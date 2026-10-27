مهرجان الشعر الشعبي الأول في الرقة يحيي إرث محمود الذخيرة

الرقة-سانا
استعادت مفردات اللهجة الرقية والقصائد التي نقلت هموم الناس وذكرياتهم، ملامحَ من الحياة في وادي الفرات، مع افتتاح فعاليات مهرجان الشعر الشعبي الأول في الرقة، الذي خُصصت دورته الأولى للاحتفاء بالشاعر الراحل محمود الذخيرة، تقديراً لإسهامه في إثراء الشعر الفراتي وتوثيق خصوصية اللهجة المحلية.
المهرجان الذي انطلق مساء أمس الإثنين، يستمر ثلاثة أيام تتضمن إقامة أمسيات أدبية ومعرضين للتراث اللامادي وآخر للفن التشكيلي.
إحياء الشعر الشعبي وتكريم رموزه
وأوضح مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحيميد، في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يأتي استجابة لتطلعات أبناء المحافظة إلى استعادة النشاط الثقافي بعد سنوات من التراجع فرضتها الظروف التي مرت بها المنطقة، مؤكداً أهمية إعادة الشعر الشعبي والنبطي إلى مكانتهما بوصفهما رافداً للهوية الثقافية المحلية.
وأشار المحيميد إلى أن البرنامج يتضمن قراءات وأمسيات في الشعر الشعبي والنبطي، وأن المديرية تسعى إلى تحويل المهرجان إلى تقليد سنوي يُكرّم في كل دورة أحد رموز الشعر الشعبي في المحافظة.
وبيّن أن اختيار الشاعر الراحل محمود الذخيرة لتكريمه في الدورة الأولى، جاء تقديراً لمكانته وإسهاماته الأدبية، واصفاً إياه بأنه كنز لغوي يوثق مفردات اللهجة الرقية الأصيلة ويعكس خصوصية البيئة الاجتماعية والثقافية لأبناء المنطقة.
شعر الذخيرة يوثّق ذاكرة الفرات
من جهته، أشار جوان الذخيرة، نجل الشاعر الراحل، إلى أن الحضور الجماهيري في المهرجان، يعكس ارتباط أبناء الرقة بتراثهم وتطلعهم إلى استعادة مكانة الشعر الشعبي، معرباً عن أمله في أن يصبح المهرجان موعداً سنوياً يعرّف الأجيال الجديدة بموروثها الأدبي.
ولفت إلى أن والده ترك مجموعة شعرية تضم أكثر من 1069 بيتاً في ألوان شعرية متعددة، فضلاً عن مؤلفات توثيقية تناولت تاريخ الرقة ووادي الفرات خلال الفترة الممتدة بين عامي 1551 و1950، من جوانبها البشرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
منصة تجمع شعراء الرقة وجمهورها
وأكد عدد من المشاركين أهمية المهرجان في صون التراث الشعبي والأغنية الفراتية وتعزيز حضور الشعراء الشعبيين والنبطيين، بما يسهم في نقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة وترسيخ ارتباطها بهويتها المحلية.
بدوره، رأى الشاعر والروائي خليل حمادة أن الشعر الشعبي يمثل أرشيف الناس ولسان حالهم، إذ ينقل همومهم وذكرياتهم وتفاصيل حياتهم بلغة قريبة من وجدانهم، مشيداً بمبادرة مديرية الثقافة إلى تخصيص مساحة للاحتفاء بهذا اللون الأدبي.
وتواصل مديرية الثقافة في الرقة خطواتها لإنعاش الحراك الفكري، ودعم المراكز الفرعية والفعاليات الأدبية بالتشارك مع أدباء ومثقفي وفناني المحافظة، الذين عقدوا في أيلول الماضي، لقاءً تشاورياً في المركز الثقافي بمدينة الرقة، للوقوف على المعوقات ووضع سبل لتطوير النشاط الأدبي والفني.