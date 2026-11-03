من الجزيرة السورية إلى توثيق الأعلام.. محمد خير رمضان يوسف ورحلة موسوعية مع الكتب

دمشق-سانا

في بلدة القحطانية في الجزيرة السورية التي لم تكن فيها مكتبة عامة، انطلقت رحلة الباحث والمؤرخ محمد خير رمضان يوسف مع الكتاب واللغة العربية، لتقوده لاحقاً إلى تأليف مئات الكتب والدراسات، والعمل في الفهرسة والتصنيف وتوثيق سير العلماء والمؤلفين.

درس في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وعمل في دار نشر ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، حيث تولى إدارة تنظيم المعلومات، وكرّس جانباً كبيراً من حياته لرصد حركة التأليف وإعداد الموسوعات والمعاجم الببليوغرافية.

ويُعد يوسف من الباحثين السوريين الذين اهتموا بتراجم الأعلام المعاصرين وتوثيق إنتاجهم العلمي، ومن أبرز أعماله “استدراك الأعلام للزركلي” و”تتمة معجم المؤلفين” و”معجم المؤلفين المعاصرين”.

وفي حوار مع سانا، استعاد يوسف محطات من تكوينه العلمي، وتحدث عن تجربته في التأليف والتوثيق، ورؤيته لمستقبل الحياة الثقافية والمكتبات في سوريا.

من الجزيرة إلى لغة الضاد

نشأ رمضان يوسف في بيئة كردية، ما أتاح له التعرف إلى ثقافات متنوعة وشجعه على الاطلاع في مجالات متعددة، من الدين والتاريخ والسياسة إلى الأدب والفنون وعلم الاجتماع، ويشير إلى أن نصائح والده عززت شغفه المبكر بالمعرفة، حتى أصبحت الكتب رفيقاً دائماً له.

وكانت مكتبة المدرسة، رغم فوضويتها ومحدودية تنظيمها، نافذته الأولى على عوالم معرفية متنوعة، كما ساعده احتكاكه بجيرانه من المتحدثين بالعربية على تعلمها، قبل أن تتطور علاقته بها من لغة مكتسبة إلى أداة للكتابة والتأليف، ويتذكر هنا يوم أحضر له والده مصحفاً، بعدما لم يكن متاحاً في محيطه، بوصفه لحظة بقيت عالقة في ذاكرته.

وبدأت محاولاته الأدبية بالشعر والمقالات والقصص، كما كتب أبياتاً وعبارات كان أصدقاؤه يطلبونها للمناسبات واحتفالات النوروز، ثم اتجه إلى دراسة العلوم الشرعية في دمشق، في مرحلة يصفها بالصعبة، واستعاد ما واجهه خلالها من خوف ومراقبة ومصاعب في الدراسة والعمل، مشيراً إلى أن القراءة والإيمان والقناعة كانت من أهم ما أعانه على الصبر ومواصلة طريقه.

من القراءة إلى صناعة الفهارس

لم يكن انتقال يوسف إلى توثيق الأعلام والببليوغرافيا قراراً مهنياً مفاجئاً، بل جاء نتيجة اهتمام قديم بالكتب وتصنيفها وتسجيل محتوياتها، ففي سنوات دراسته كان يعد فهارس لمجلات المكتبة، ويسجل عناوين الكتب التي يقرؤها وملخصاتها، ويدون المعلومات النادرة في دفتر أطلق عليه اسم “العجائب”.

وتوسعت خبرته بعد انتقاله إلى الرياض، حيث عمل في دار نشر وتولى سكرتارية تحرير مجلة “عالم الكتب”، قبل التحاقه بمكتبة الملك فهد الوطنية، وهناك اكتسب خبرة عملية في الفهرسة الوصفية والموضوعية والتصنيف، وتدرج في العمل حتى أصبح مديراً لإدارة تنظيم المعلومات.

ويرى يوسف أن هذه التجارب المهنية دعمت مشروعه في كتابة التراجم، إذ لم يكن توثيق سيرة المؤلف منفصلاً عن تتبع كتبه ومخطوطاته وآثاره العلمية، كما ساعدته خبرته في المكتبات على الوصول إلى مصادر ومراجع وإصدارات حديثة، ومتابعة حركة التأليف في مختلف الاختصاصات.

مشروع موسوعي واسع لتوثيق الأعلام

يمثل توثيق الشخصيات العلمية المعاصرة أحد أبرز مسارات تجربة يوسف، ومن أعماله في هذا المجال موسوعة “استدراك الأعلام”، التي أمضى نحو عشرين عاماً في إعدادها وتنقيحها وإضافة المعلومات إليها، وصدرت في عشرة مجلدات، واستهدف من خلاله استكمال تراجم شخصيات لم تحظ بالاهتمام الكافي في المراجع السابقة، من علماء ومفكرين ودعاة ومؤلفين.

ومن مشروعاته أيضاً “معجم المؤلفين المعاصرين”، الذي تناول مؤلفات بقي بعضها مخطوطاً أو مفقوداً، أو لم ير النور إلا بعد وفاة أصحابه، ويشير هنا إلى أن هذا الجانب من التوثيق كشف مشكلة معاصرة تتمثل في ضياع نتاجات علمية حديثة ما زالت موجودة في مكتبات خاصة، لكنها مهددة بالإهمال أو الفقدان.

