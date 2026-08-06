أيمن العتوم في مهرجان دمشق للشعر.. القراءة تبني الوعي وشعر المتنبي يصنع الإرادة

دمشق-سانا



انطلق الأديب والشاعر والروائي الأردني أيمن العتوم في محاضرته اليوم الخميس من مقولة محورية مفادها بأن أثر الكتاب يُقاس بما يغيّره في الإنسان لا بعدد صفحاته، مقدّماً رؤيته للقراءة بوصفها مشروعاً لبناء الوعي، ولشعر أبي الطيب المتنبي بوصفه مدرسةً في الإرادة والكرامة وصناعة الشخصية.



وجاءت المحاضرة على مسرح الدراما في دار الأوبرا ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، حيث جمع العتوم بين خلاصة تجربته في عشر وصايا للقراءة وعشر حكم استلهمها من شعر المتنبي، رابطاً بين المعرفة التي توسّع أفق الإنسان والشعر الذي يعزز قدرته على مواجهة الحياة.

وصايا تجعل القراءة منتجة

استهل العتوم محاضرته بالإشارة إلى أن نسيان المقروء يرتبط في كثير من الأحيان بالسرعة وغياب التفاعل مع النص، موضحاً أن القراءة الحقيقية تحتاج إلى التأمل، وأن استيعاب الأفكار أهم من إنهاء أكبر عدد من الصفحات.

وقدم مجموعة وسائل تساعد على تثبيت المعرفة، من بينها القراءة المتأنية، وتلخيص كل فصل، وحفظ النصوص المتميزة من الشعر والنثر، ومناقشة ما يُقرأ مع الآخرين أو مع الذات، لأن الحوار يحوّل الأفكار من معلومات عابرة إلى خبرة قابلة للاستحضار والتطبيق.



ورأى أن قيمة الكتاب تتجلى في قدرته على تعديل طريقة التفكير والتأثير في السلوك، مؤكداً أن القراءة تصبح منتجة حين تدفع القارئ إلى مراجعة أفكاره وفهم ذاته وواقعه بصورة أعمق.

منهج يومي يصنع الثقافة عند الفرد

ودعا العتوم إلى تحويل القراءة من اندفاع مؤقت إلى ممارسة منتظمة، من خلال تخصيص ساعة يومياً لها، وقراءة ثلاثة كتب شهرياً، والتنقل بين ستة مجالات معرفية، إلى جانب التخصص في مجال واحد يمنح القارئ عمقاً وخبرة متراكمة.



وبيّن أن كثرة الكتب لا تصنع مثقفاً بالضرورة، إذا بقيت القراءة عشوائية ومنفصلة عن هدف معرفي واضح، في حين يقود البرنامج المتوازن والمستمر إلى تراكم ينعكس على قدرة الإنسان على التحليل والنقد والإبداع.

المتنبي مدرسة لصناعة الإرادة

وانتقل العتوم من بناء الوعي بالقراءة إلى بناء الإرادة بالشعر، مستعرضاً عشر حكم من تجربة أبي الطيب المتنبي، ومبيناً أن شعره لا يمثل إبداعاً لغوياً فحسب، بل يحمل رؤية في الشجاعة والكرامة والثقة بالنفس.



وتوقف عند قيم الجرأة في اتخاذ القرار، والصبر على الشدائد، وعدم الاستسلام للخوف والعقبات، إلى جانب القناعة، وحسن إدارة المال، ووضع الأمور في مواضعها، وحفظ المعروف، وعدم الانشغال بحملات التشكيك التي قد تواجه أصحاب المشاريع والرسالات.



كما دعا، استناداً إلى المعاني التي ناقشها في شعر المتنبي، إلى المبادرة والاحتكام للتجربة الشخصية في معرفة الناس والأحداث، بدلاً من بناء المواقف على الشائعات والأحكام المسبقة، معتبراً أن بقاء شعر المتنبي حاضراً حتى اليوم يرتبط بقدرته على مخاطبة الإنسان في أزمنته المختلفة.



وقدمت المحاضرة القراءة والشعر باعتبارهما مسارين متكاملين، فالكتاب يفتح أمام الإنسان إمكانات المعرفة، والشعر يمنحه لغةً لفهم التجربة ومواجهة أسئلتها، وبين المسارين، تبقى مسؤولية القارئ أن يحوّل ما يكتسبه إلى وعي وسلوك، وأن يبدأ من عادة يومية صغيرة قد تفتح، مع الاستمرار، أفقاً أوسع لبناء الإنسان ومستقبله.



يشار إلى أن أيمن العتوم، صاحب تجربة أدبية وفكرية ممتدة بين الشعر والرواية والدراسات اللغوية، من مواليد محافظة جرش عام 1972، درس الهندسة المدنية قبل أن يتخصص في اللغة العربية ويحصل على الدكتوراه في النحو واللغة، وعُرف بأعمال روائية تناولت الحرية والإنسان، وفي مقدمتها روايتا “يسمعون حسيسها” و”يا صاحبي السجن”، إلى جانب دواوينه الشعرية واهتمامه بشرح التراث العربي.

