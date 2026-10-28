واحة الراهب في «حاجز لكفن».. معاناة امرأة تختصر حكاية مجتمع

دمشق-سانا

إن الأسئلة التي تطرحها رواياتي لا ترتبط بمرحلة زمنية محددة، بل تتصل بقضايا الإنسانية والحرية والخوف، وهي قضايا تتجاوز حدود الزمان والمكان وتبقى حاضرة في التجربة الإنسانية.

بهذه الكلمات تصف الروائية والمخرجة السورية واحة الراهب استمرار الأسئلة التي طرحتها روايتها “حاجز لكفن”، والتي تتناول تجربة امرأة تتقاطع معاناتها الاجتماعية مع العنف السياسي والانتهاكات التي تعرضت لها سوريات في المعتقلات زمن النظام البائد.

تحلّ الرواية ضيفةً على زاوية «روايات الحرية» الأسبوعية، من خلال شخصية صبا، المرأة السورية التي يجسد قصتها تداخل القمع الاجتماعي والسياسي في حياة المرأة، وتكشف كيف تتشابك أشكال العنف داخل الأسرة والمجتمع والمؤسسات الأمنية زمن النظام البائد، لتجد المرأة نفسها أمام خيارات قاسية تهدد حياتها وكرامتها، وتحدّ من قدرتها على تقرير مصيرها.

من معاناة المرأة إلى حكاية المجتمع

تقول الراهب في حديثها لـ سانا: “إن ما قدمته في الرواية هو التعبير عن التشابك المعقد بين واقع المرأة المقموعة وبين منظومة القمع التي كانت تطال أبناء المجتمع من الجنسين”، وأوضحت أن المرأة تواجه قمعاً مضاعفاً بفعل القيود التي يفرضها عليها الرجل، بما يخلق صراعات داخلية تشتت الانتباه عن مواجهة أسباب القمع الأساسية.

وتضيف أن الرواية تروي ما تعانيه نساء كثيرات في حياتهن اليومية، وتفتح أفقاً لفهم الصراع الداخلي الذي تعيشه المرأة وعلاقته بالصراع الخارجي المحيط بها، وأشارت إلى أن نقاداً رأوا فيها تلخيصاً لحكاية مجتمع بأكمله من خلال قضية امرأة مهمشة.

شهادات المعتقلات وذاكرة الألم

عن اعتماد الرواية على شهادات معتقلات سوريات، تقول الراهب: إن تجاربهن شكلت ألماً شخصياً دفعها إلى الكتابة، ولفتت إلى رغبتها في توثيق ما تعرضت له النساء بوصفه جرحاً إنسانياً، وتحويل هذه التجارب إلى عمل أدبي تحفظه الذاكرة.

وتضيف أن الصيغة الفنية تتيح لهذه الشهادات تجاوز حدود التوثيق المباشر، بما تحمله من قدرة على البقاء والتأثير، وهو الدافع الذي شجعها على تأليف الرواية.

وتقول: إنها عملت على قضايا المرأة من خلال تأسيس جمعية “المبادرة”، التي حظرها النظام البائد، كما تناولت هموم الناس في أعمالها بصفتها كاتبة ومخرجة، ما أتاح لها الاطلاع على حجم المعاناة التي تواجهها النساء في المجتمع.

وتوضح أن المرأة تتعرض لأشكال متعددة من الوصاية على حياتها وحقوقها، قانونياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وتزداد معاناتها عندما تواجه الاعتقال والتعذيب في ظل سلطة تتحكم بحياة السوريين ومصائرهم.

وتقول: إن التجربة التي تناولتها الرواية تكشف كيف يمكن أن يتساوى الموت والحياة في نظر الإنسان الذي يعيش تحت التهديد المستمر، إذ إن السوري كان يعيش في ظل النظام البائد وهو مهدد بفقدان حياته بأي لحظة.

