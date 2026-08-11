بين أصالة الرسالة وأدوات العصر.. جناح الأوقاف بصيف سوريا يرسم ملامح المسجد المجتمعي

دمشق-سانا

روبوتات تتحرك بأوامر برمجها شبان، وبرامج كشفية ومهنية تستقطب اليافعين، إلى جانب استشارات أسرية ودورات تُعنى بتربية الأبناء؛ مشهد متنوع يقدمه جناح وزارة الأوقاف في مهرجان صيف سوريا، عاكساً صورة للمسجد بوصفه فضاءً تربوياً واجتماعياً يواكب اهتمامات الأجيال الجديدة واحتياجات المجتمع.

في أرجاء الجناح، يلتقي التعليم الشرعي بالابتكار التقني وتنمية المهارات، وتتجاور الأنشطة الشبابية مع برامج دعم الأسرة، ضمن رؤية تسعى من خلالها الوزارة إلى توسيع دور المسجد، وتعزيز حضوره في حياة الفرد والمجتمع.





وقال مسؤول البرامج والأنشطة التربوية في إدارة الحلقات القرآنية التربوية بوزارة الأوقاف أحمد نبيل رومية لـ سانا: إن مشاركة الوزارة في مهرجان ثقافي وترفيهي تهدف إلى إبراز دور المسجد في البناء المجتمعي، انطلاقاً من مفهوم المؤمن القوي بمعناه الشامل فكرياً وعلمياً ومهارياً واجتماعياً، وليس بدنياً فحسب.

من الروبوت إلى المهنة

ويبرز في جناح الوزارة حضور التكنولوجيا إلى جانب البرامج الدينية والتربوية، إذ يعرض شبان سوريون روبوتات صمموها خلال برنامج تدريبي انطلق في عدد من المحافظات، بهدف تنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في مسابقات محلية ودولية.

ولفت رومية إلى أن الاهتمام بالابتكار يشمل أيضاً طلاب التعليم الشرعي التأسيسي، من خلال الجمع بين العلوم الشرعية وتنمية التفكير والإبداع لدى الأطفال واليافعين.

كما تعمل الوزارة، وفق رومية، على مشروع لتعليم طلاب المساجد مهناً وحرفاً بالتعاون مع المدارس المهنية والصناعية، بما يزودهم بخبرات عملية تفيدهم في حياتهم المستقبلية.

وتشمل الخطط أيضاً الرحلات والبرامج الكشفية والأنشطة الشبابية، لتحويل النشاط المسجدي إلى تجربة تجمع المعرفة والمهارة والعمل الجماعي والممارسة الميدانية.



ويشارك في جناح الوزارة كل من إدارة الحلقات القرآنية التربوية، وإدارة شؤون الأسرة، وإدارات التعليم الشرعي التأسيسي والإعدادي والثانوي، في صورة تعكس تنوع المجالات التي يشملها المشروع.

الأسرة في صلب العمل المجتمعي

وفي جانب آخر من الجناح، تعرف إدارة شؤون الأسرة بخدمات الاستشارات التي تقدمها للمساعدة في معالجة المشكلات والخلافات الأسرية، إلى جانب دورات للمقبلين على الزواج، وبرامج في تربية الأبناء وإدارة الخلافات.

وأكد رومية أن إدراج هذه البرامج ضمن أنشطة الوزارة يعكس توجهاً لتوسيع الدور التربوي والاجتماعي للمسجد، وجعل الأسرة جزءاً أساسياً من منظومة العمل المجتمعي.

وكشف عن توجه لإقامة مخيمات مركزية تجمع مسؤولي الأنشطة من مختلف المحافظات، بهدف تبادل الخبرات والوصول إلى مشروع موحد ومستدام على مستوى سورية، موضحاً أن البرامج الحالية تمثل بداية لمسار يفترض أن يتطور من ورشات وتجارب أولية إلى منظومة أكثر اتساعاً وتنظيماً.

وتتواصل فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق حتى الـ21 من آب، وتتضمن ‏أنشطة ثقافية وفنية وتعليمية وترفيهية موجهة إلى الأطفال واليافعين والعائلات.