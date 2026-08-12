لقاء في المتحف الوطني يناقش دور الشباب في حماية الأحياء التاريخية وصون هويتها

دمشق-سانا

ضمن فعاليات لقاء “مستقبل الأحياء التاريخية ودور الشباب في الحفاظ عليها”، الذي أقامته ‏إيكوموس سوريا بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وبرعاية وزارة الثقافة في المتحف ‏الوطني بدمشق، ناقشت جلستان حواريتان واقع الأحياء التاريخية في دمشق وحلب، وتحديات ‏حمايتها، وسبل إشراك الشباب في صون ذاكرتها العمرانية، وربطها باحتياجات الحياة المعاصرة.

وسلطت الجلستان، المنظمتان بمناسبة اليوم العالمي للشباب اليوم الأربعاء، الضوء على أهمية ‏تمكين الجيل الشاب من المساهمة في التوثيق والترميم والتخطيط، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ‏ويحافظ على الأحياء التاريخية فضاءات حية بقيمها المعمارية والاجتماعية والثقافية.‏

واقع الأحياء التاريخية وتحديات حمايتها

تضمنت الجلسة الأولى ثلاث محاضرات، تناولت أولاها “الأحياء التاريخية في دمشق بين ‏التسجيل والإهمال”، حيث أكد رئيس إيكوموس سوريا الدكتور موفق دغمان، أن حماية المواقع ‏التاريخية تتطلب دراسة واقعها العمراني والاقتصادي، وتوثيق العناصر المتضررة أو المهددة، ‏وتحليل التعديات عليها، إلى جانب وضع أطر قانونية وتنظيمية توازن بين متطلبات الحماية ‏واحتياجات النشاط الاقتصادي، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وإشراك الشباب في أعمال ‏التوثيق والحماية.‏

ورأت الدكتورة عبير عرقاوي، المتخصصة في حماية المباني والمواقع التاريخية وإدارة التراث ‏العمراني، أن التعاون بين إيكوموس ومديرية الآثار والمتاحف يفتح مرحلة جديدة في حماية الأحياء ‏التاريخية، داعية إلى الإسراع في وضع قانون بناء واضح يحدد مناطق الحماية، وينظم الأنشطة ‏العمرانية فيها.‏

الشباب والهوية في حماية الأحياء

وفي محاضرة “الأحياء التاريخية في حلب وتحدياتها”، أوضحت المهندسة ثريا زريق، أن واحداً من ‏كل عشرة مبانٍ تاريخية في حلب تعرض لضرر كامل، فيما تجاوزت نسبة المباني المتضررة أو ‏المهددة 50 بالمئة، مشددة على ضرورة تدريب الشباب وإشراكهم في مشاريع إعادة تأهيل الأحياء ‏التراثية.‏

بدوره، أكد المهندس محمود زريق في محاضرة تناولت رؤية المديرية العامة للآثار والمتاحف، أن ‏الحفاظ على الأحياء التاريخية يشمل صون هويتها وذاكرتها الجماعية ونسيجها العمراني، وتأمين ‏الخدمات لسكانها وتشجيعهم على البقاء فيها، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في التوثيق.



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وأكدت الدكتورة لينا قطيفان، مديرة المواقع السورية المدرجة على قائمة التراث العالمي، أن حماية ‏الأحياء التاريخية مسؤولية وطنية وثقافية، مستعرضة قانون الآثار رقم 222 لعام 1963 ‏وتعديلاته، وداعية إلى الجمع بين التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد والترميم ودعم الحرف التقليدية ‏والتعاون الدولي، مع اعتبار الشباب شركاء أساسيين في صون الذاكرة العمرانية.‏

الشباب والتراث

وخصصت الجلسة الثانية لحوار مفتوح جمع شباباً ومختصين ومهندسين وأكاديميين لمناقشة ‏مستقبل المدن التاريخية السورية وسبل توسيع مشاركة الشباب في إعداد الرؤى والخطط الخاصة ‏بها.

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ولفت المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور مسعود البدوي إلى أهمية إشراك الشباب، ولا سيما ‏المهندسين المعماريين، في جهود الحماية، مؤكداً أن التعاون بين المديرية ونقابة المهندسين وكلية ‏العمارة بجامعة دمشق يتيح تبادل الخبرات وبناء شراكات عملية لصون القيم العمرانية والثقافية.‏

وخلص المشاركون إلى أن حماية الأحياء التاريخية تتطلب تكامل الجهود المؤسساتية والمجتمعية، ‏وتمكين الشباب من الإسهام في التوثيق والترميم والتخطيط وابتكار حلول مستدامة، مؤكدين أن ‏صون هذه الأحياء لا يقتصر على المباني، بل يشمل الذاكرة واستمرار الحياة فيها، بما يحافظ على ‏أصالة المدن وهويتها ويربط الماضي بالحاضر والمستقبل.‏