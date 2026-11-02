دالي يعود رقمياً إلى متحفه.. الذكاء الاصطناعي يعيد بناء شخصية الفنان الراحل

دمشق-سانا

يستقبل الفنان التشكيلي الإسباني سلفادور دالي زوار متحفه في مدينة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا الأمريكية، رغم وفاته عام 1989، لكن حضوره هذه المرة يأتي عبر شخصية رقمية أنشأها الذكاء الاصطناعي، تتيح للزوار التفاعل معه وطرح الأسئلة والتقاط الصور.

وتتناول مادة نشرها موقع جامعة مينيسوتا برس للباحث ديفيد بيرينغ-بورتر المتخصص بالدراسات الإعلامية والثقافية يوم الجمعة الفائت، هذه التجربة بوصفها نموذجاً جديداً لإعادة تقديم الفنانين الراحلين من خلال الأرشيف الرقمي، وما تثيره من أسئلة حول العلاقة بين الفنان وأعماله وصورته التي تبقى متداولة بعد رحيله.

من الأرشيف إلى الشخصية الرقمية

ظهرت تجربة «دالي يعيش عبر الذكاء الاصطناعي» في متحف دالي عام 2019، إذ جرى بناء شخصية رقمية للفنان باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتحريك الرقمي، بالاعتماد على أكثر من ألف ساعة من المواد الأرشيفية ونحو ستة آلاف صورة وإطار من الأفلام وغيرها من المواد التي توثق ملامحه وحركاته وطريقة حديثه.

وتنتج المنظومة مشاهد جديدة لدالي لم تحدث فعلياً خلال حياته، بحيث يظهر على شاشات بالحجم الطبيعي متحدثاً عن حياته وأعماله، ويرافق الزوار في أجزاء من تجربة المتحف.

وفي عام 2024 أضاف المتحف تجربة «اسأل دالي»، التي تتيح للزائر طرح الأسئلة على نسخة رقمية من الفنان، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج لغوية ومواد مستمدة من كتاباته وتسجيلاته الصوتية الأرشيفية.

من الفنان إلى الصورة الرقمية

يشير بيرينغ-بورتر إلى اختلاف هذه التجربة عن بعض عمليات إعادة إحياء الشخصيات الراحلة في السينما والعروض الفنية، إذ لا يقف ممثل أمام الكاميرا ليؤدي دور دالي، بل يعتمد النظام على الأرشيف نفسه باعتباره مادة تدريبية لإنتاج صور وحركات وكلام جديد للشخصية الرقمية.

ويطرح الباحث، من خلال هذه الحالة، تساؤلات حول استخدام أرشيف الفنانين بعد رحيلهم، ولا سيما عندما تتحول الصور والتسجيلات والأعمال التي تركوها إلى مادة يمكن للأنظمة الرقمية إعادة تركيبها في سياقات لم تكن موجودة في حياتهم.

ومن بين أكثر عناصر التجربة إثارة للانتباه، وفق المادة، إتاحة المجال للزائر لالتقاط صورة «سيلفي» مع دالي، إذ تظهر الشخصية الرقمية وهي تمسك هاتفاً افتراضياً وتحاكي عملية التقاط الصورة، قبل أن يحصل الزائر على صورة تجمعه بالفنان الراحل.

وتشير المادة إلى أن هذه التجربة تكشف في الوقت نفسه الإمكانات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في المتاحف، وتطرح أسئلة جديدة حول الحدود بين التوثيق وإعادة الإنشاء، وبين صورة الفنان كما حفظها الأرشيف والشخصية الرقمية التي يمكن أن تنتج عنها.

الفنان في سطور

سلفادور دالي (1904–1989) فنان تشكيلي إسباني، يُعد من أبرز رواد المدرسة السريالية في القرن العشرين، واشتهر بأعماله التي تمزج بين الخيال والأحلام والواقع، وتصور مشاهد غريبة ورموزاً غير مألوفة بأسلوب دقيق وتفصيلي، ومن أشهر لوحاته «إصرار الذاكرة»، ولم يقتصر نشاطه على الرسم، بل عمل في النحت والتصميم والسينما، تاركاً بصمة بارزة في الفن الحديث.