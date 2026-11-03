وزارة الثقافة تنعى السينمائية السورية أنطوانيت ‏عازرية

دمشق-سانا‏

نعت وزارة الثقافة اليوم الإثنين السينمائية السورية ‏أنطوانيت عازرية، التي توفيت عن عمر ناهز 76 ‏عاماً إثر معاناة طويلة مع المرض، تاركةً خلفها إرثاً ‏فنياً غنياً أسهم في إثراء السينما، وترسيخ مكانة فن ‏المونتاج كركيزة أساسية في البناء الفني للفيلم.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على ‏تلغرام، أن الراحلة ولدت في مدينة حلب عام 1950 ‏وتابعت تعليمها فيها، قبل أن تنتقل إلى القاهرة لدراسة ‏الفن السينمائي أكاديمياً، حيث تخرجت في المعهد ‏العالي للسينما عام 1976 متخصصة في المونتاج.‏

وباشرت الراحلة عملها في المؤسسة العامة للسينما عام ‌‏1977، لتبدأ مسيرة مهنية امتدت لعقود سخرت خلالها ‏خبرتها ورؤيتها الجمالية في تطوير لغة المونتاج ‏وصياغة الصورة والشرائط الصوتية والإيقاع الدرامي ‏للعديد من الأعمال الوطنية.‏

وحصدت عازرية خلال مسيرتها ثلاث جوائز دولية ‏تقديراً لتميزها، بداية من جائزة الفيلم المصري “حكاية ‏ما جرى في مدينة نعم” عام 1976، مروراً بجائزة ‏الفيلم السوري “نجوم النهار” في مهرجان قرطاج ‏الدولي عام 1988، وصولاً إلى جائزة الفيلم السوري ‌‏”اللجاة” في مهرجان الإسكندرية الدولي عام 1996.‏

وسجلت الراحلة حضوراً لافتاً في مونتاج أبرز ‏محطات السينما السورية مثل “حادثة النصف متر” ‏بالاشتراك مع زهير داية، و”ليالي ابن آوى”، ‏و”الطحالب”، و”صهيل الجهات”، إلى جانب خوضها ‏تجربة الإخراج في الفيلم القصير “الأطفال ليسوا دائماً ‏حمقى”.‏

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة ‏وأصدقائها ومحبيها، مشيرة إلى أن رحيلها يمثل ‏خسارة كبيرة للساحة الثقافية والفنية التي تفقد إحدى ‏أبرز قاماتها الريادية، فيما ستظل إسهاماتها الإبداعية ‏علامة مضيئة ومحفورة في ذاكرة السينما الوطنية.‏