قضية المرأة في الأدب والسينما

تؤكد الراهب أن اهتمامها بقضايا المرأة سبق كتابة “حاجز لكفن”، حيث وقفت منذ طفولتها إلى جانب الفئات الأكثر استضعافاً في المجتمع، قبل أن تصبح المرأة محوراً أساسياً في أعمالها الأدبية والسينمائية، هذا الاهتمام بدأ في مشروع تخرجها في الفنون الجميلة، ثم فيلمها “منفى اختياري” خلال دراستها السينما في فرنسا، وأعمال أخرى خلال سنوات دراستها، وصولاً إلى أطروحة الماجستير التي حملت عنوان “صورة المرأة في السينما السورية”.

كما تناولت قضايا المرأة في فيلمي “جداتنا” و”رؤى حالمة”، وفي مسلسل “بيت العيلة” الذي أخرجته، ومسلسل “النقمة المزدوجة” الذي كتبته وأخرجته، وصولاً إلى فيلم “قتل معلن” الذي يتناول زواج القاصرات.

وتلفت إلى أن مشاركتها في تأسيس جمعية “المبادرة” جاءت في إطار العمل على تغيير واقع المرأة الاجتماعي والقانوني، قبل أن تزداد قناعتها بأهمية دور النساء مع مشاركتهن الواسعة في الثورة السورية، حيث دفعن ثمناً باهظاً لتحقيق الحرية.

السينما والرواية.. أدوات متكاملة

وعن تجربتها بين الرواية والسينما والمسرح والتمثيل والإخراج، توضح الراهب أن لكل فن خصوصيته، وأن هذه الفنون تتكامل في بناء الشخصيات والتعبير عن التجارب الإنسانية.

وتقول: إن خبرتها في الإخراج السينمائي ساعدتها على تجسيد الشخصيات الروائية بأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فيما انعكست دراستها للإخراج في فرنسا على لغتها الروائية، من خلال تكثيف الصورة واستخدام الإيحاء والاختزال المجازي.

وتجد الراهب أن الكتابة والإخراج يعبران عن جوهر شخصيتها بصورة أكبر لإتاحة الفرصة لها لإيصال رؤيتها لقضايا المجتمع، وتؤكد أن الرواية تمنحها مساحة أوسع للتعبير عن واقع الناس وأحلامهم عبر حكايات تحقق التواصل مع القارئ، وتتيح للأدب والفن تناول القضايا الإنسانية بصدق بعيداً عن المباشرة، مستمدين قدرتهما على التأثير من ارتباطهما اللصيق بتجارب الناس اليومية.

مشروعات روائية وسينمائية جديدة

تقول الراهب إن الحياة المتجددة تفرض على الكاتب موضوعات جديدة، وهو ما جعل رواياتها متنوعة ومختلفة في مضامينها، وأشارت إلى أن قراءة الأحداث تحتاج إلى مسافة زمنية تساعد على فهمها بصورة أكثر شمولاً.

وتؤمن الراهب بدور النخب الثقافية والفنية والإبداعية في هذه المرحلة، وتؤكد أن الأدب والدراما جزء من ثقافة الشعوب وهويتها، ولا ينبغي حصرهما في الترفيه.

وعن مشاريعها الحالية، تكشف الراهب أنها تعمل على كتابة روايتها الخامسة، وتسعى إلى إيجاد جهة إنتاجية لتحويل روايتيها “غرق السلمون” و”الجنون طليقاً” إلى عمل سينمائي أو درامي، كما أنجزت اقتباس ثلاث حلقات من “الجنون طليقاً” بصيغة سيناريو لمسلسل، في ظل ما تلقته من آراء قراء ونقاد حول ملاءمة الروايتين للتحويل إلى الشاشة.

وتوضح أن رواية “الجنون طليقاً” تتميز، وفق قراءات نقدية، ببنائها البوليسي والنفسي وأبعادها السياسية والاجتماعية المرتبطة بالتجربة السورية، فيما تتناول “غرق السلمون” تحولات المجتمع السوري على مدى قرن، من خلال الربط بين التجارب الشخصية والسياقات العامة.

وتؤكد تجربة واحة الراهب أن الأدب لا يكتفي برصد معاناة الأفراد، بل يفتح من خلال حكاياتهم نافذة على قضايا المجتمع، ويحفظ الذاكرة الإنسانية من النسيان.