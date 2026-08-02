إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تنوّعت الإصدارات السورية الحديثة بين الرواية والشعر والدراسات الفكرية واللغوية، حاملةً رؤى إبداعية ومعرفية تتقاطع فيها أسئلة الهوية والاغتراب والبحث عن المعنى، مع قضايا إنسانية واجتماعية معاصرة.

وتضم القائمة رواية «الرصيف البارد»، وديواني «المنتمي» و«سمكة في الماء»، إلى جانب كتابي «رسم المصحف» و«خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي»، في مشهد يعكس اتساع الاهتمامات الثقافية وتنوّع التجارب الأدبية والبحثية.

رواية : الرصيف البارد

المؤلف : الكاتب السعودي محمد الفلاج

دار النشر : تكوين للنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الرواية : تُعد كتاباً روائياً مميزاً يدمج التشويق بالعمق الفكري ليأخذ القارئ في رحلة فلسفية يسودها الغموض، وتدور حول صراع الفكر، الهوية، والبحث عن المعنى والحقيقة.

ديوان: المنتمي

المؤلف: الشاعر السوري قاسم العالي

دار النشر: دلمون الجديدة للنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الديوان : يعد تجربة شعرية متميزة، ويتألف من سبعة فصول تتنوع قصائدها بين القضايا الإنسانية والوجدانية الوطنية؛ ويتميز هذا الإصدار بوعيه الفكري والأدبي العالي الذي يعكس الهوية الثقافية للشاعر، كما يتجلى فيه البعد الجمالي والفلسفي من خلال لوحة الغلاف السريالية التعبيرية التي صممتها الفنانة التشكيلية نجاح نايف لتُحاكي مضامين العمل الشعرية.

ديوان: سمكة في الماء

المؤلف: الشاعر والكاتب السوري حسين جرود

دار النشر: دار ومنصة “ألف ياء” الرقمية للنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الديوان: يُعد رحلة شعرية وجودية مكثفة تغوص في أعماق النفس البشرية لمواجهة صراعات الذات والاغتراب.

كتاب: رسم المصحف.. دراسة لغوية تاريخية

المؤلف: العالم العراقي الدكتور غانم قدوري الحمد

دار النشر: الغوثاني للدراسات القرآنية دمشق2026

نبذة عن الكتاب: يعد من أبرز الدراسات اللغوية والقرآنية المعاصرة، وهو من تأليف الدكتور غانم قدوري الحمد المتخصص في علوم القرآن والتجويد؛ ويتناول الكتاب بالبحث والتحليل نشأة الكتابة العربية وتطورها، والظواهر الإملائية المصاحبة لتدوين المصاحف العثمانية الأولى، مع توجيه تلك الظواهر من منظور صوتي ولغوي يعكس أصالة النص القرآني وعلله التاريخية.

كتاب: خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.. مقاربات لغوية

المؤلف: الباحثة والأستاذة الأكاديمية البرتغالية إيزابيل إرميدا

المترجم: الدكتور محمود عبد الله

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق2026

نبذة عن الكتاب: يعد دراسة لسانية تحليلية متخصصة تبحث في آليات بناء ونشر التمييز والعنصرية عبر الفضاء الرقمي.