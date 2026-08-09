إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تنوّعت الإصدارات الحديثة الصادرة عن دور النشر السورية والعربية بين الرواية وأدب الرحلات والدراسات التاريخية والكتب الاجتماعية واللغوية، مقدّمةً للقارئ فضاءات معرفية وإنسانية تتناول أسئلة الحرية والهوية وخيارات الإنسان.

كما اتجهت هذه الإصدارات إلى توثيق الذاكرة والمكان واستحضار وقائع التاريخ، إلى جانب تناول قضايا الوعي المجتمعي وقواعد اللغة العربية، بما يعكس تنوعاً في الموضوعات واهتمامات الكتاب والباحثين.

رواية: تخوم السماء

المؤلفة : الكاتبة ميرنا كبّه

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تتتبع الرواية مسارين إنسانيين متوازيين ومتناقضين؛ يعبر المسار الأول عن الأرواح الصامدة التي تترفع عن حسابات المادة وتحافظ على نقائها الروحي لتصل إلى غايتها الوجودية السامية، بينما يجسد المسار الثاني الأرواح التي ينخرها الخوف وتنكفئ داخل سجن ذاتها وهواجسها الضيقة، لتقدم الرواية في النهاية رؤية فلسفية تؤكد أن مصائر البشر وتجليات حريتهم تُعرف دائماً بثمار خياراتهم.

كتاب: ومضات ذات الأربعين

المؤلفة: الكاتبة السعودية ليلى محمد حسين العواجي

دار النشر: تكوين العالمية للنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب : يشكل إصداراً اجتماعياً وتوعوياً حديثاً يستهدف تقديم خلاصة من النصائح، والتوجيهات، واللفتات الإنسانية الهادفة لإثراء الوعي المجتمعي وتطوير الذات.

رواية : المراهق

المؤلف: الكاتب والمفكر الروسي فيودور دوستويفسكي

المترجم: الدكتور سامي الدروبي

دار النشر: التنوع الثقافي بدمشق 2026

نبذة عن الرواية : تُعد الرواية المعروفة أيضاً باسم شاب خام واحدة من أهم روايات دوستويفسكي الخمس الكبرى؛ حيث نُشرت لأول مرة بشكل مجزأ عام 1875م، وهي تستعرض بعمق نفسي واجتماعي معقد حياة شاب مراهق يتخبط فكرياً وعاطفياً باحثاً عن هويته ونفوذه المالي وسط صراع حاد بين الأجيال.

كتاب: الوصول إلى سوريا

المؤلف: الكاتب والقاص إبراهيم العلوش

دار النشر: موقع ومجلة “حروف” التابعة لاتحاد الكتاب العرب بدمشق 2026

نبذة عن الكتاب: ينتمي الكتاب إلى أدب الرحلات والسياحة الثقافية والمذكرات الشخصية حيث جاء في 141 صفحة ليوثق الكاتب من خلالها مشاهدات وانطباعات حية عبر سرد شخصي وتأمل تاريخي لزيارته التي امتدت لنحو شهر وتنقل فيها بين عدة مدن سورية بعد عام من سقوط النظام البائد.

كتاب: تاريخ زكريا الفصيح

المؤلف: تقديم وتحقيق الباحث منذر الحايك

دار النشر : صفحات للدراسات والنشر دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يعد من المصادر التاريخية المهمة التي توثق بدقة أحداث القرن السادس الميلادي في المشرق والبحر المتوسط؛ إذ يجمع بين الرواية التاريخية والشهادة المعاصرة للتحولات السياسية، والدينية لبيزنطة والدول المجاورة لها.

كتاب: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

المؤلف: بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهاشمي المصري

داري النشر : الفيحاء للنشر والتوزيع والدقاق للطباعة والنشر دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يعد من أبرز المراجع التعليمية في قواعد النحو والصرف العربية لتوسطه بين الإيجاز والإطناب، وقد ألّفه قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل (مصري الجنسية) لشرح المنظومة الألفية الشهيرة، ويمتاز هذا الإصدار بضمّ حاشية “منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل” التي وضعها وضبطها المحقق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (مصري الجنسية أيضاً) لتوضيح الشواهد وتفصيل المسائل المعلقة.