وبحسب إحصاء أعده حتى تموز 2026، بلغ عدد كتبه وكتيباته المطبوعة 336، إلى جانب 237 مقالة وبحثاً، وقد نظم عناوين مؤلفاته ومقالاته في قوائم ببليوغرافية بحسب الموضوعات، ورغم هذا الإنتاج، لا يحب الألقاب التي تطلق على أصحاب المؤلفات الكثيرة، ويرى أن الاسم الذي اختاره له والده أقرب إليه من أي لقب.

الكرد في ذاكرة التأليف العربي

خصص يوسف جانباً من عمله لتوثيق العلماء والمؤلفين الكرد، ويقول: إن تراجم عشرات، بل مئات منهم، وردت في كتبه، رغم أن حصتهم بقيت أقل مما كان يطمح إليه بسبب اغترابه وصعوبة الوصول إلى المعلومات المحلية.

ومن أبرز أعماله في هذا المجال كتاب “المرأة الكردية في التاريخ الإسلامي: تراجم المحدثات الكرديات والعالمات المحدثات”، الذي تُرجم إلى عدة لغات، إلى جانب مشاركته في كتب تتناول تاريخ الكرد، وعلماءهم.

ويستعيد مشروع “أجيال علماء كردستان”، الذي صدر جزؤه الأول بإشراف الأستاذ مصطفى مسلم، متحدثاً عن تراجم عدد من العلماء التي أسهم في إعدادها، لكنه يعبر عن أسفه لعدم تمكنه من إنجاز مشروع أوسع لتوثيق علماء الجزيرة السورية، مشيراً إلى أن كثيرين رحلوا من دون أن تدون سيرهم أو تحفظ مؤلفاتهم وتجاربهم العلمية.

الثقافة السورية وتحديات البناء المشترك

بعد مغادرته سوريا عام 1981، أمضى يوسف عقوداً في الاغتراب، ويصف ما عاشه قبل تغربه بالتجربة القاسية والتي ارتبطت، بالملاحقة الأمنية من النظام البائد، إضافة إلى التهديد وصعوبة العمل، وبعد عودته إلى البلاد عقب 46 عاماً، أمضى نحو عشرين يوماً في دمشق برفقة ابنه، والتقى أقارب وأصدقاء، لكنه لم يتمكن حتى الآن من زيارة الجزيرة السورية.

ودعا إلى بناء الحياة الثقافية على المعرفة النافعة والعمل الجماعي، ورأى أن التنوع القومي والثقافي في سوريا أحد مصادر القوة والتماسك، مؤكداً ضرورة توثيق إسهامات العلماء والمفكرين السوريين والعرب، وإتاحة المجال أمام الباحثين للتعرف إلى تاريخ المناطق وشخصياتها العلمية.

المكتبات الرقمية وحماية التراث العلمي

ينتقد يوسف بطء جهود التوثيق والأرشفة في العالم العربي مقارنة بالتطور التقني، ويرى أن النشر الإلكتروني ينبغي أن يبدأ من المكتبات الوطنية، لما تمتلكه من مخزون معرفي ومخطوطات ووثائق ومؤلفات نادرة، ويقترح رقمنة الكتب التي لا تتوافر منها إلا نسخ محدودة، وإتاحتها للباحثين والقراء، مع مراعاة حقوق النشر.

ويشدد على أن المكتبات أُنشئت لخدمة القراء ونشر المعرفة، داعياً إلى الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتوفير مصادر المعلومات بسهولة، كما يرى أن تطوير هذه المؤسسات يحتاج إلى خبراء ومتخصصين ومجموعات عمل متعاونة، ولا يمكن أن يتحقق بجهد فردي.

ويشير إلى أن حركة التأليف المعاصرة تحتاج إلى مزيد من التخطيط والتوجيه، معتبراً أن كثرة الكتب لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة فيها، ومطالباً بتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى البحث والتأليف، بدلاً من تكرار طباعة بعض العناوين وإهمال مجالات أخرى.

رسالة إلى القراء والكتّاب الشباب

لم تعد لدى يوسف، كما يقول، القدرة على مواصلة الأبحاث الشاقة والمشروعات الموسوعية بالوتيرة السابقة، لكنه يأمل أن تصل مؤلفاته ومخطوطاته إلى المكتبات السورية والمراكز الثقافية، وأن يتولى باحثون آخرون مهمة استكمال توثيق علماء الجزيرة وحفظ آثارهم.

ويوجه نصيحته إلى الشباب بالتعلم والتدريب وحسن استثمار الوقت، والمشاركة في الأعمال الخيرية والأنشطة النافعة، ويختتم حديثه بالأمل في أن يكون ما أنجزه من كتب وأبحاث عملاً نافعاً، وأن يجد طريقه إلى القراء والباحثين، بما يسهم في حفظ الذاكرة العلمية والثقافية السورية وإعادة وصل الأجيال بتراثها ومؤلفيها.