ديوان أسرع من خبر سيئ.. قلق الإنسان في قصائد محمد حمصي

دمشق-سانا



تتقاطع الذاكرة والطفولة والحب والموت والانتظار في ديوان “أسرع من خبر سيئ” للشاعر السوري محمد حمصي، في تجربة شعرية تستحضر حلب وما فيها من ذكريات شخصية وجماعية عن الولادة والذاكرة والخراب.

الديوان الذي يمثل الإصدار الأول للشاعر، يضم ثلاث مجموعات شعرية، تتوزع نصوصها بين السيرة الذاتية والرسائل والوصايا والتأملات في الحياة والموت، بلغة تقوم على المفارقة والصورة الشعرية المكثفة.

حلب.. ذاكرة المكان والطفولة

يفتتح حمصي ديوانه بقصيدة “سيرة ذاتية”، معلناً انتماءه إلى مدينته حلب، بقوله: “ولدت في مدينة… إنها مدينتي حلب”، لتغدو المدينة حاضرة في مسار النصوص بوصفها ذاكرة شخصية وجماعية، تتداخل فيها ملامح الطفولة مع مشاهد الخراب والفقد.

وتتوالى القصائد، من “خبر بدائي” و”الملك” و”محاكمة” و”فجاءة”، إلى “إغلاق أبواب” و”إعارة” و”تجربة” و”باص الدنيا” و”ذكورة”، في بناء شعري يستثمر المفارقة لتصوير التوتر بين ما يتمناه الإنسان وما يواجهه في واقعه.

وفي قصيدة “إغلاق أبواب”، يتحول الباب إلى صورة للانتظار والضياع، فيما يحضر طابور الفرح بوصفه تعبيراً عن رغبة الإنسان في بلوغ ما يبدو مستعصياً، في امتداد لثيمة الانتظار التي تتكرر في الديوان.

الأمل.. تجربة قابلة للكسر

يشغل الأمل مساحة متناقضة في تجربة حمصي الشعرية، فيبدو كاختبار لمدى قدرة الإنسان على مواجهة الخيبة، كما في قصيدة “تجربة”، حيث يستهل الشاعر نصه بعبارة “جربت الأمل”، قبل أن يستحضر محاولات ترميم الخراب وتقديم ما أمكن إصلاحه للآخرين، وصولاً إلى اكتشاف هشاشة ما كان ينتظره من هذا الأمل.

وتتسع هذه الرؤية في نصوص “فقرة ضائعة من دانتي” و”رسالة إلى الموتى” و”رسالة إلى المتنبي” و”لمن بعدي”، إضافة إلى “وصية لك” و”رسالة شخصية جداً”، حيث تتخذ الكتابة أشكالاً اعترافية تتداخل فيها الأسئلة الذاتية مع مخاطبة الآخرين واستحضار الغائبين.

وفي “رسالة شخصية جداً”، تتشابك صور الباب والحب والفقد والجسد والذاكرة، ضمن خطاب حميم يستكشف أثر الغياب في الذات، ويمنح التفاصيل الشخصية أبعاداً تتجاوز حدود التجربة الفردية.

الطفولة في مواجهة الموت

تبرز ثيمتا الطفولة والموت في قصيدة “آخر خطوات ذاك الصبي”، التي تستعيد مصير طفل تتولى ألعابه تشييعه، فيما تدفنه البنات في دفاترهن، قبل أن تتسع الصورة لتلامس تجربة جيل اصطدم بالعنف والطائرات وضاع تحت الركام.

ويتابع الشاعر أثر الفقد في الذات التي تكبر مثقلة بالفراغ والفقر، مانحاً الطفولة المفقودة مكانة مركزية في بناء القصيدة، أما الانتظار كحالة نفسية فتجلى في قصيدة انتظار، حيث يتخذ صورة طابور طويل يراقب فيه الشاعر الشبابيك العالية التي ملأها بالأحلام، قبل أن يصل إلى خلاصة مكثفة: “يد الحياة أقصر من يدي”، في تعبير عن اتساع المسافة بين التطلعات وإمكانات تحقيقها.

ويختتم الديوان بقصيدة “وصية مؤجلة”، مستعيداً ثيمة الرحيل التي تواكب نصوصه، ومفسحاً المجال أمام مواجهة أخيرة مع الموت وما يتركه الإنسان خلفه.

عنوان يلخص القلق الإنساني

يستمد الديوان عنوانه من عبارة أسرع من خبر سيئ، التي تتكرر في عدد من القصائد، لتتحول إلى لازمة تربط النصوص وتكثف إحساساً بقلق يسبق الخيبة، وبعالم تتسارع فيه الأخبار المؤلمة فيما تتعثر الأحلام في الوصول إلى نهاياتها المنشودة.

وفي تصريح لـ سانا، قال الشاعر محمد حمصي: “كل ما أردته في هذا الديوان، لا يتعدى فضول الأطفال.. مجرد محاولات لفهم بسيط، يشرح قلقنا الذي يحمل كل شيء على ظهره ويدور يدور حول الموت، حتى نموت”.

وأضاف حمصي: “إن الديوان هو لفظ “لا” في وجه عالم قاسٍ، ورد صفعة واحدة على وجهه، ترد ماء وجوهنا المكلومة”، في إشارة إلى رغبته في التعبير عن القلق الإنساني ومواجهة ما يثقل الحياة من أحزان وخيبات.

الشاعر والديوان في سطور

محمد حمصي شاعر سوري من مواليد حلب عام 1995، درس الهندسة الميكانيكية في جامعتها، ونشر نصوصاً في عدة صحف عربية، وشارك في أنشطة ثقافية بمدينة حلب.

أما الكتاب فهو صادر عن دار جدار للثقافة والنشر في الإسكندرية 2026، ويقع في 99 صفحة من القطع المتوسط.