فيلم “السحر العملي 2” عودة بولوك وكيدمان لمواجهة “اللعنة القديمة”

دمشق-سانا

تتوقف زاوية «فيلم تحت الضوء» هذا الأسبوع عند الفيلم الأمريكي الفانتازي الجديد «السحر العملي 2»، من بطولة النجمتين ساندرا بولوك ونيكول كيدمان، والذي عرض مؤخراً في سينما الزهراء بحلب.

يمزج العمل بين الفانتازيا الخارقة للعادة والدراما الاجتماعية، في حكاية تشهد العودة المنتظرة للشقيقتين “أوينز” بعد غياب دام 28 عاماً، لتختبر أثر الفجوة الجيلية والموروث العائلي في مواجهة لعنة قديمة تلاحق خياراتهما.

الفيلم من إخراج المخرجة العالمية سوزان بيير، وصاغ السيناريو أكيفا جولدسمان استناداً إلى رواية “كتاب السحر” الصادرة عام 2021 للكاتبة أليس هوفمان، ويقود العمل ثنائية النجمتين الحائزتين الأوسكار بولوك وكيدمان، مع انضمام وجوه جديدة شابة أبرزها جوي كينج ومايسي ويليمز، إلى جانب ديان ويست.

لعنة تتحدى الأجيال

تبدأ الحكاية بعد مرور عقود على أحداث الجزء الأول، حيث تعود الشقيقتان سالي، التي تؤديها بولوك، و«جيليان»، التي تجسدها كيدمان، لمواجهة امتداد اللعنة العائلية التي تلاحق الرجال الذين يقعون في حب نساء العائلة، وتتداخل الأحداث مع جيل جديد يمثله ابنتا سالي: “كايل” (جوي كينج) و”أنتونيا” (مايسي ويليمز).

وينطلق الصراع الرئيس عندما تنكشف مخطوطات قديمة وأسرار مظلمة تخص السلالة، ما يضطر الأجيال المتعاقبة من الساحرات إلى السفر والتنقل جغرافياً لمواجهة تهديدات خارقة للطبيعة، ومحاولة كسر اللعنة نهائياً لحماية بناتها.

ويفتح هذا التداخل مساحة لمقاربة العلاقة بين حماية العائلة والاختيار الأخلاقي، مستعرضاً التناقض بين رغبة الجيل القديم في الانعزال، واندفاع الجيل الجديد لتجربة قدراته الخارقة.

إيقاع يتأثر بتعدد الأجيال

في مراجعته النقدية الحديثة عبر موقع روتن توميتوز، يرى الناقد تود جيلكريست، أن الثلث الأول من الفيلم ينجح في استعادة أجواء الحنين (النوستالجيا)، وتقديم الشخصيات بعد سنوات طويلة، غير أن تماسك السرد يتراجع نسبياً مع اتساع الخطوط الجانبية المتعلقة بالبنات والجيل الجديد.

ويشير النقاد وفق الموقع إلى أن الانتقال بين عوالم الشقيقتين الكبيرتين ومغامرات الممثلين الشباب يربك الإيقاع، ويجعل بعض التفاصيل بعيدة عن التصعيد الرئيس المحرك للحبكة، ومع ذلك، تستعيد الأحداث مسارها في الفصل الأخير عبر مشهد ذروة جماعي يعتمد على التضامن الأسري.

حضور كلاسيكي ومحاولات بصرية

تمثيلياً، يستند الفيلم بقوة إلى الحضور الطاغي والكيمياء الاستثنائية بين ساندرا بولوك ونيكول كيدمان، حيث أشاد النقاد بقدرتهما العالية على استعادة روح شخصيتيهما القديمتين بكفاءة ودفق عاطفي واضح، وفي المقابل، واجه السيناريو بعض التحفظات بسبب محدودية مساحات التطوير الفعلي لشخصيات الجيل الجديد مثل مايسي ويليمز وجوي كينج.

وعلى مستوى التنفيذ، تُظهر الرؤية البصرية للمخرجة سوزان بيير نضجاً في استخدام المؤثرات الخاصة البصرية والمونتاج، على الرغم من أن بعض المراجعات أشارت إلى أن زيادة الميزانية الإنتاجية أفقدت العمل جزءاً من “الجاذبية البصرية الدافئة” التي تميز بها الجزء الأول في التسعينيات.

تباين رقمي واضح

تكرر مع الجزء الجديد ذات المفارقة الرقمية التي حدثت مع الفيلم الأول، فبحسب موقع «روتن توميتوز» العالمي المتخصص في نقد الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وتقييمها، حصل الفيلم على تقييم منخفض من النقاد بلغ 35% فقط، حيث وصفه البعض بأنه “إعادة صياغة تعتمد على الحنين دون تقديم معالجة كتابية متماسكة”، وفي المقابل، قفز تقييم الجمهور إلى 93% في مؤشر واضح إلى التباين الحاد بين التدقيق النقدي وانطباعات المشاهدين العاطفية الإيجابية تجاه عودة النجمتين.

تضع هذه القراءات، بين التحفظ على بناء السيناريو والإشادة بالأداء والحضور البصري، فيلم «السحر العملي 2» أمام سؤال يتصل بقدرة سينما أجزاء التكملة على تقديم قيمة فنية مضافة، بحيث لا يطغى بريق النوستالجيا واستدعاء الماضي على جودة الحكاية وبنائها الدرامي.