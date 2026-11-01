معرض الكتاب في طرطوس يجمع آلاف العناوين ويعزز الحراك الثقافي

طرطوس-سانا
افتُتح في المركز الثقافي بطرطوس، اليوم الأحد، معرض الكتاب بمشاركة واسعة من دور النشر السورية والعربية، ويستمر حتى الثامن من تشرين الثاني الجاري، مقدماً لزواره آلاف العناوين المتنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، إلى جانب إصدارات ووسائل تعليمية مخصصة للأطفال.
ويقام المعرض بتنظيم من مديرية الثقافة في طرطوس بالتعاون مع مكتبة هوامش، ضمن فعاليات أسبوع الكتاب، الذي تخصص له وزارة الثقافة الأسبوع الأول من تشرين الثاني من كل عام، في إطار جهودها لدعم الحراك الثقافي وتعزيز حضور الكتاب.
خطوة لتنشيط الحركة الثقافية
وأوضح مدير مديرية الثقافة في طرطوس يوسف الجندي، لـ سانا، أن المعرض، بنسخته الأولى في المحافظة، يأتي تنفيذاً لخطة وزارة الثقافة السنوية، ويشكّل انطلاقة لمجموعة من المعارض اللاحقة الهادفة إلى تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز حضور الكتاب في المجتمع.
وبيّن الجندي أن المعرض يضم إصدارات متنوعة لأبرز دور النشر السورية والعربية، موزعة على أجنحة تلبي اهتمامات مختلف فئات القراء، منها جناح خاص بالأطفال يضم القصص والوسائل التعليمية والتفاعلية الملائمة لمراحل عمرية مختلفة، وركن للكتب المستعملة بأسعار تشجيعية، وآخر للإصدارات الجديدة يتيح للزوار الاطلاع على أحدث منشورات دور النشر.
وأشار إلى أن المعرض يتضمن أيضاً ركن «كتابي كتابك»، وهو مبادرة مجتمعية مجانية تتيح للزوار تبادل الكتب والتبرع بها، كما تمكّن الراغبين من الحصول على كتاب مجاناً، بهدف تشجيع القراءة وتوسيع تداول المعرفة وإيصال الكتب إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء.
ولفت الجندي إلى مشاركة عدد من دور النشر السورية، وأكثر من 18 دار نشر عربية تتوافر إصداراتها في أجنحة المعرض، مشيراً إلى الإقبال اللافت الذي شهده في يومه الأول، ولا سيما من فئة الشباب، وهو ما يعكس أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ قيمة الكتاب والقراءة، وتعزيز اهتمام الأجيال الشابة بالمعرفة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى السريع.
أكثر من خمسة آلاف عنوان وحسومات للقراء
من جهتها، أوضحت مديرة مكتبة هوامش والمشاركة في تنظيم المعرض رشا محمد سليمان أن إقامته تأتي بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، ويضم أكثر من خمسة آلاف كتاب، مع تنوع كبير في العناوين والإصدارات، وحسومات تشجيعية على الأسعار تتيح للقراء اقتناء الكتب والاستفادة من الخيارات المتاحة.
وبيّنت سليمان أن اختيار الكتب جاء بعد دراسة احتياجات القراء ومتابعة إصدارات دور النشر، مع مراعاة تنوع المضامين والمجالات، لتشمل النقد والأدب والفكر والسير الذاتية والعلوم، فضلاً عن الكتب التجارية والقصيرة، لافتة إلى رفد المعرض بعناوين جديدة يومياً لإتاحة خيارات متجددة أمام الزوار.
وأضافت أن المعرض يخصص أقساماً للوسائل التعليمية الموجهة للأطفال، تراعي احتياجاتهم واختلاف مراحلهم العمرية، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة.
تنوع العناوين يستقطب الزوار
وأبدى عدد من زوار المعرض إعجابهم بطريقة ترتيب الكتب وتنسيقها، وتنوع العناوين المعروضة وجاذبيتها، مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تتيح للقراء فرصة التعرف إلى مجالات معرفية مختلفة، واكتشاف إصدارات جديدة تلبي اهتماماتهم وتثري معارفهم.
ويشكّل المعرض مساحة تجمع القراء والمهتمين بالكتاب، وتتيح لهم فرصاً للاطلاع على الإنتاج المعرفي وتبادل الكتب والخبرات، بما يسهم في تنشيط الحياة الثقافية في طرطوس وترسيخ مكانة الكتاب بوصفه ركيزة أساسية في بناء الوعي.