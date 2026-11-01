معرض الكتاب في طرطوس يجمع آلاف العناوين ويعزز الحراك الثقافي

طرطوس-سانا‏

افتُتح في المركز الثقافي بطرطوس، اليوم الأحد، معرض الكتاب بمشاركة واسعة من ‏دور النشر السورية والعربية، ويستمر حتى الثامن من تشرين الثاني الجاري، مقدماً ‏لزواره آلاف العناوين المتنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، إلى جانب ‏إصدارات ووسائل تعليمية مخصصة للأطفال.‏

ويقام المعرض بتنظيم من مديرية الثقافة في طرطوس بالتعاون مع مكتبة هوامش، ‏ضمن فعاليات أسبوع الكتاب، الذي تخصص له وزارة الثقافة الأسبوع الأول من ‏تشرين الثاني من كل عام، في إطار جهودها لدعم الحراك الثقافي وتعزيز حضور ‏الكتاب.‏

خطوة لتنشيط الحركة الثقافية

وأوضح مدير مديرية الثقافة في طرطوس يوسف الجندي، لـ سانا، أن المعرض، ‏بنسخته الأولى في المحافظة، يأتي تنفيذاً لخطة وزارة الثقافة السنوية، ويشكّل انطلاقة ‏لمجموعة من المعارض اللاحقة الهادفة إلى تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز حضور ‏الكتاب في المجتمع.‏

وبيّن الجندي أن المعرض يضم إصدارات متنوعة لأبرز دور النشر السورية ‏والعربية، موزعة على أجنحة تلبي اهتمامات مختلف فئات القراء، منها جناح خاص ‏بالأطفال يضم القصص والوسائل التعليمية والتفاعلية الملائمة لمراحل عمرية مختلفة، ‏وركن للكتب المستعملة بأسعار تشجيعية، وآخر للإصدارات الجديدة يتيح للزوار ‏الاطلاع على أحدث منشورات دور النشر.‏

وأشار إلى أن المعرض يتضمن أيضاً ركن «كتابي كتابك»، وهو مبادرة مجتمعية ‏مجانية تتيح للزوار تبادل الكتب والتبرع بها، كما تمكّن الراغبين من الحصول على ‏كتاب مجاناً، بهدف تشجيع القراءة وتوسيع تداول المعرفة وإيصال الكتب إلى أكبر ‏شريحة ممكنة من القراء.‏

ولفت الجندي إلى مشاركة عدد من دور النشر السورية، وأكثر من 18 دار نشر ‏عربية تتوافر إصداراتها في أجنحة المعرض، مشيراً إلى الإقبال اللافت الذي شهده ‏في يومه الأول، ولا سيما من فئة الشباب، وهو ما يعكس أهمية هذه الفعاليات في ‏ترسيخ قيمة الكتاب والقراءة، وتعزيز اهتمام الأجيال الشابة بالمعرفة في ظل انتشار ‏وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى السريع.‏

أكثر من خمسة آلاف عنوان وحسومات للقراء

من جهتها، أوضحت مديرة مكتبة هوامش والمشاركة في تنظيم المعرض رشا محمد ‏سليمان أن إقامته تأتي بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، ويضم أكثر من خمسة آلاف ‏كتاب، مع تنوع كبير في العناوين والإصدارات، وحسومات تشجيعية على الأسعار ‏تتيح للقراء اقتناء الكتب والاستفادة من الخيارات المتاحة.‏

وبيّنت سليمان أن اختيار الكتب جاء بعد دراسة احتياجات القراء ومتابعة إصدارات ‏دور النشر، مع مراعاة تنوع المضامين والمجالات، لتشمل النقد والأدب والفكر ‏والسير الذاتية والعلوم، فضلاً عن الكتب التجارية والقصيرة، لافتة إلى رفد المعرض ‏بعناوين جديدة يومياً لإتاحة خيارات متجددة أمام الزوار.‏

‏ وأضافت أن المعرض يخصص أقساماً للوسائل التعليمية الموجهة للأطفال، تراعي ‏احتياجاتهم واختلاف مراحلهم العمرية، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة.‏

تنوع العناوين يستقطب الزوار

وأبدى عدد من زوار المعرض إعجابهم بطريقة ترتيب الكتب وتنسيقها، وتنوع ‏العناوين المعروضة وجاذبيتها، مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تتيح ‏للقراء فرصة التعرف إلى مجالات معرفية مختلفة، واكتشاف إصدارات جديدة تلبي ‏اهتماماتهم وتثري معارفهم.‏

ويشكّل المعرض مساحة تجمع القراء والمهتمين بالكتاب، وتتيح لهم فرصاً للاطلاع ‏على الإنتاج المعرفي وتبادل الكتب والخبرات، بما يسهم في تنشيط الحياة الثقافية في ‏طرطوس وترسيخ مكانة الكتاب بوصفه ركيزة أساسية في بناء الوعي.‏