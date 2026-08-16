المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 16 من آب 2026

المفكرة الثقافية 5 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 16 من آب 2026

دمشق:

1 – جلسة حوارية بعنوان (المراكز الثقافية ودورها في البناء الثقافي)، يقيمها منتدى دمشق الثقافي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (هويتي بعالم متغير)، تلقيها الأستاذة سوسن لداوي في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (الذكاء الاصطناعي في التعليم)، يقدمها المهندس تميم زعرور، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – ندوة بعنوان (المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع)، يشارك فيها الدكتوران ماهر الزامل وفرحات الكسم، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية للأطفال بعنوان (الشطرنج: متعة وتفكير)، يقدمها المركز الثقافي العربي بجيرود، في قاعة المركز، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – أصبوحة شعرية بعنوان (مقتطفات من الشعر الحديث)، يقدمها القاسم محمد الأحمد، في النافذة الثقافية بالصبورة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (التغيير القيمي في المجتمع وآليات التغيير المجتمعي)، يقدمها الدكتور باسل حتاحت ضمن الأسبوع الثقافي الأول لمؤسسة فكر وبناء، في مركز الشهيد يحيى شربجي بداريا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حمص:

1 – ورشة رسم خاصة بالأمراض المشمولة ببرنامج اللقاح، في النافذة الثقافية في شين بإشراف مجموعة من الرسامين الموهوبين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة توعية بعنوان (مخاطر مخلفات الحرب)، ينظمها المركز الثقافي في تلكلخ بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، في مبرة قرية جسر قمار، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (زمن الغضب والقهر في حصار بابا عمرو)، يقدمها الأستاذ مصطفى الصوفي، في رابطة الخريجين الجامعيين بشارع الكورنيش بمدينة حمص، الساعة الـ 6:30 مساءً.

حماة:

عرض مسرحي للأطفال ومسابقات ثقافية وفقرات إنشادية ضمن مهرجان صيف سوريا للعائلة، في حديقة أم الحسن، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة رسم بعنوان (حلم وطموح)، يقدمها قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط يدوي بعنوان (صنع بعض الأشكال من المعجون)، يقدمه قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة “قلباً وقالباً” و”في أحلامك” و”ليلو وستيتش”، في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

4 – محاضرة علمية ضمن سلسلة (علم الفلك) بعنوان (تمييز النجوم واليوم القطبي)، يقدمها الأستاذ يوسف أحمد جندي، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – حفل غنائي لكورال ست الكل ضمن مهرجان صيف سوريا، في الحديقة المركزية بطرطوس، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان (سورة الفاتحة “في بلاغة القرآن الكريم وإعجازه”)، تقدمها السيدة عائشة قسام، في المركز الثقافي العربي في جبلة بقاعة المحاضرات، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – ملتقى شعري بعنوان (زخارف شعرية)، يقدمه الشاعران صفية الدغيم والبراء خالد هلال، في مديرية الثقافة في اللاذقية بدار الثقافة / ط3، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 – عرض الفيلم الروائي الطويل “أحمد مريم” في ختام تظاهرة أفلام الثورة السورية، في صالة سينما الكندي باللاذقية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

حلب:

1 – عرض مسرحية بعنوان (حرف)، يقدمها أطفال الجمعية الخيرية الإسلامية ضمن مهرجان صيف سوريا، على مسرح سوق الإنتاج في حلب، الساعة الـ 9:00 مساءً.

2 – عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، صندوق الأمانات، أحبك من زمان، صعود الشر المميت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – ندوة بعنوان (إلا بالتقوى)، يقدمها الأستاذان مهيدي الحاجة وإسماعيل الهوش، في المركز الثقافي العربي في القورية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (التنوع الزراعي وأهميته)، يقدمها الأستاذ حامد الأحمد، في المحطة الثقافية في العشارة بصالة البلدية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة تدريبية بعنوان (الجاهزية لفرص العمل)، يقدمها المهندس عمران الخلوف، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 7:00 مساءً.

الرقة:

محاضرة بعنوان (الثقافة الإسلامية)، يلقيها الشيخ الداعية أحمد حجي الدخيل، في المركز الثقافي العربي بالجرنية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

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