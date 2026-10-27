مهرجان الشعر الشعبي الأول في الرقة يحيي إرث محمود الذخيرة

الرقة-سانا‏

استعادت مفردات اللهجة الرقية والقصائد التي نقلت هموم الناس وذكرياتهم، ‏ملامحَ من الحياة في وادي الفرات، مع افتتاح فعاليات مهرجان الشعر ‏الشعبي الأول في الرقة، الذي خُصصت دورته الأولى للاحتفاء بالشاعر ‏الراحل محمود الذخيرة، تقديراً لإسهامه في إثراء الشعر الفراتي وتوثيق ‏خصوصية اللهجة المحلية.‏

المهرجان الذي انطلق مساء أمس الإثنين، يستمر ثلاثة أيام تتضمن إقامة ‏أمسيات أدبية ومعرضين للتراث اللامادي وآخر للفن التشكيلي.‏

إحياء الشعر الشعبي وتكريم رموزه

‏ وأوضح مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف المحيميد، في تصريح لمراسل ‏سانا، أن المهرجان يأتي استجابة لتطلعات أبناء المحافظة إلى استعادة ‏النشاط الثقافي بعد سنوات من التراجع فرضتها الظروف التي مرت بها ‏المنطقة، مؤكداً أهمية إعادة الشعر الشعبي والنبطي إلى مكانتهما بوصفهما ‏رافداً للهوية الثقافية المحلية.‏

وأشار المحيميد إلى أن البرنامج يتضمن قراءات وأمسيات في الشعر الشعبي ‏والنبطي، وأن المديرية تسعى إلى تحويل المهرجان إلى تقليد سنوي يُكرّم ‏في كل دورة أحد رموز الشعر الشعبي في المحافظة.‏

وبيّن أن اختيار الشاعر الراحل محمود الذخيرة لتكريمه في الدورة الأولى، ‏جاء تقديراً لمكانته وإسهاماته الأدبية، واصفاً إياه بأنه كنز لغوي يوثق ‏مفردات اللهجة الرقية الأصيلة ويعكس خصوصية البيئة الاجتماعية والثقافية ‏لأبناء المنطقة.‏

شعر الذخيرة يوثّق ذاكرة الفرات

من جهته، أشار جوان الذخيرة، نجل الشاعر الراحل، إلى أن الحضور ‏الجماهيري في المهرجان، يعكس ارتباط أبناء الرقة بتراثهم وتطلعهم إلى ‏استعادة مكانة الشعر الشعبي، معرباً عن أمله في أن يصبح المهرجان موعداً ‏سنوياً يعرّف الأجيال الجديدة بموروثها الأدبي.‏

ولفت إلى أن والده ترك مجموعة شعرية تضم أكثر من 1069 بيتاً في ألوان ‏شعرية متعددة، فضلاً عن مؤلفات توثيقية تناولت تاريخ الرقة ووادي الفرات ‏خلال الفترة الممتدة بين عامي 1551 و1950، من جوانبها البشرية ‏والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.‏

منصة تجمع شعراء الرقة وجمهورها

وأكد عدد من المشاركين أهمية المهرجان في صون التراث الشعبي والأغنية ‏الفراتية وتعزيز حضور الشعراء الشعبيين والنبطيين، بما يسهم في نقل هذا ‏الموروث إلى الأجيال القادمة وترسيخ ارتباطها بهويتها المحلية.‏

بدوره، رأى الشاعر والروائي خليل حمادة أن الشعر الشعبي يمثل أرشيف ‏الناس ولسان حالهم، إذ ينقل همومهم وذكرياتهم وتفاصيل حياتهم بلغة قريبة ‏من وجدانهم، مشيداً بمبادرة مديرية الثقافة إلى تخصيص مساحة للاحتفاء ‏بهذا اللون الأدبي.‏

وتواصل مديرية الثقافة في الرقة خطواتها لإنعاش الحراك الفكري، ودعم ‌‏المراكز الفرعية والفعاليات الأدبية بالتشارك مع أدباء ومثقفي وفناني ‏المحافظة، الذين عقدوا في أيلول الماضي، لقاءً تشاورياً في ‏المركز الثقافي ‏بمدينة الرقة، للوقوف على المعوقات ووضع سبل لتطوير ‏النشاط الأدبي ‏والفني.‏