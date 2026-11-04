الأعظم.. مسلسل جديد يستعيد بدايات محمد علي من حلبة الملاكمة إلى الشهرة العالمية

دمشق-سانا

بدأت منصة “برايم فيديو” اليوم عرض مسلسل “الأعظم” (The Greatest)، الذي يستعيد السنوات الأولى من مسيرة الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي، منذ فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية في روما عام 1960، وصولاً إلى مواجهته الأولى على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، من خلال ثماني حلقات يؤدي بطولتها الممثل جالين بيست.

وذكرت مجلة هوليود ريبورتر في مراجعة نقدية نشرها دانيال فينبرغ أمس الثلاثاء، أن بيست يقدم أداءً لافتاً في تجسيد شخصية الملاكم، إذ ينجح في استحضار روحه وحضوره من دون الاكتفاء بمحاكاة حركاته وطريقة حديثه، واصفاً المسلسل بأنه عمل يجمع بين عناصر درامية مؤثرة وأخرى متفاوتة المستوى.

وحسب المعلومات المنشورة على موقع “أمازون”، يتتبع المسلسل حياة كلاي، متناولاً تحدياته الشخصية والمهنية والسياسية داخل الحلبة وخارجها، وعلاقته بأسرته والمحيطين به، في مرحلة شهدت تحولات اجتماعية وسياسية في الولايات المتحدة.

ويشارك في العمل، الذي ألفه وأشرف عليه المنتج بن واتكينز، كل من جالين بيست بدور محمد علي كلاي، وأوماري هاردويك بدور والده، ودانا غورييه بدور والدته، وأمين جوزيف بدور الملاكم سوني ليستون، وجيوفاني ريبيسي بدور مدربه أنجيلو داندي، ومايكل إيلي بدور الناشط الحقوقي مالكوم إكس، فيما تولى إخراجه فريق من المخرجين يضم بن واتكينز، وستيسي محمد، وإيمانويل أوسي-كوفور جونيور، وكريغ سيبلز، وإيه. في. روكويل.

ويُعد “الأعظم” أول مسلسل درامي تمثيلي مرخّص يتناول حياة محمد علي كلاي، وأُنتج بمشاركة مؤسسة “أوثنتيك ستوديوز” و”أمازون إم جي إم”، مع مشاركة زوجته لوني علي كمنتجة تنفيذية، وبالتعاون مع ورثة الملاكم، ما أتاح لفريق العمل الوصول إلى أرشيفه وإرثه العائلي.

وتُعرض الحلقات الثماني دفعة واحدة عبر “برايم فيديو” في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم.