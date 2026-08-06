الشرقاوي يستعيد قداسة الشام وبلاغة التعبير النبوي في محاضرة أدبية بدار الأوبرا

دمشق-سانا

استعاد الكاتب والروائي الفلسطيني الدكتور أدهم الشرقاوي حضورَ بلاد الشام في الوجدان العربي والإسلامي، متأملاً أسرار البلاغة النبوية وما تركته من أثر عميق في اللغة والثقافة، خلال محاضرته الأدبية بعنوان “إن الله تكفّل بالشام” التي احتضنها مسرح الدراما في دار الأوبرا بدمشق اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي.

الشام فضاء للشعراء والمبدعين

استهل الشرقاوي محاضرته بالأحاديث النبوية التي تناولت فضائل بلاد الشام، مسلطاً الضوء على ما تختزنه من دلالات روحية وتاريخية، وما مثّلته عبر العصور من حاضنة للعلم والثقافة والجمال، وانتقل إلى تأمل جماليات التعبير النبوي القائم على الإيجاز وعمق المعنى وبلاغة التركيب.

وأوضح أن دمشق كانت ولا تزال فضاءً حاضناً للشعراء والمبدعين، ومكاناً تلتقي فيه الكلمة بالروح والتاريخ، مؤكداً أن استضافة مهرجان دولي للشعر العربي فيها يعيد تثبيت دورها الثقافي وقدرتها على استقطاب الأدباء والمفكرين من مختلف الدول العربية.

بلاغة الأحاديث النبوية

وتناول الشرقاوي جماليات البلاغة النبوية القائمة على الإيجاز وعمق الدلالة، مبيّناً أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مفردات مألوفة لدى العرب، لكنه أعاد صياغتها في تراكيب جديدة بقيت حاضرة في الذاكرة اللغوية حتى جرى كثير منها مجرى الأمثال، مثل: “الحرب خدعة”، “الآن حمي الوطيس”، “المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين”.

وأوضح أن الأولى تدل على حسن التدبير لا الغدر، والثانية على اشتداد الأمر وبلوغه ذروته، فيما يؤكد الحديث الثالث ضرورة الإفادة من التجارب والجمع بين العفو والحزم.

مواقف إنسانية من السيرة

وتوقف عند عدد من المواقف الإنسانية في السيرة النبوية، متأملاً قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة رضي الله عنها: “إني رُزقت حبها”، وما يحمله من دلالة على أن الحب رزق يمنح السكينة والأمان، كما استعرض موقف أبي بكر الصديق من حادثة الإسراء والمعراج بوصفه نموذجاً للثقة واليقين، مؤكداً أهمية الحفاظ على المقدسات واستحضار حضورها في الوعي الثقافي والأدبي.

واختتم الشرقاوي محاضرته بالتأكيد أن البلاغة النبوية لا تزال مصدراً غنياً للغة والفكر والقيم الإنسانية، داعياً إلى استلهام هذا الإرث وتقديمه بلغة معاصرة تحافظ على أصالته وتقرّبه من الأجيال الجديدة.

ويُعد أدهم شرقاوي، الكاتب الفلسطيني المولود في لبنان، من أبرز الأصوات الأدبية والدعوية في العالم العربي، وقد أثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات التي تجمع بين عمق التاريخ الإسلامي وروعة السرد، من أبرزها “حديث الصباح”، “مع النبي”، و”نحو حياة أفضل”، ولاقت كتبه حضوراً واسعاً خصوصاً لدى فئة الشباب.