة طليطلة، مؤكدين أن القرار لا يشمل بقية البرنامج، الذي يتضمن العروض السينمائية والأنشطة الثقافية واللقاءات المهنية في عدد من صالات ومواقع مدينة إشبيلية.