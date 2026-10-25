إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تتناول سانا الثقافية في هذا الأسبوع مجموعة من الإصدارات الحديثة الصادرة عن دور نشر سورية، تتنوع موضوعاتها بين الفكر والأنثروبولوجيا والإعلام والشعر والفلسفة والتراث الديني، وتسلط الضوء على قضايا معرفية وثقافية متعددة.

وتعكس هذه الإصدارات تنوع اهتمامات الكتاب والباحثين، من دراسة تطور الفكر الإنساني وتحولات الصحافة المعاصرة إلى تناول القضايا الروحية والأخلاقية، بما يسهم في إثراء المكتبة العربية وفتح آفاق جديدة للقراءة والحوار.

– كتاب تدجين الفكر المتوحش:

المؤلف: عالم الأنثروبولوجيا البريطاني البارز جاك غودي.

المترجم: حميد جسوس.

دار النشر: الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية 2026.

نبذة عن الكتاب: دراسة أنثروبولوجية تستكشف أثر الكتابة وظهور الثقافة المكتوبة على إدراك البشر وتطور الفكر الإنساني مقارنة بالمجتمعات الشفهية التقليدية.

– كتاب: أجراس الصحافة الذكية تقرع في غرف الأخبار:

المؤلف: الكاتب والصحفي السوري حسين الإبراهيم.

دار النشر: دار الرواد للنشر ودار أجيال للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يبحث في تأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي وصناعة المحتوى، مسلطاً الضوء على التحديات الأخلاقية والمهنية التي تواجه الصحفيين، وأهمية مواكبة التطور التقني مع الحفاظ على القيم والمعايير الصحفية.

– ديوان شعري: روليت:

المؤلف: الشاعر اليمني جبر بعداني.

دار النشر: موزاييك للدراسات والنشر، إسطنبول 2026.

نبذة عن الديوان: يقدم تجربة شعرية تتناول العلاقة بين الشعر والحياة، وتنفتح على قضايا إنسانية وفكرية كبرى، من خلال قصائد تسعى إلى التعبير عن أسئلة الإنسان وتجاربه ومواقفه من الحياة.

– كتاب: بر الوالدين:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

دار النشر: دار الفيحاء للنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يجمع أحاديث نبوية وآثاراً مروية في فضل بر الوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما، مقدماً مادة حديثية تتناول مكانة الوالدين والقيم الأخلاقية في التراث الإسلامي.

– كتاب: فقه الفلسفة:

المؤلف: الفيلسوف الفرنسي روجيه بول دروا.

المترجم: فاروق الحميد.

دار النشر: الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يقدم مدخلاً إلى المفاهيم الفلسفية وكيفية نشوئها وتطورها، مبتعداً عن الاقتصار على السرد التاريخي التقليدي، ومبرزاً صلات الفلسفة بالعلوم الإنسانية، بما يساعد القارئ على فهم المصطلحات والأفكار الفلسفية ضمن سياقاتها المعرفية.

– كتاب: أحوال الأبرار عند الاحتضار:

المؤلف: الدكتور خلدون عبد العزيز مخلوطة.

دار النشر: دار الفكر، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: عمل يغوص في معالم السلوك الروحي والأخلاقي، ويستعرض سير الصالحين والعبّاد وأحوالهم في التزكية والتزود بالتقوى، وفق رؤية إيمانية عميقة تهذب النفوس وتلهم القارئ للاقتداء بمسيرة الأبرار والسير على نهجهم، مما يجعله إضافة للكتب السلوكية والفكرية التي تثري المكتبة العربية وتستحق القراءة.

وتقدم هذه الإصدارات للقارئ فرصاً للاطلاع على رؤى وتجارب متنوعة في مجالات الفكر والأدب والإعلام والفلسفة والتراث، وتؤكد أهمية الكتاب في نقل المعرفة ومواكبة التحولات الثقافية والفكرية، وتعزيز الحوار بين مختلف حقول الإبداع والمعرفة.