بيت الخط العربي بدمشق يحتفي بـ 22 لوحة خطية أبدعتها 11 طالبة

دمشق-سانا‏

استعرضت 11 طالبة من جمعية “بيت الخط العربي والفنون” في دمشق ‏نتاج تدريبهن الفني، في معرض استضافه مقر الجمعية اليوم الثلاثاء، وضم ‌‏22 عملاً خطياً جسدت ما اكتسبنه من مهارات وتقنيات في فنون الخط ‏الكلاسيكي والمعاصر، وقدرتهن على توظيف الحرف العربي في تكوينات ‏تشكيلية وجمالية متنوعة.‏

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الفنانة التشكيلية ريم قبطان، في ‏تصريح لـ سانا، أن المعرض يأتي تتويجاً للدورات التدريبية التي تنظمها ‏الجمعية والتي تمتد كل منها لنحو سبعة أشهر، حيث يتعلم المشاركون أصول ‏خطوط الرقعة والديواني والنسخ والكوفي المصحفي، وفق منهج يدمج بين ‏الأساليب التقليدية والتوجهات التشكيلية المعاصرة.‏

وأضافت قبطان أن التدريب يبدأ من أساسيات الإمساك بقلم القصب، مروراً ‏بتشكيل الحروف وضبط موازينها وقياساتها، وصولاً إلى وصل الحروف ‏وإتقان اللوحات الفنية مبينة أن توزيع الشهادات وإقامة المعرض يمثلان ‏الخطوة الأولى في مسار يحتاج إلى البحث والممارسة المستمرة.‏

وأشارت إلى حرص الجمعية على دعم المتدربين برسوم رمزية، وتأمين ‏فرص لتسويق أعمالهم ليعود نفعها على تأمين مستلزمات إنتاج جديدة، لافتة ‏إلى أن الدورات تستهدف الفئات العمرية من 16 عاماً فما فوق، إضافة إلى ‏وجود قسم خاص بالأطفال من 6 إلى 12 عاماً لتحسين الخط وتنمية ‏المهارات، مع التطلع للتوسع مشاركةً في معارض عربية خارج سوريا.‏

من جانبها، أعربت المشاركة التونسية رجاء بنحجل مامغلي حاصلة على ‏ماجستير في اللغة العربية عن اعتزازها بهذه التجربة التي أتاحت لها ‏التعرف إلى مدارس الخط العربي وتقنياته، حيث شاركت بلوحة تضم أبياتاً ‏شعرية تتغنى بوطنها الأم تونس ودمشق.‏

وتنوعت الأعمال المعروضة بين الآيات القرآنية والأبيات الشعرية ‏والتشكيلات الحروفية، حيث شاركت ريم شحادة بلون أحمر لافت في تنفيذ ‏آيات قرآنية كريمة، وقدمت مها مخيبر لوحات أدمجت فيها أوراق الذهب ‏والبرونز والفضة على القماش لأبيات شعرية، بينما قدمت رانيا قطاش لوحة ‏بالخط الديواني لِعبارة شعرية عن الورد، بألوان هادئة تنسجم مع مضمون ‏النص.‏

ويأتي المعرض ضمن جهود الجمعية للحفاظ على فن الخط العربي، ونشر ‏ثقافته، وتعزيز حضوره كأحد المكونات الأساسية للهوية الثقافية والجمالية ‏العربية.‏