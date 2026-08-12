‏ قصص من التراث الشعبي في المركز الثقافي بأبو رمانة تبرز الحكاية بوصفها ذاكرة المجتمع

دمشق-سانا

أقيمت في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم الأربعاء محاضرة بعنوان “قصص من التراث ‏الشعبي” قدمها الباحث محي الدين قرنفلة، تناول خلالها أهمية الحكاية الشعبية في حفظ الذاكرة ‏الجمعية، وما تختزنه من قيم وعادات ومصطلحات وصور اجتماعية تناقلتها الأجيال، مؤكداً ‏ضرورة صون هذا الموروث وإيصاله إلى الأجيال الجديدة.‏

وتوقف قرنفلة عند الحكاية الشعبية بوصفها أحد أبرز مكونات التراث الشفوي، مبيناً أنها لم تكن ‏مجرد وسيلة للتسلية وتمضية الوقت، بل شكلت على مر الزمن سجلاً حياً لحياة الناس، حفظ ‏تجاربهم ونظرتهم إلى الحياة وعلاقاتهم الاجتماعية، وما ارتبط بها من عادات وتقاليد وأمثال ‏وحكايات ومفردات لغوية.‏

الحكاية الشعبية.. ذاكرة حيّة

قال الباحث محي الدين قرنفلة في تصريح لـ سانا: إن التراث غير المادي يشكل جزءاً أساسياً من ‏هوية المجتمع، لأنه يحمل تفاصيل الحياة اليومية التي قد لا نجدها في الكتب والوثائق الرسمية، ولا ‏سيما أن كثيراً من الحكايات والأمثال والمصطلحات الشعبية انتقلت شفاهاً بين الأجيال، فاحتفظت ‏بملامح البيئة التي نشأت فيها وباللغة التي كانت متداولة بين أهلها.‏

واستعاد جانباً من ذكرياته في دمشق، مستحضراً صوراً ومواقف وحكايات بقيت راسخة في ‏الذاكرة، وما ارتبط بها من أمثال وتعبيرات شعبية شكّلت جزءاً من الذاكرة الاجتماعية للمدينة.

وأكد أن استحضار هذه الذكريات لا يأتي من باب الحنين إلى الماضي فحسب، وإنما بهدف قراءة ما ‏تختزنه من دلالات اجتماعية وإنسانية، والتعريف بطريقة حياة الأجيال السابقة، وكيف كانت ‏الحكاية والمثل والمفردة الشعبية وسيلة للتعبير عن التجربة، ونقل الحكمة والمعرفة.‏

دمشق في الذاكرة.. تفاصيل لا تحفظها الكتب

لفت قرنفلة إلى أن المدن ومنها دمشق، لا تُختصر في شوارعها وأبنيتها وآثارها، بل تحفظ ذاكرتها ‏أيضاً في حكايات أهلها وأمثالهم ولهجتهم وتعبيراتهم وعاداتهم اليومية، وهي تفاصيل صغيرة في ‏ظاهرها، لكنها تحمل قيمة كبيرة في فهم المجتمع وتحولاته، وشدّد على أهمية جمع هذه المادة ‏وتوثيقها قبل أن تغيب برحيل من حملوها في ذاكرتهم، وتقديمها بأساليب قريبة من الأجيال الجديدة ‏لتظل جزءاً من حياتهم الثقافية، وليس مجرد مادة من الماضي.‏

نقل التراث إلى الأجيال الجديدة

وشدد الباحث على أن الحفاظ على التراث الشعبي مسؤولية ثقافية وتربوية مشتركة، تبدأ من ‏الأسرة والمدرسة وتمتد إلى المؤسسات الثقافية والإعلامية، من خلال تشجيع الأطفال والشباب على ‏الاستماع إلى كبار السن، وتوثيق ما لديهم من حكايات وأمثال ومصطلحات وذكريات، كما أن إعادة ‏تقديم هذا الموروث بلغة معاصرة ووسائل حديثة يمكن أن تمنحه حياة جديدة، وتفتح أمام الأجيال ‏القادمة باباً للتعرف إلى جذورها، واكتشاف القيم الإنسانية التي حملتها الحكايات الشعبية، مع ‏الحفاظ على خصوصيتها الثقافية.‏

وتؤكد المحاضرة أن التراث الشعبي ليس ماضياً مغلقاً، بل ذاكرة حية تتجدد كلما رُويت الحكاية، ‏واستُعيد المثل، وحُفظت الكلمة، ووُثقت الذكرى، فكل حكاية شعبية تختزن حياة إنسان، وكل مثل ‏يلخص تجربة، وكل مصطلح يحفظ ملامح بيئة وزمن.‏

وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي في المركز الثقافي بأبو رمانة، الهادفة إلى تعزيز ‏حضور التراث اللامادي في الوعي العام، بوصفه جسراً يصل الماضي بالحاضر، ويمنح الأجيال ‏الجديدة جذوراً أكثر رسوخاً وهوية قادرة على الاستمرار.‏