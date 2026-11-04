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اكتشاف أصباغ معدنية تعود إلى أكثر من 27 ألف عام في البرتغال

اكتشاف أصباغ معدنية تعود إلى أكثر من 27 ألف عام في البرتغال اكتشاف أصباغ معدنية تعود إلى أكثر من 27 ألف عام في البرتغال
نقوش حيوانية من عصور ما قبل التاريخ في وادي كوا بالبرتغال، حيث اكتشف علماء الآثار أصباغًا معدنية في طبقات استيطان يعود تاريخها إلى أكثر من 27000 عام-حديقة وادي كوا الأثرية

لشبونة-سانا

عثر علماء آثار في البرتغال على مئات الشظايا من الأصباغ المعدنية، يعود تاريخها إلى أكثر من 27 ألف عام، في اكتشاف يسلط الضوء على استخدام الإنسان القديم للمواد الملونة في الرسم الصخري وممارساته اليومية.

وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية الرسمية «لوسا» في تقرير نشرته نهاية الشهر الماضي، أن فريقاً بحثياً بمشاركة طلاب من جامعة لشبونة اكتشف هذه البقايا في موقع «بيناسكوسا» الأثري، ما يقدم أدلة إضافية على استخدام الأصباغ في تلوين الرسوم الصخرية، إلى جانب نحت المشاهد على الصخور.

وأظهرت دراسة الطبقات الأثرية العائدة إلى العصر الحجري القديم الأعلى، أن سكان المنطقة مارسوا أنشطة متعددة، شملت دباغة الجلود وصناعة الأدوات الحجرية وإشعال النيران، كما تبين أن أصباغاً مثل أكاسيد الحديد والمغرة استُخدمت في إعداد مواد لاصقة وأغراض يومية، فضلاً عن توظيفها في الأعمال الفنية.

ويُعد وادي «كوا»، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، من أبرز مواقع الفن الصخري في العالم، إذ يضم آلاف النقوش الحيوانية التي تجسد الخيول والثيران والغزلان، فيما يتيح الاكتشاف الجديد فهماً أوسع للتقنيات الفنية والأنشطة المعيشية لسكان المنطقة في عصور ما قبل التاريخ.

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