‏”حذاء الطنبوري” في ثقافي كفرسوسة… مسرح يعلّم الطفل بالضحك والتفاعل

دمشق-سانا‏

تحولت خشبة المركز الثقافي العربي في كفرسوسة اليوم إلى مساحة للضحك والتعلم، خلال عرض ‏مسرحية “حذاء الطنبوري” الذي قدمته فرقة عمو سعيد لمسرح الطفل والعائلة، حاملةً رسائل تربوية ‏وإنسانية ضمن حكاية كوميدية تفاعلية.‏

واستمر العرض نحو 40 دقيقة، بحضور أطفال ويافعين تراوحت أعمارهم بين ثلاثة أعوام و15 ‏عاماً، شارك بعضهم في مجريات الحكاية وتفاعلوا مع شخصياتها، في تجربة كسرت الحاجز بين ‏الخشبة والجمهور ومنحت الطفل دوراً فاعلاً في العرض.‏

حكاية عن قيمة العمل والعلاقات الإنسانية

تروي المسرحية قصة رجل يهجر عمله وأصدقاءه وجيرانه وحياته البسيطة بعد حصوله على ‏المال، قبل أن يكتشف أن ما خسره من علاقات إنسانية وحياة اجتماعية يفوق قيمة ما امتلكه.‏

ومن خلال المواقف الكوميدية، تناول العرض مجموعة من القيم، أبرزها أهمية العمل والتواضع ‏وحسن التعامل مع الآخرين، والابتعاد عن الغرور والتكبر والتنمر، بعيداً عن التلقين والتوجيه ‏المباشر.‏

ورافق المسرحية برنامج ترفيهي تضمن الرسم على وجوه الأطفال وتوزيع الهدايا، إلى جانب فقرة ‏موسيقية غنائية شارك خلالها الأطفال في ترديد عدد من أغاني الطفولة، ما أضفى أجواء من الفرح ‏على الفعالية.‏

تفاعل حي بعيداً عن الشاشات

وأكد مدير فرقة عمو سعيد لمسرح الطفل والعائلة فؤاد المصري في تصريح لـ سانا، أهمية تقديم ‏عروض تجمع بين المتعة والفائدة، وتمنح الأطفال فرصة للتواصل المباشر مع المسرح بعيداً عن ‏الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي.‏

وأوضح المصري أن الفرقة تسعى إلى تقديم الترفيه ضمن حكايات تحمل مضامين تربوية ‏وتعليمية، مشيراً إلى أن اختيار المركز الثقافي جاء لكونه مساحة مناسبة لحضور الأطفال برفقة ‏عائلاتهم، ولا سيما أن عروض الفرقة موجهة إلى الطفل والأسرة معاً.‏

ولفت إلى أن الفرقة تأسست عام 2004، وقدمت منذ ذلك الوقت عروضاً في دمشق وعدد من ‏المحافظات، ضمن المدارس والمراكز الثقافية والمهرجانات، مبيناً أن ارتفاع تكاليف النقل ‏والظروف الاقتصادية حدّا خلال السنوات الأخيرة من قدرتها على الوصول إلى المحافظات، رغم ‏سعيها إلى توسيع نشاطها مجدداً.‏

المسرح يزرع الفرح والقيم الإنسانية

بدوره، أوضح الممثل محمد وليد عنبري أن العرض يسعى إلى إيصال معانٍ تربوية واجتماعية ‏ضمن حكاية عنوانها الفرح ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال.‏

وأشار عنبري إلى أن المسرحية تؤكد أن «الحياة حلوة ببساطتها»، وأنها تصبح أجمل عندما يسود ‏التعامل الحسن بين أفراد المجتمع، بعيداً عن النظرة الفوقية والتنمر، لافتاً إلى أن التفاعل المباشر ‏يجعل الطفل شريكاً في التجربة المسرحية، لا متلقياً فقط.‏

وبيّن أن الهدف الأهم يتمثل في ترك أثر جميل في وجدان الطفل، وغرس القيم الإنسانية التي ‏يحتاجها في حياته اليومية، من خلال مسرح يجمع بين المتعة والفائدة.‏

ويعيد العرض التأكيد على أهمية مسرح الطفل بوصفه مساحة ثقافية حية، قادرة على تقديم القيم ‏بصورة محببة، ومنح الأطفال فرصة للفرح والمشاركة والتفاعل في مواجهة الحضور المتزايد ‏للشاشات والوسائط الرقمية في حياتهم اليومية.‏