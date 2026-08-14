ألفية ابن مالك.. متنٌ رسّخ النحو العربي وأطلق مدرسةً من الشروح



دمشق-سانا



تحتل ألفية ابن مالك مكانة استثنائية في تاريخ الدرس النحوي العربي، إذ نجح صاحبها في نظم خلاصة واسعة من مسائل النحو والصرف في متن تعليمي محكم، سرعان ما تحول إلى أحد أشهر المتون العربية حفظاً وشرحاً وتدريساً.

ولم تقف قيمتها عند حدود المتن، بل أصبحت منطلقاً لمئات الشروح والحواشي والدراسات التي كشفت تنوع مناهج النحاة في فهم القاعدة والاستدلال عليها ومناقشة الخلافات النحوية.

وتؤكد دراسة حديثة منشورة في مجلة العلوم الشاملة عام 2026 أن الألفية تعد من أشهر المنظومات التعليمية في النحو العربي وأكثرها تأثيراً في مسيرة الدرس النحوي قديماً وحديثاً، وأن الإقبال عليها أدى إلى نشوء تقاليد واسعة من الشرح والتعليق والمناقشة.

ابن مالك.. صاحب المتن الأشهر

هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي، أحد كبار أئمة العربية في القرن السابع الهجري، ولد في جيان بالأندلس سنة 600هـ/1203م، ثم انتقل إلى المشرق واستقر في دمشق، وتوفي فيها سنة 672هـ/1274م، وتذكر المصادر أن من أبرز مؤلفاته إلى جانب الألفية: “الكافية الشافية” و”تسهيل الفوائد” و”لامية الأفعال”.

ولم تكن الألفية أول تجربة له في نظم علوم العربية، فقد نظم “الكافية الشافية” في نحو 2757 بيتاً، ثم اختصرها في منظومة أقرب إلى الغرض التعليمي عرفت بـ”الخلاصة”، واشتهرت باسم ألفية ابن مالك، ويفسر هذا الاختصار جانباً من سر انتشارها؛ فقد جمعت في أبيات قليلة قدراً كبيراً من القواعد والمسائل، مع ترتيب محكم جعلها صالحة للحفظ، وفي الوقت نفسه مفتوحة أمام الشارحين للتفصيل والتحليل.

من المتن إلى مدرسة من الشروح

سرعان ما تحولت الألفية إلى مشروع علمي متجدد، فتتابعت عليها الشروح والحواشي، واختلفت مناهج أصحابها بحسب أهدافهم ومستويات القراء.

وفي هذا السياق، خلصت دراسة سالمة علي أحمد الشاملي، المنشورة في “مجلة العلوم الشاملة” عام 2026، إلى أن شرح ابن عقيل اتسم بالطابع التعليمي ووضوح العبارة والاقتصاد في الخلافات، في حين اتجه شرح الأشموني إلى الطابع الموسوعي، مع كثرة الشواهد والتعليلات وآراء النحاة.

وتوصلت دراسة أخرى منشورة في مجلة “الأثر” عام 2020 إلى نتيجة مماثلة، معتبرة شرح ابن عقيل شرحاً تعليمياً يمتاز بالوضوح والسهولة وقلة مسائل الخلاف، بينما بدا شرح الأشموني أكثر توسعاً في الأدلة والشواهد والبراهين وآراء النحاة.

ابن عقيل.. الشرح الذي قرّب الألفية إلى الدارسين

يعد بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل (694/698-769هـ) من أبرز شراح الألفية وأئمة النحاة، وقد لازم أبا حيان الأندلسي اثنتي عشرة سنة، فشهد له أستاذه بمكانته في العربية.

واتخذ ابن عقيل في شرحه مساراً تعليمياً يقوم على شرح البيت أو الأبيات، واستخراج القاعدة، والاستشهاد بالقرآن الكريم والشعر وكلام العرب، مع بيان آراء النحاة عند الحاجة، وتصف مصادر تعليمية متخصصة شرحه بأنه سهل العبارة ومناسب لمتوسطي الثقافة النحوية وقريب من أذهان الناشئة.

السماع والقياس وبناء القاعدة

لا يقدم شرح ابن عقيل النحو باعتباره مجموعة أحكام للحفظ فقط، بل يكشف عن أصول الاستدلال التي قام عليها هذا العلم، وفي مقدمتها السماع والقياس والتعليل ونظرية العامل والإجماع.

فالشاهد اللغوي عنده يؤدي وظيفة علمية في إثبات القاعدة أو تفسيرها أو ترجيح وجه من وجوه الإعراب، بينما يتيح القياس الانتقال من الشاهد إلى القاعدة العامة، وتظهر هذه المنهجية في طريقة معالجته لأبواب متعددة من الألفية، إذ يبدأ من الاستعمال ثم يستنبط الحكم ويختبره في صور مختلفة.

الأشموني.. نحوٌ أكثر توسعاً

أما علي بن محمد بن عيسى، نور الدين الأشموني، المتوفى سنة 900هـ، فقد اتخذ في شرحه منحى أكثر توسعاً؛ إذ كثّف الشواهد والتعليلات والتنبيهات، واستعرض آراء النحاة ومذاهبهم، ولهذا وصفته الدراسات المقارنة بأنه شرح موسوعي يخدم المتخصصين، في مقابل الطابع التعليمي الأكثر مباشرة لدى ابن عقيل.

الشاطبي.. قراءة تحليلية واسعة

من الشروح الكبرى “المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية” لأبي إسحاق الشاطبي، المتوفى سنة 790هـ، وهو من أوسع شروح الألفية وأغزرها مادة، وقد اهتم بتفسير غوامضها وبسط عللها ومناقشة مسائلها في ضوء أصول الدرس النحوي.

وصدر تحقيق الكتاب عن معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في عشرة أجزاء، تسعة منها للنص وجزء للفهارس، بعد سنوات طويلة من التحقيق والمراجعة.

الألفية.. متن يتجدد بالقراءة

توالت بعد ذلك شروح أخرى، من أبرزها “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك” لابن هشام الأنصاري، وشرح ابن الناظم، إضافة إلى حواشٍ ودراسات متعددة.

وهكذا تجاوزت الألفية وظيفتها الأولى بوصفها متناً للحفظ، لتصبح مدخلاً إلى دراسة تاريخ النحو ومناهج الاستدلال والخلاف بين المدارس النحوية، فالنص الواحد أتاح لكل جيل أن يعيد قراءته وفق حاجاته العلمية، ولذلك بقيت الألفية حاضرة في الدرس العربي بعد قرون طويلة من نظمها.

وبهذا المعنى، لم يكن إنجاز ابن مالك مجرد اختصار لعلوم النحو في أبيات، بل تأسيس لمتن علمي قابل للتجدد؛ فكل بيت فيها يمكن أن يفتح أمام الدارس باباً من أبواب القاعدة والشاهد والخلاف والتعليل، وهو ما يفسر استمرار حضورها في التعليم والبحث العربي إلى اليوم.