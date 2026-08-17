معرض للأعمال اليدوية بدمشق يستلهم الطبيعة كمصدر للإبداع

دمشق-سانا‏

أقيم في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم الإثنين معرض ‏الأعمال اليدوية “نبض الطبيعة في حضرة الإبداع” للفنانة زينب علي ‏حبش، مقدّماً تجربة فنية تحتفي بجماليات الطبيعة بوصفها مصدراً ‏للإلهام، وتبرز قدرة الحرف اليدوية على تحويل الخامات البسيطة إلى ‏قطع تحمل روح الابتكار والهوية البصرية‎.‎

‎ ‎العلاقة بين الطبيعة والإبداع اليدوي

أكدت حبش في تصريح لـ سانا أن معرضها يقوم على فكرة إعادة التدوير ‏واستثمار خامات البيئة المتنوعة مثل الأقمشة والمعادن والزجاج ‏والبلاستيك، بهدف تحويل المواد غير المفيدة إلى أعمال فنية تعبّر عن ‏الحياة وتدعم الوعي البيئي‎.‎

وبيّنت حبش، أن الطبيعة بالنسبة لها مصدر دائم للإبداع، وأن العمل ‏اليدوي يمنحها مساحة للتعبير عن رؤيتها الجمالية عبر لوحات يدوية ‏وأعمال نحتية وتشكيلات من السيراميك والفخار، مبينة أن المعرض ‏يضم أعمالاً تعتمد على تقنيات الكولاج والديكوباج والرسم على الزجاج ‏والحرير باستخدام الألوان المائية والأكريليك، إضافة إلى لوحات ثلاثية ‏تجمع بين ألوان الصيف الدافئة وألوان الخريف الهادئة، ما يمنح ‏المعرض تنوعاً بصرياً يعكس تعدد مصادر الإلهام‎.‎





‎ ‎التجربة الفنية وتحدياتها

وأوضحت حبش أن صعوبات تأمين المواد والألوان اللازمة تشكّل تحدياً ‏دائماً، معتبرة أن هذه الخامات جزء من روح العمل الفني، وأشارت إلى أن إنجاز القطعة الفنية يمنحها سعادة خاصة، وأن البعض قد يرى الفن ‏كماليات، لكنها تراه غذاءً للروح ومصدراً للراحة النفسية والإيجابية‎.‎

وافتتح المعرض بحضور رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين محمد ‏صبحي السيد يحيى، إلى جانب حشد من المهتمين بالفنون اليدوية ‏والتشكيلية حيث أبدت ندى بندقجي إعجابها بالتنوع الكبير في الأعمال، ‏معتبرة أن المعرض يقدّم نموذجاً حقيقياً عن قدرة الفنان على تحويل ‏المواد البسيطة إلى قطع فنية تحمل قيمة جمالية ورسالة بيئية أما نغم ‏مغربي، فوصفت المعرض بأنه مساحة دافئة تحتفي بالطبيعة، تجمع بين ‏البساطة والابتكار وتمنح المتلقي فرصة للتأمل في تفاصيلها عبر ‏تشكيلات مصنوعة بعناية وحرفية‎.‎





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‎ ‎ويأتي المعرض، المستمر حتى الخميس القادم، ضمن توجه المركز ‏الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق لدعم التجارب الفنية الفردية، وإتاحة ‏حضورها أمام الجمهور وتشجيع الفنانين على تقديم أعمال تعكس ‏ارتباطهم بالبيئة والمجتمع‎.‎



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