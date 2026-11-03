بيت الخط العربي بدمشق يحتفي بـ 22 لوحة خطية أبدعتها 11 طالبة

دمشق-سانا
استعرضت 11 طالبة من جمعية “بيت الخط العربي والفنون” في دمشق نتاج تدريبهن الفني، في معرض استضافه مقر الجمعية اليوم الثلاثاء، وضم 22 عملاً خطياً جسدت ما اكتسبنه من مهارات وتقنيات في فنون الخط الكلاسيكي والمعاصر، وقدرتهن على توظيف الحرف العربي في تكوينات تشكيلية وجمالية متنوعة.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الفنانة التشكيلية ريم قبطان، في تصريح لـ سانا، أن المعرض يأتي تتويجاً للدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية والتي تمتد كل منها لنحو سبعة أشهر، حيث يتعلم المشاركون أصول خطوط الرقعة والديواني والنسخ والكوفي المصحفي، وفق منهج يدمج بين الأساليب التقليدية والتوجهات التشكيلية المعاصرة.
وأضافت قبطان أن التدريب يبدأ من أساسيات الإمساك بقلم القصب، مروراً بتشكيل الحروف وضبط موازينها وقياساتها، وصولاً إلى وصل الحروف وإتقان اللوحات الفنية مبينة أن توزيع الشهادات وإقامة المعرض يمثلان الخطوة الأولى في مسار يحتاج إلى البحث والممارسة المستمرة.
وأشارت إلى حرص الجمعية على دعم المتدربين برسوم رمزية، وتأمين فرص لتسويق أعمالهم ليعود نفعها على تأمين مستلزمات إنتاج جديدة، لافتة إلى أن الدورات تستهدف الفئات العمرية من 16 عاماً فما فوق، إضافة إلى وجود قسم خاص بالأطفال من 6 إلى 12 عاماً لتحسين الخط وتنمية المهارات، مع التطلع للتوسع مشاركةً في معارض عربية خارج سوريا.
من جانبها، أعربت المشاركة التونسية رجاء بنحجل مامغلي حاصلة على ماجستير في اللغة العربية عن اعتزازها بهذه التجربة التي أتاحت لها التعرف إلى مدارس الخط العربي وتقنياته، حيث شاركت بلوحة تضم أبياتاً شعرية تتغنى بوطنها الأم تونس ودمشق.
وتنوعت الأعمال المعروضة بين الآيات القرآنية والأبيات الشعرية والتشكيلات الحروفية، حيث شاركت ريم شحادة بلون أحمر لافت في تنفيذ آيات قرآنية كريمة، وقدمت مها مخيبر لوحات أدمجت فيها أوراق الذهب والبرونز والفضة على القماش لأبيات شعرية، بينما قدمت رانيا قطاش لوحة بالخط الديواني لِعبارة شعرية عن الورد، بألوان هادئة تنسجم مع مضمون النص.
ويأتي المعرض ضمن جهود الجمعية للحفاظ على فن الخط العربي، ونشر ثقافته، وتعزيز حضوره كأحد المكونات الأساسية للهوية الثقافية والجمالية العربية.