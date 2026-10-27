ملتقى الخيال العلمي في دمشق يناقش تحولات الأدب بين الواقع والتكنولوجيا

دمشق-سانا

فتحت جلسات اليوم الأول من الملتقى العربي العلمي السادس لأدب الخيال العلمي نقاشاً حول قدرة هذا الأدب على قراءة الواقع واستشراف المستقبل، من خلال مداخلات تناولت اليوتوبيا /المثالية/ والديستوبيا /الكابوسية/، وتجارب رواد الخيال العلمي، وأثر اللغة في تشكيل الوعي، ودور الترجمة في نقل المعرفة ومواكبة تطورات العلم والتكنولوجيا.

اللغة والصراع على الوعي

تناول الدكتور وضاح الخطيب، في مداخلة بعنوان الديستوبيا واليوتوبيا في أدب الخيال العلمي، تطور أدب الديستوبيا من مفهوم ذي جذور سياسية إلى نوع أدبي بارز في القرن العشرين، متأثراً بالثورة الصناعية والأنظمة الشمولية والحربين العالميتين والحرب الباردة، واستعرض نماذج روائية، منها “نحن” ليفغيني زامياتين، و”عالم جديد شجاع” لألدوس هكسلي، و”1984” لجورج أورويل، و”حكاية أمة” لمارغريت أتوود.

وأشار الخطيب إلى بروز الديستوبيا المعرفية في الألفية الجديدة، القائمة على التلاعب بالحقيقة وإعادة كتابة التاريخ وإضعاف التفكير النقدي، موضحاً أن الأنظمة الاستبدادية وظفت اللغة والخطاب للسيطرة على الوعي، عبر محو المفردات أو استبدالها وتضييق حدود التفكير والتخيل، واستند في هذا الصدد إلى فرضية سابير-وورف المتعلقة بعلاقة اللغة بالتفكير، مؤكداً أهمية حماية الخطاب العام من الأدلجة وصون حرية التفكير.

جول فيرن بين الخيال والعلم

استعرض الدكتور منير بلهوان، أستاذ اللغة الفرنسية في تونس، في مداخلة عبر الإنترنت، تجربة الكاتب الفرنسي جول فيرن، أحد أبرز رواد الخيال العلمي، مشيراً إلى استلهامه إنجازات عصره العلمية ودمجها في سلسلة “الرحلات الاستثنائية” التي امتدت لنحو نصف قرن، وقدمت عالماً يتداخل فيه الخيال مع الواقع.

وأوضح بلهوان أن أعمال فيرن جمعت بين المتعة والمعرفة والتربية، وأسهمت في تشكيل خيال أجيال من القراء، ولم تقتصر على تمجيد العلم، بل حملت في بعض رواياتها نزعة تشاؤمية ورؤية نقدية.

الخيال العلمي والهم الإنساني

أكد الكاتب الدكتور طالب عمران أن الخيال العلمي يمتلك تاريخاً طويلاً، رغم تأخر ظهوره عربياً مقارنة بأوروبا، مشيراً إلى ريادة الكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز وقدرته على استشراف الحروب والأوبئة والتحولات المستقبلية.

وشدد عمران على أهمية الخيال العلمي الجاد في معالجة مشكلات الإنسان واستشراف تداعياتها، مميزاً إياه عن الفانتازيا، وتوقف عند روايته “الأزمان المظلمة” الصادرة عام 2003، التي تناولت ملامح مستقبلية للحروب والأزمات في المنطقة، وأوضح أن كتاباته تنطلق من الهم الإنساني العام، الذي يتجاوز حدود الفرد والبلد ليشمل البشرية والكوكب بأسره.

الترجمة بين العلم وروح الأدب

تناولت المترجمة مها أسعد مرزة، في مداخلة بعنوان “روح الخيال العلمي بين النص الأصلي والترجمة”، تجربتها في ترجمة نحو 20 كتاباً بين العربية والإنجليزية، معظمها في مجال الخيال العلمي، إلى جانب إسهاماتها الأكاديمية في مجلات عالمية.

وأوضحت مرزة أن ترجمة هذا الأدب تجمع بين متطلبات الترجمة الأدبية والعلمية، إذ يواجه المترجم مصطلحات واختراعات متخيلة قد لا تجد مقابلاً في اللغة الأخرى، ما يستدعي البحث عن مصطلحات مناسبة مع الحفاظ على روح النص ورؤية الكاتب المستقبلية، وشددت على أن الكتابة في الخيال العلمي تتطلب معرفة علمية وقدرة على استشراف المستقبل.

ولفتت مرزة إلى أن أدب الخيال العلمي يستلهم الحاضر وقد يعيد قراءة الماضي، ويقدم المعرفة بأسلوب ممتع يحفز الخيال ويوسع آفاق التفكير، ما يجعل الترجمة جسراً لنقل الأفكار والتجارب بين اللغات والثقافات.

وتتناول جلسات اليوم الثاني غداً الأربعاء جذور استشراف الاستنساخ في التراث العلمي الإسلامي، ودلالات الرسالة الكاملية لابن النفيس في أدب الخيال العلمي، قبل الانتقال إلى صور المستقبل في الكتابة النسوية والخيال العلمي البيئي، وتجربة الكاتب هربرت جورج ويلز، وصدمة المستقبل في رواية سحب الشتاء النووي لطالب عمران، على أن تختتم أعمال الملتقى بتلاوة التوصيات.